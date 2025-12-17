非洲豬瘟︱元朗流浮山豬場 4 個豬隻樣本染疫 漁護署銷毀場內所有豬隻並禁止運出︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】元朗流浮山一個持牌豬場近日發現非洲豬瘟病毒，漁護署於昨日（16 日）從該豬場抽取 4 個豬隻樣本，經檢驗後確認全部對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署已根據應變方案，即時禁止該豬場運出任何豬隻，並正安排銷毀場內所有豬隻。

漁護署發言人表示，由於豬隻感染非洲豬瘟後的死亡率極高，若未能遏止傳播將導致豬隻大量死亡，嚴重打擊養豬業，因此必須快速處理陽性個案。署方已通知所有本地豬農，提醒他們若發現豬隻健康有異應立即通報。人員正巡查涉事豬場 3 公里內的一個營運豬場，並會為豬隻採樣檢測。為審慎起見，該 3 公里範圍內的豬場已暫時禁止運出豬隻。至於 3 公里以外的其他豬場，目前未有收到豬隻異常報告，署方會持續監察並加強留意附近區域的野豬活動情況，同時透過短訊群組與豬農保持聯繫。

非洲豬瘟不會傳染給人類

發言人強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不構成人體健康或食物安全風險。市民將豬肉煮熟後可放心食用，毋須擔心。

今次個案預計不會影響本地屠房運作或整體活豬供應。上水及荃灣屠房自 2019 年 6 月起執行日日清措施，所有活豬會在 24 小時內屠宰，豬欄每日均會清空並徹底消毒。此外，食環署與漁護署會繼續嚴格執行運輸車輛的清潔消毒，內地與本地活豬運輸車會在分隔的專用位置進行消毒，上水屠房亦已加強相關設備及人手，因此屠房毋須關閉或銷毀其他豬隻。