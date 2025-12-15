精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
面對俄羅斯威脅 英新任國防參謀長籲強化國家韌性
（法新社倫敦14日電） 英國國防部今天表示，英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）明天將在演說中呼籲強化「國家韌性」，特別是面對俄羅斯宣稱摧毀北大西洋公約組織（NATO）的企圖。
奈頓在9月接任國防參謀長之前，曾擔任英國皇家空軍參謀長。他將在談話中表示「國防新時代不僅意味我們軍隊與政府要強化自己－如同我們現在所做的，它也代表整個國家都有此需要。」
根據英國國防部聲明，奈頓將表示，「當前情況比職業生涯中所經歷的任何時候都更加危險，對應之策不僅僅是加強我們的武裝力量。」
奈頓將宣布撥款5000萬英鎊（約新台幣21億元）用於新建「國防技術卓越學院」（Defence Technical Excellence Colleges）以協助國防企業培訓員工。
奈頓預計也將談到俄羅斯入侵烏克蘭及其對北約威脅。「（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）不惜以新型且極具破壞性的武器攻擊鄰國，包括平民在內，這威脅到英國與整個北約。」
「俄羅斯領導階層已明確表示，他們希望挑戰、限制、分裂，最終摧毀北約。」
奈頓將在專門研究國防事務的英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）闡述他的觀點。
英國與挪威月初公布一項新國防協議，未來兩國海軍將聯合組成一支艦隊，在北大西洋「獵殺俄羅斯潛艇」。
此舉旨在保護關鍵的海底基礎設施，例如海底電纜。西方官員表示，這些基礎設施受到俄羅斯日益成長的威脅。
其他人也在看
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 1 天前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 3 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？
《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中日關係惡化 日警掃蕩「中華系黑市」 中國人生意急跌三分之二
日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。Yahoo財經 ・ 1 天前
36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂 社交網宣布戀愛中
推有36G無敵上圍的崔碧珈自與吳浩康分手後，一直感情空白冇拖拍，原來她靜靜起革命，竟與「大隻Rocky」鄭健樂拍拖！在Rocky社交網上，他改了Status，放上二人的照片，並Tag了崔碧珈（Anita Chui），寫明與Anita Chui在戀愛中，而崔碧珈亦在社交網大晒與Rocky做Gym的合照，照片寫明是昨日（12日）所拍，並留言：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky🏋️♀️女人幾歲都要keep💪」即引起網民瘋狂討論，問他們是否真拍拖。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 14 小時前
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成。警方在 11 時 15 分以最高保安級別「鐵甲威龍」囚車押送黎智英離開法院，並有反恐特勤隊於法院出入口持槍戒備。黎智英家人與律師離開法院時皆未有回應傳媒提問。Yahoo新聞 ・ 25 分鐘前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
一周星星 ｜「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
泉叔向郭富城求證「多年來始終保持62KG」傳聞是否屬實！城城更提及到，多年來為Keep弗每天平均只吃1.5餐的自己，為了一日食足三餐的太太方媛，竟然作出「重大讓步」，並大拋愛妻Bite：Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台
露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。鉅亨網 ・ 17 小時前
「永久裁員」時代來臨！「這個」產業受衝擊最嚴重
2025 年美國企業悄然走入「永久裁員」時代，全年裁員人數突破 110 萬人，科技業首當其衝。Glassdoor 警告滾動式裁員成常態，AI 與自動化正重塑就業市場，白領職場安全感全面下滑。鉅亨網 ・ 3 小時前
【惠康】抵呀惠 多款優質美食優惠 香印青提 $14/盒 (即日起至18/12)
就快到聖誕節啦！聖誕優質美食同產品盡在惠康～今個星期有香印青提優惠價$14/盒 、菲律賓珍寶萬壽果$25/2個、春沐源皇珈紅串茄$16/盒、 Danpo 雞中翼$59/包、日本北海道帶子$60/包、Meadows碎芝士$30/包、總統牌忌廉/低脂忌廉 $49.9/2盒、麥香威爾急凍雲呢拿牛乳/朱古力爆漿麻薯$18/盒、 Fiorella松露形開心果朱古力$68/盒。另外買香檳及氣酒滿6支即可以85折購買酩悅皇室香檳，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 2 小時前
美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰
（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。法新社 ・ 21 小時前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩 尖沙咀街頭喪跳大成功
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道 涉擾亂公眾秩序被捕 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo
沙田馬場周日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況十分驚險。警方指，機動部隊人員在沙田馬場執勤期間，一名男子涉嫌衝出賽道及作出擾亂公眾秩序的行為。經初步調查後，警方拘捕一名 59 歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」，他被帶返警署扣查，案件交由沙田警區重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
消委會去角質潔面產品｜Bifesta僅$40性價比高媲美AESOP！25款樣本大比拼 3款產品酸鹼值過低恐傷膚（附5星安全名單）
近年來去角質成為護膚非常重要的步驟，可以改善粉刺、暗瘡及皮膚粗糙等問題，不少人都會購入市面上有去角質功效的潔面產品，直接使用方便又省時。消委會搜羅市面上25款去角質潔面產品，包括Neutrogena、CeraVe、BIODERMA、SKINCEUTICALS、Aesop、MUJI等大熱品牌，價錢有平有貴，售價範圍為每件$29至$450。當中擁有5星總評的Bifesta售價只需$40，媲美同樣五星，售價為$440的AESOP，結果十分驚人！還有10款去角質潔面產品也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案 水晶宮列斯有意接收
據報車路士願意考慮多種史端寧的離隊方案，包括永久轉會、外借，甚至在未能達成合適協議時的雙方解約。而水晶宮與列斯聯成為最大機會的潛在買家。Yahoo 體育 ・ 12 小時前
【萬寧】今日出位價（只限15/12）
萬寧今日出位價Off & Relax溫泉水療水潤洗髮露只需$95/件，採用3種日本著名的溫泉水, 提升清洗潔淨力。 賦予髮絲水潤亮麗成分；春黃菊花提取物,日本獐牙菜和桑根提取物, 具有防止脫髮, 活化髮根功能。 有助改善毛髮生長周期和育髮。Maltesers麥提莎優惠價$19.9/包，獨立包裝鬆脆黑朱古力非常適合分享！M&M's花生朱古力優惠價$19.9/包！YAHOO著數 ・ 3 小時前
新聞女王² ｜ 文慧心強勢入主SNK做主席 與Kingston「火星撞地球」
幾經拉鋸，Diana（蔣祖曼飾）終同意回收「治癌神器」，方太（龔慈恩飾）終於甦醒，並授權及推薦文慧心（佘詩曼飾）入SNK董事局主席。文慧心掌權後，除大動作表示要將SNK私有化，更出盡全力整治電視部總監兼死對頭Kingston（黃宗澤飾）…Yahoo 娛樂圈 ・ 41 分鐘前