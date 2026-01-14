面對川普壓力 格陵蘭總理表態續留丹麥

（法新社哥本哈根13日電） 格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）今天指出，若必須在丹麥與美國之間做出選擇，格陵蘭將選擇繼續留在丹麥，而不是成為美國的一部分。

這番言論是在美國總統川普威脅要接管這座北極島嶼之後發表。尼爾森在哥本哈根（Copenhagen）召開記者會表示：「我們正面臨一場地緣政治危機，如果現在必須在美國與丹麥之間做出選擇，我們選擇丹麥。」

多年以來，川普不斷揚言要購買或併吞這塊北極領土，並於11日進一步升高緊張態勢，表示美國「無論如何」都將取得格陵蘭。

尼爾森說：「有一點必須讓所有人清楚，即格陵蘭不希望被美國擁有，不希望由美國治理，也不希望成為美國的一部分。」

他與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）一同出席記者會。弗雷德里克森表示，面對「最親密盟友完全不可接受的壓力下」，堅持立場並不容易。

弗雷德里克森說：「然而，許多跡象顯示，最艱難的部分還在後面。」

川普堅稱，美國基於「國家安全」需要取得格陵蘭。

弗雷德里克森強調：「當然，我們希望與美國、北大西洋公約組織（NATO）、歐洲，以及北約的北極成員國一起強化在北極地區的安全合作。」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）和格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt），預計明天將在白宮與美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面。（編譯：徐睿承）