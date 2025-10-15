不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
非洲鑽石礦場荒廢七十年重現生機 攝影師捕捉「鬼鎮訪客」獲殊榮︱Yahoo．圖輯
英國自然史博物館公佈本年度最佳野生生物攝影師，得主為來自南非的 Wim van den Heever。他的得獎作品是一幅攝於納米比亞「鬼鎮」的棕巤狗照片，得獎原因是照片反映了城市被人荒廢後，在野生角度得以重現生機，而攝影師的好奇心和耐性也是致勝關鍵。
棕巤狗全球不足一萬 獵殺幼海狗維生
照片題為「鬼鎮訪客」（Ghost Town Visitor），展示着一隻棕巤狗現身於一個早被荒廢的鑽石礦場小鎮。攝影師 Wim van den Heever 說，他花了十年時間捕捉這個獨一無二的棕巤狗影像，這是他可以想像到的最完美角度。棕巤狗是全球最稀有的巤狗品種，估計在野外只有四千至一萬隻，已列為「近危」物種。
「鬼鎮」位於納米比亞的 Kolmanskop，棕巤狗途經這裏前往捕獵初生的南非海狗（Cape fur seal）或尋找腐屍，為了覓食動輒往返五十公里；當牠們不辭跋涉把腐肉帶返巢穴時，也為自然生境帶來養分。棕巤狗是夜行動物，而且多數獨自覓食，由於在乾罕地區棲息，食物往往匱乏。牠們甚少在民居附近活動，但早在七十年前被荒廢的 Kolmanskop 則是牠們的安樂窩，除了人煙杳杳之外，破落的人工設施反而為牠們提供了避風的處所。
「不再屬於我們的小鎮」
照片同時獲得本年度成人組大獎和市區野生生物組的冠軍，評審團主席 Kathy Moran 說，Kolmanskop 曾經是人類主導的地區，如今已被荒廢；當礦工離棄小鎮，野生動物進佔，重現生機，「那還算是個鎮嗎？對我來說是，只是不再屬於我們」。
主辦單位英國自然史博物館今年收到超過六萬張參賽照片，來自 13 個國家。付出耐心與堅持，攝影師透過視像述說故事、捕捉自然世界裏的美麗與凶猛。以「鬼鎮訪客」為例，照片展現了一位成功野生動物攝影師所需具備的條件 - 好奇心、耐性和才華。
