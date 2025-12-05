非緊急放射科服務引「共付收費」 精準善用醫療資源

撰文：醫院管理局放射科統籌委員會主席簡以靈醫生

放射診斷是現代醫學中重要一環，透過精準儀器及技術獲得清晰醫療影像，以助臨床團隊為病人制定合適治療方案。醫療科技日新月異，時至今日，放射科服務已變得複雜多元，當中電腦掃描造影、磁力共振掃描造影、介入放射，核子醫學等，相信大家已不陌生。過去10年間，因人口老化及慢性疾病日趨普及等因素，公立醫院的放射科服務需求按年上升，長期處於求過於供情況。

在殷切的服務需求下，我們要有效地精準善用醫療資源，集中照顧最有需要的病人。明年一月一日起實施的公營醫療收費改革中，非緊急放射科服務會引入「共付收費模式」。「非緊急放射科服務」是指病人在急症室應診後、日間及住院病人出院後，以及門診病人診症後預約的放射科服務，便需要支付費用。而「緊急放射科服務」 即是指急症室病人、日間病人、住院病人，在急症室求診期間或於同一次住院內申請並完成的放射科服務，此類服務維持毋須收費。

醫管局對病人的承擔不變

對於廣大市民而言，非緊急放射科服務會引入「共付收費模式」是一個新概念。醫院管理局（醫管局）在檢討公立醫院服務收費時，已考慮市民負擔能力、能否善用服務、能否分擔成本、資助優次、重點扶助弱勢社群、市民負擔能力等。

分三級收費 X光維持免費

非緊急放射科服務收費分為三級，當中最常見、最大量的X光服務屬「基礎項目」，維持免費；「進階項目」包括螢光透視、超聲造影、乳腺X光造影，每次收費250元；「高端項目」如電腦掃描造影、磁力共振掃描造影、介入放射, 核子醫學及正電子電腦斷層掃描等，每次收費500元。病人須於預約日期前最少14曆日提前繳費，否則將被自動取消預約。我們希望實施有關措施後，不需要服務的病人可提早取消預約，好讓騰出的預約時段可再分配予其他有需要的病人。

及早分配騰出名額 提升服務效率

作為醫者，我們亦觀察到有病人因為各種原因沒有使用獲安排的預約期，但並無事前取消相關預約安排。有病人因病情已大為改善，所以沒按時到公立醫院接受服務，亦沒有取消預約；亦有市民已於私營機構接受放射服務，於是沒有如期到公立醫院檢查。以電腦掃描造影及磁力共振掃描造影為例，每年就有約一成病人缺席預約。

我們希望引入共付收費模式後，這種缺席情況能有所減少。從另一角度看，病人提前取消預約期，亦有助放射科部門醫療團隊人員盡快將名額重新分配予其他有需要病人，尤其是第一、第二優先類別病人的輪候時間有望縮短。我相信，這是大家都樂見的。

最後，我亦想特別強調，在落實收費改革後，醫院管理局對病人的承擔是不變的。我們同時優化醫療費用減免機制及實施醫療費用上限等措施，加強保障病人，確保不會有市民因為經濟困難而未能接受合適的醫療服務。