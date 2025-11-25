非緊急放射科服務明年分三級收費 新安排料助縮短輪候時間

【Now Sports】曼聯在周一英超主場鬥愛華頓大部份時間以眾凌寡，卻以0:1見負，未能連續6場比賽不敗。在古亞在訓練時受傷情況下，施亞斯本季首度正選上陣，後防方面，約賀取代傷兵哈利麥佳亞，而利辛度馬天尼斯自2月以來首度納入出賽名單，先列後備。愛華頓則有隊長施密斯高文復任正選。上半場13分鐘出現戲劇性一幕，愛華頓中場基耶因為與隊友米高堅尼口角後出手打對方面部，被球證出示紅牌驅逐離場。不過曼聯未能把握以眾凌寡的優勢，29分鐘更被破門。愛華頓由迪斯貝利賀爾推入禁區抽射上角得手，領先1:0。曼聯傾力反撲，最終以0:1見負。

now.com 體育 ・ 3 小時前