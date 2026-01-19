非洲國家盃決賽 奪冠隊塞內加爾不滿判決一度罷踢惹議

（法新社摩洛哥拉巴特19日電） 非洲國家盃昨天進行決賽，塞內加爾足球隊雖然擊敗摩洛哥奪冠，但部分塞內加爾球員一度因為不滿判決，離場表達抗議。國際足總譴責這些球員造成「不可接受的場面」。

法新社報導，在非洲國家盃（ANC）決賽進入傷停補時階段，塞內加爾與摩洛哥仍戰成0比0，摩洛哥球員狄亞士（Brahim Diaz）經影像助理裁判技術（VAR）獲判12碼罰球。

多數塞內加爾球員因此離場以表抗議，但陣中球星馬內（Sadio Mane）仍留在球場，並勸隊友們回到場內，比賽在延誤14分鐘後繼續進行。

在此之前，塞內加爾球員曾對一個因疑似輕微犯規而被判無效的進球感到憤怒。比賽期間，部分塞內加爾球迷試圖進入球場，並與保安人員發生肢體衝突。

在狄亞士12碼罰球未進後，士氣高昂的塞內加爾在加時賽第4分鐘時，靠著古耶（Pape Gueye）攻進關鍵一球，終場以1比0擊敗主場球隊摩洛哥，令主場球迷錯愕不已。

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）在發給法新社的聲明中指出：「我們強烈譴責部分『球迷』以及部分塞內加爾球員和技術團隊的行為，以這種方式離場不可接受。」