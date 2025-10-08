「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
非法棄置垃圾｜食環署擬倍增攝錄機加強打擊 議員：每機月均貢獻不足一張告票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府為了打擊非法棄置垃圾，已在全港各區 500 個非法棄置垃圾黑點安裝了網絡攝錄機，食環署並計劃在未來一年將設置攝錄機的地點增加至 1,500 個。立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席楊永杰今早（8 日）在電台節目指，網絡攝錄機對於打擊衛生黑點有一定程度幫助，但執法力度須進一步加強。楊永杰引述數據指，今年 1 至 7 月基於攝錄機證據而發出的非法棄置垃圾告票為 2,500 多張，即月均約350張；按目前全港黑點共500部攝錄機計算，即月均每部機只貢獻不足 1 張告票，楊形容情況並不理想。
無法收集「死角位」棄置垃圾證據
楊永杰今早在港台節目《千禧年代》表示，網絡攝錄機分析片段的效果需要進一步改善。楊永杰解釋，安裝攝錄機的初期確實起到阻嚇作用，但非法棄置者後期發現被票控的比例並不高，就令到棄置的情況故態復萌。被問到執法力度不足的原因，楊指部份非法棄置者可能戴上口罩，難以追蹤和辨認，甚至部份人會稍為轉移位置，到黑點附近的「死角位」棄置垃圾，令到攝錄機無法錄低證據。楊認為，針對上述問題可以透過在同一地點加裝攝錄機補足角度、加派人手巡邏，以及引入人工智能技術辨識棄置人士。
根據政府數字，由 2018 年 6 月至今年 7 月底，透過網絡攝錄機證據而發出的非法棄置垃圾告票有 17,000 多張，其中今年 1 月到 7 月佔了 2,589 張。楊永杰認為，從數字上未見到政府加大了執法力度，平均每部攝錄機在每年只能帶來 5 張告票，由此可見政府需要採用更多方法提高執法成效。
紅外線夜視追蹤冷氣機滴水源頭 楊永杰讚賞
另外，政府計劃在今年每區配備最少一套「紅外線夜視攝錄機」，支援食環署前線人員更快鎖定冷氣機滴水源頭，楊永杰在節目讚賞政府的計劃；他指，人員以目測觀察冷氣機滴水並不容易，如果在晚上則更難掌握情況，利用機器輔助則可以更快和更容易掌握到冷氣機滴水證據，從而進一步執法。政府同時計劃以人工智能影像分析夜視攝錄機片段，楊永杰指過往人手睇片需時 6、7 小時，如果引入 AI 技術，可以大幅縮短分析時間至 1 小時左右，而且準確度更高。
