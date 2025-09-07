非洲之王傳音 TECNO Slim系列發佈，全球最薄曲面機

文章來源：Qooah.com

近期，傳音在德國柏林國際電子消費品展覽會（IFA 2025）推出了超薄智能手機—— TECNO Slim系列手機，共有 TECNO Spark Slim 和 TECNO Pova Slim 5G 兩款，機身厚度分別為5.93mm、5.95mm。

TECNO Slim 系列手機正面為 3D 曲面 AMOLED 屏幕，支援 1.5K 高解析度、144Hz 高刷新率和 4500nit 的峰值亮度，素質十分強悍。TECNO Slim 成為目前全球最薄的曲面屏手機。

為了實現超薄機身，傳音採用自研蜂窩堆疊技術，將電池、揚聲器等8個核心部件重新設計，讓內部空間利用率提升12%。

TECNO Slim 機型還定制 0.45mm 單舌芯 Type-C 接口，可進一步壓縮部件厚度，進一步突破傳統直板和曲面屏手機的厚度極限。

手機的後蓋為 0.36mm 厚航空級玻璃纖維背板，對比普通復合材料的厚度減少 0.19mm，但是強度提升 300%，並且韌性提升 200%。

後置為橫置的橢圓形鏡頭模組，有獨特的 Mood Light 靈眸設計，配備雙圓形燈環，通過燈帶模擬「開心」「不開心」「眨眼」等動態表情，進行提醒。

值得一提的是，TECNO Slim 還配備 0.3mm 的超薄均熱板和 1800W/m・K 的高導熱系數石墨材料，散熱面積達到總散熱面積達到 24,532mm²。

TECNO Spark Slim 機身厚度 5.93mm，重量約 156g。採用 6.78吋 3D 曲面 AMOLED 屏幕，搭載聯發科 Helio G200 處理器。機身內置 5160mAh 高能量密度電池，支援 45W 快速充電。拍攝方面，採用前置 1300萬像素單鏡，後置 5000萬像素雙鏡。支援多功能 NFC 與 FreeLink 無網通信，等功能。

TECNO Pova Slim 5G 機身厚度 5.95mm，採用相同的 6.78吋 3D 曲面 AMOLED 顯示屏，搭載聯發科天璣6400 5G+ 處理器。機身內置 5160mAh 高能量密度電池，支援 45W 快速充電。同樣支援多功能 NFC 與 FreeLink 無網通信，等功能。