非洲埃塞俄比亞火山爆發 曾經歷 12,000 年沉寂｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】非洲埃塞俄比亞東北部的海利古比火山（Hayli Gubbi），在當地時間周日（23 日）爆發。專家表示，未掌握到上一次爆發的確實時間，不過從目前的地質證據表明，上一次海利古比火山爆發已經要追溯到 12,000 多年或之前。
外媒報道，今次的火山爆發持續了數小時，濃煙升至 14 公里高空，並越過紅海，飄向也門和阿曼，以至印度與巴基斯坦北部。
當地官員表示，事件目前並無導致任何人員傷亡，但預計可能會對當地以畜牧業為主的社區造成經濟影響，因為附近村莊都會被火山灰覆蓋，導致牲畜食物減少。
位於大裂谷地帶 地質活動劇烈
海利古比火山海拔約 500 米，位於埃塞俄比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）東北方約 800 公里，座落在地質活動劇烈、兩板塊交界的東非大裂谷（Rift Valley）地帶。
史密森學會全球火山活動計畫（The Smithsonian Institution’s Global Volcanism Program）表示，海利古比火山在全新世（Holocene）期間都沒有噴發紀錄。全新世始於 11,700 年前，屬於上一個冰河時期的末期。
