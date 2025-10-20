非營利組織推動 OpenAI 監管後遭到傳票威脅

在8月19日晚上7時07分，Tyler Johnston 收到室友發來的一則消息。訊息提到有一名男子正在敲他們的門，手中持有法律文件要送達。

Johnston 是 The Midas Project 的創辦人及唯一員工，該非牟利組織監察「領先的人工智能公司」的運作，以確保其維持透明度、隱私以及道德標準。The Midas Project 背後推出了《The OpenAI Files》，這是一份長達50頁的報告，內容講述 OpenAI 從一個低調的非牟利組織演變為一個賺錢的家喻戶曉的品牌。該組織還組織了一封公開信，要求 OpenAI 對其轉型為盈利公司過程的透明度負責，並獲得超過10,000個簽名。如今，顯然 OpenAI 開始反擊。

當時 Johnston 正在加利福尼亞旅行，但他迅速得知 OpenAI 聘請了一家名為 Smoking Gun Investigations, LLC 的過程服務公司，該公司位於俄克拉荷馬州，其網站上有一把冒煙的手槍和標語「苦澀的真相比最甜的謊言更好」。最終，兩份各15頁的傳票通過電子郵件送達：一份是給 The Midas Project，另一份是給 Johnston 個人。這些文件暗示 The Midas Project 是 Elon Musk 的長期競爭對手的棋子，將該非牟利組織捲入兩者之間的激烈訴訟。

Johnston 在接受《The Verge》訪問時表示，他對 OpenAI 的律師上門並不感到驚訝，但傳票的「過分」範圍讓他感到意外。OpenAI 不僅要求了解他的小型非牟利組織是否獲得了 Musk 的資金，還希望知道所有的資金來源，甚至包括捐贈者何時及捐贈了多少資金。此外，它還要求該非牟利組織提交任何與 OpenAI 的治理結構及任何潛在變更相關的文件和通訊。

「如果他們問我們是否獲得 Musk 的資金，我並不介意，」Johnston 說。「但他們可以查閱我們的表格 990，看到我們去年收入不到75,000美元。如果 Musk 在資助我們，他必須非常節省。」

Johnston 的經歷並非獨特。近幾個月來，OpenAI 向多個批評該公司有爭議的盈利重組的非牟利組織發出了傳票。表面上，這些傳票是為了幫助 OpenAI 建立對抗 Musk 的辯護，後者已提起訴訟以阻止該公司轉型。然而，實際上，收件人和法律專家表示，這些傳票似乎更像是一場有實際成本的恐嚇行動。OpenAI 的線上爭議持續升溫，現任和前任員工都感受到壓力。

