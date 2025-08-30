小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
非營利組織：美環保署開除5名吹哨者
（法新社華盛頓29日電） 非營利組織「捍衛科學」（Stand Up for Science）今天抨擊美國環境保護署（EPA）開除5名「吹哨者」，這5人連署一封批評總統川普政府的公開信。
「捍衛科學」是為因應川普削減聯邦研究經費等政策而創立。根據這個科學倡議團體的聲明，環保署「開除5名連署『EPA異議宣言』（EPA Declaration of Dissent）的吹哨者，並對另外4名員工發出解職通知」。
環保署今天在聲明中似乎承認人事異動，但未具體說明員工是否遭解僱。環保署發言人致函法新社說：「經過全面內部調查，環保署主管依據個別情況做出決定。」發言人不願對「個別人事問題」置評。
環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）上任後執行川普政策，包括放寬氣候規範、擴大化石燃料開發及削減清潔能源經費。此舉引發科學界與環保團體強烈反彈。
環保署7月將上百名員工停職，這些員工先前連署這封公開信，信中嚴厲指控澤爾丁推動危害民眾及地球的政策。
其他人也在看
全球10大美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1
即食麵美味又方便！美國知名「即食麵之神」Hans Lienesch在2002年創立「THE RAMEN RATER」，品嚐全球超過5000種即食麵，累積了過百萬Fans，每年必定會發布的全球十大即食麵排行榜成為了麵食的重要參考指標。近日Hans Lienesch公布了2025年全球最強的10大即食麵榜單，最令人驚訝的是「這款」即食麵蟬聯10年獲得第一名，香港都有得買！榜單中更有來自台灣、日本、韓國等地方的即食麵，以往也見到香港品牌上榜，如2019年排第9名的壽桃，你都很好奇今次香港有沒有品牌上榜吧？立刻為大家揭曉這美味排行榜！Yahoo Food ・ 1 天前
玫瑰戰爭︳陳自瑤祝「老公錫晒」 楊茜堯想回「你都係」立即煞掣 馬國明陳豪旁邊陰陰咀笑
曾令本來打算離婚嘅藝人艾威同太太陳美玲言歸於好嘅內地綜藝《再見愛人》 最近開拍新一季，內地有網民期待見到婚姻狀況有如霧裡看花嘅王浩信同陳自瑤參加Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 1 天前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
銀色債券2025｜新一批銀債保證息3.85厘 最高發行550億 即睇認購日期及重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府今午(29日)宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 23 小時前
「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心
現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網絡熱話| 31歲女子文華受騙 男網友飯局後借尿遁 網民好奇8萬元究竟食乜
香港中區文華東方酒店昨日(28日)發生一宗涉及高額消費的約會詐騙案件。一名31歲陳姓女子報警求助，指其在酒店中...BossMind ・ 1 天前
大S老公具俊曄七夕探亡妻 帶兩人恩愛照片及白玫瑰
女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝，消息震撼娛樂界。大S終葬身金寶山玫瑰園，老公具俊曄不時上山靜坐陪伴，非常深情...Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
Netflix《最後復活戰》荒井陸「小巨人」人氣急升！從奧運水球國手到戀綜抱得美人歸，首戰即奪第一超全能
Netflix體能競技節目《最後復活戰》一推出便引爆話題，節目集合了25位曾經因淘汰或受傷而暫別舞台的運動員，挑戰極限體能的遊戲，最終贏家將獲得3,000萬日圓的巨額獎金！參賽者之中，討論度最高的當屬日本水球王子荒井陸，他多次代表日本參加奧運，如今在節目中登場，首集便以第一名的姿態勝出，人氣再次急升！Yahoo Style HK ・ 1 天前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？
現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。Yahoo財經 ・ 1 天前
特朗普次子Eric Trump現身香港活動 稱比特幣最終升至100萬美元
香港今日(29日)舉行第二日亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia 2025)，有份出席的美國總統特朗普次子Eric Trump表示，特朗普家族熱愛並相信比特幣社區，相信比特幣的估值最終將達到100萬美元。AASTOCKS ・ 22 小時前
iHerb週年慶限時71折優惠碼！首星期週末supplement限時低至71折／身體護理、食品百貨、抗氧化產品輪流減價
iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶首個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！Yahoo Food ・ 1 天前
日本《鬼滅》擊敗中國《哪吒》勢成香港全年票房冠軍
最新本港票房數據顯示，日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》結局分3集推出，首部曲「第一章：猗窩座再襲」8月14日在港上映至今，票房截至昨日（28日）下午4時，已經衝破6422萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）6415萬港元的成績，依走勢有望挑戰冠軍《F1電影》6933萬元。Yahoo財經 ・ 1 天前
豬油竟翻身變健康食材？揭開BBC報道盲區與真相，戳破背後營養謬誤
香氣四溢的豬油總是被標籤為不健康的食材，然而一篇來自BBC的報道卻讓它瞬間翻身，宣稱它名列全球第8大健康食材，甚至超越了鱈魚和紫椰菜。這消息迅速席捲網絡，引發網民熱議，不少人開始好奇這麼多年來我們對豬油的成見難道都是錯的嗎？以下即揭露豬油的真實營養價值，看看豬油是否真如報道所稱那麼「健康」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
500億銀債9．15售 保底息3.85厘
政府將發行新一批銀色債券，目標發行額為500億元，但可酌情加碼至550億元，將於9月15日起公開認購，有關債券保底息率為3.85厘，低於去年銀債保底息率的4厘。政府發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。信報財經新聞 ・ 12 小時前
炎明熹Gigi現身聲夢聚會為Johnny Yim慶生 日前分享遊日片段落淚惹粉絲心痛
《聲夢傳奇》第一季奪軍出道的炎明熹Gigi傳因合約問題被雪藏逾一年，曝光率大減，屢次傳出她即將轉投其他唱片公司，不過消息都未被證實。日前後援會分享Gigi遊日片段，於鏡頭前落淚的Gigi引來不少粉絲擔憂；不過，今日（28日）凌晨，Gigi「現身」《聲夢傳奇》音樂總監的嚴勵行（Johnny Yim）社交平台，與一班「聲夢學員」聚會，似乎心情大靚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳伶俐再婚隱形富豪進駐過億獨立屋 背山面海宮廷風裝潢曝光極奢華
陳伶俐於1996年參選香港小姐競選，雖然未能奪冠但仍成功簽約TVB入行。陳伶俐於一次訪問中與林敏驄結緣，於1997年認愛，翌年結婚，育有兩子林肯和林善，不過婚姻僅維持10年。2012年，陳伶俐再婚新加坡隱形富豪、胡嘉烈後人劉頌銘，婚後搬入山頂價值過億嘅獨立屋。日前，陳伶俐分享家居照令豪宅花園曝光。獨立屋面積約3,000呎，背山面海，其裝潢以宮廷風格為主，設雲石地板，並掛有水晶吊燈，無論是視覺還是藝術層面都極盡奢華。另外，豪宅設過千尺戶外花園空間，適合泳池派對或戶外燒烤，陳伶俐不時邀請好友到訪。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前