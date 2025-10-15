非洲鑽石礦場荒廢七十年重現生機 攝影師捕捉「鬼鎮訪客」獲殊榮︱Yahoo．圖輯

最佳野生生物攝影師得獎作品「鬼鎮訪客」。 （Wim van den Heever / 自然史博物館）

英國自然史博物館公佈本年度最佳野生生物攝影師，得主為來自南非的 Wim van den Heever。他的得獎作品是一幅攝於納米比亞「鬼鎮」的棕巤狗照片，得獎原因是照片反映了城市被人荒廢後，在野生角度得以重現生機，而攝影師的好奇心和耐性也是致勝關鍵。

棕巤狗全球不足一萬 獵殺幼海狗維生

照片題為「鬼鎮訪客」（Ghost Town Visitor），展示着一隻棕巤狗現身於一個早被荒廢的鑽石礦場小鎮。攝影師 Wim van den Heever 說，他花了十年時間捕捉這個獨一無二的棕巤狗影像，這是他可以想像到的最完美角度。棕巤狗是全球最稀有的巤狗品種，估計在野外只有四千至一萬隻，已列為「近危」物種。

「鬼鎮」位於納米比亞的 Kolmanskop，棕巤狗途經這裏前往捕獵初生的南非海狗（Cape fur seal）或尋找腐屍，為了覓食動輒往返五十公里；當牠們不辭跋涉把腐肉帶返巢穴時，也為自然生境帶來養分。棕巤狗是夜行動物，而且多數獨自覓食，由於在乾罕地區棲息，食物往往匱乏。牠們甚少在民居附近活動，但早在七十年前被荒廢的 Kolmanskop 則是牠們的安樂窩，除了人煙杳杳之外，破落的人工設施反而為牠們提供了避風的處所。

「不再屬於我們的小鎮」

照片同時獲得本年度成人組大獎和市區野生生物組的冠軍，評審團主席 Kathy Moran 說，Kolmanskop 曾經是人類主導的地區，如今已被荒廢；當礦工離棄小鎮，野生動物進佔，重現生機，「那還算是個鎮嗎？對我來說是，只是不再屬於我們」。

主辦單位英國自然史博物館今年收到超過六萬張參賽照片，來自 13 個國家。付出耐心與堅持，攝影師透過視像述說故事、捕捉自然世界裏的美麗與凶猛。以「鬼鎮訪客」為例，照片展現了一位成功野生動物攝影師所需具備的條件 - 好奇心、耐性和才華。

少年組大獎作品「破壞之後」（After the Destruction），展示一隻甲蟲正處身於一輛鏟泥車附近。全球有三萬種天牛，照片中的天牛位於意大利中部 Lepini 山脈，以進食枯木維生，然後排出含有養分的糞便回饋大自然，是野生環境中重要的循環回收分子。 （Andrea Dominizi / 自然史博物館）

優勝作品 Like an Eel out of Water。來自加拿大的攝影師 Shane Gross 見證了一條細點裸胸鱔趁着退潮時間尋找腐屍，為了這張照片，攝影師花上數星期捕捉大自然少見的這一幕。細點裸胸鱔能夠在岸上停留三十秒，成就了覓食腐屍的技能。 （Shane Gross / 自然史博物館）

優勝作品 How to Save a Species。來自西班牙的攝影記者 Jon A Juarez 記錄了科學界突破性的拯救野生瀕危動物工作。圖中是一隻透過體外受精培養的北白犀胚胎，Jon 長年跟進這項名為 BioRescue 的計劃，雖然這隻北白犀胚胎最終未能成長，但為犀牛復能提供了寶貴的經驗。 （Jon A Juarez / 自然史博物館）

優勝作品 Rattled。攝影記者 Javier Aznar Gonzalez de Rueda 記錄了美國得州公路上一條獲救的黑尾響尾蛇。Javier 本身是生物學家，後來轉職攝影記者，專注自然歷史和野生動物保育題材。 （Javier Aznar Gonzalez de Rueda / 自然史博物館）

優勝作品 Meet the Neighbours。來自德國的攝影師 Luca Lorenz 在市區一個人工湖拍攝天鵝的時候，一隻原產於南美洲的河狸鼠突然入鏡。 （Luca Lorenz / 自然史博物館）

優勝作品 Vanishing Pond。作品展示了奧地利一片高沼地水中螢光綠色氣泡的景象。這類濕地生境在地球上肩負着重要的二氧化碳儲存功能，同時是多元野生動物的棲地。圖中的氣泡來自水中的藻類。 （Sebastian Frolich / 自然史博物館）

優勝作品 Survival Purse。來自美國的攝影師 Ralph Pace 鏡頭下是一條絨毛鯊的卵鞘，被綑在巨形海帶林中。記錄這影像的難度在於水流湍急，攝影師難以穩定身軀。 （Ralph Pace / 自然史博物館）

優勝作品 Caught in the Headlights。自然藝術家 Simone Baumeister 捕捉了一隻蜘蛛在一條行人天橋上織網的情境，圖中的奇異光芒是汽車的燈光。市區的人造光正好協助蜘蛛吸引昆蟲。 （Simone Baumeister / 自然史博物館）