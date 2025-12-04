宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
面對抗議無力招架，印度政府不再強制手機廠商預裝官方「網路安全」app
潛在的大規模監控後門？
不久前印度政府對 Apple、Samsung、小米等手機廠商提出要求，限其在 90 天內為所有新出廠的手機預載名為「Sanchar Saathi」的「網路安全」應用程式，後續也必須透過更新將其推播至現有裝置。此事一出迅速引發多方抗議，許多反對派領袖、隱私維權人士都指出該 app 可能成為大規模監控的後門（因其能獲得電話、訊息、檔案、相機等相關權限）。最終政府無法承受反彈壓力，現已宣布將強制安裝改為自願下載。
在官方宣傳中，「Sanchar Saathi」主要能起到鎖定遺失 / 被竊裝置、上報騙案等作用。「使用者數量正在迅速增加，而強制預裝的初衷是為了加快這一過程，讓資訊不夠靈通的公民也能方便使用該軟體。」印度通訊部在聲明中如此寫道。根據其目前統計到的數據，全國已有 1,400 萬用家下載了 app，約佔總人口的 1%。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
【中環解密】蘋果「軟對抗」印度 拒手機預裝國安App
所謂「上有政策、下有對策」，印度政府早前下令蘋果、三星及小米（01810）等手機製造商，要在90天內為所有新手機預先安裝一款由政府開發、名為「Sanchar Saathi」的應用程式（App），並確保用戶無法關閉其功能，惟此舉引發私隱疑慮。外電最新報道，蘋果不打算遵守印度政府命令，但亦無意採取法律行動，或公然對抗印度政府，純粹強調技術上無法配合。 事實上，該項政策已在印度國會與社會掀起強烈反彈，擔心一旦用戶手機被強制安裝相關應用程式，會變成政府監控工具；報道引述知情人士指出，蘋果無意遵命，並會向印度政府表達嚴正關切，表明公司在全球任何地方都不會接受政府這種預載應用程式的要求，因會為iOS生態系統帶來私隱及安全問題。至於其他品牌如三星等，仍在研究相關命令的可行性，暫未有明確回應。信報財經新聞 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,750 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響
Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
真皮 Apple 配件低至七折，Watch 錶帶、iPhone 殼，適合重要、商務場合
高級商務感滿分的一件小配件，足以令你的手機由日常工具變成時尚配飾。Nomad Black Friday 正式踏入最後召集階段，多款真皮 iPhone 殼、Apple Watch 錶帶都有優惠價格，讓你以更親民的價錢入手低調有型、越用越有味道的配件。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
BNCF 平板 BPad Mini 香港上市，輕入門平板只需 HK$999
文章來源：Qooah.com BNCF 香港推出首款平板電腦產品 BPad Mini。這款8.4吋的輕薄平板由香港獨家代理商 PENG BO HK LTD 引進，並以建議零售價只需 HK$999 ，定位為入門級裝置。 BNCF BPad Mini 搭載了基於 6nm 製程的高通 Snapdragon 685 處理器，最高主頻可達 2.8GHz，配合 8GB RAM 與 256GB ROM，並預裝 Android 14 系統，能夠應對多任務處理與影音娛樂需求。裝置配備 8.4吋 IPS 全高清 In-cell 全貼合屏幕，解像度為 1920×1200，顯示效果通透、色彩鮮明，觸控響應也更為靈敏。 機身厚度僅為 7.6mm，重量約 310g，兼顧便攜性與握持手感。此外，BPad Mini 內置 6050mAh 電池，配合低功耗處理器架構，可支援長時間使用。它還具備雙頻 Wi-Fi 6、藍牙5.0 以及 3200萬像素後置鏡頭，方便日常聯網、掃描文檔或進行通話。 即日起，BNCF BPad Mini 在香港正式開售，定價 HK$999。鵬勃電子將為香港用戶提供12個月本地保修服務，保障消費者Qooah.com ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 59 分鐘前
Black Friday黑五優惠2025｜Polaroid Now+ 第三代即影即有相機 8 折，文青潮玩雙鏡頭自動對焦，升級兩倍清晰度
文青與攝影迷引頸期盼的夢幻逸品，Polaroid Now+ 第三代即影即有相機迎來黑五 8 折優惠，只需 US$119 （約 HK$934）就能入手，而且免運費送到香港，這款被譽為文青影像創作神器，不僅擁有經典復古美學，更升級搭載雙鏡頭自動對焦系統，影像清晰度直接躍升兩倍！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
歷史首次！蘋果iPhone 17 Pro殺入美國職業足球大聯盟賽事直播
據科技媒體《Appleinsider》周三（3 日）報導，美國職業足球大聯盟（MLS）將在邁阿密國際對陣溫哥華白帽隊的總決賽直播中正式啟用四台 iPhone 17 Pro。鉅亨網 ・ 6 小時前
阿里千問App位列全球AI應用增速榜第一
AI行業榜單「AI產品榜」發布最新月度數據顯示，阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)最新推出的「千問App」憑藉爆發式增長，位列全球AI應用增速榜第一名，月活增速高達149.03%。 該應用於11月17日開啟公測，上線僅一周下載量已突破1,000萬大關。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Galaxy Z TriFold 發佈，三摺疊機型，10吋內屏，5600mAh 電池
文章來源：Qooah.com Samsung 推出首款三摺疊機型——Galaxy Z TriFold。據 Samsung 官方介紹，三摺疊形態「早該問世」，該裝置「通過最先進的可摺疊技術，充分體現了工程上的精湛造詣，專為多摺設計的獨特需求而優化」。 外觀方面，Galaxy Z TriFold 十分輕薄，甚至與 Galaxy Z Fold 7 基本一致。Galaxy Z TriFold 採用的是左右內摺疊的方式，可以很好的保護主屏幕。 Galaxy Z TriFold 在展開狀態時最薄處僅為 3.9mm，屏幕中央的厚度為 4.2mm。整機重量僅 309g。為了更加流暢的摺疊，Galaxy Z TriFold 搭載了兩種不同尺寸的鉸鏈，且具備 IP48 防護等級。 規格方面，Galaxy Z TriFold 外屏為一塊 6.5 吋外屏，峰值亮度高達 2600nits。內屏為一塊 10吋 QXGA 解像度的 Dynamic AMOLED 主屏幕，支援 120Hz 刷新率，峰值亮度達 1600nit。 10吋內屏可以並排打開三個不同的應用界面，在多窗口模式下還可以調節大小，大幅度提升工作效率。Qooah.com ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Android 16 引入 AI 通知摘要看齊 Apple Intelligence，一圈即搜辨識垃圾訊息
過往 Android 每年推出一個主要版本的規律今年被打破，今天早些時候 Android 16 的第二部分重要更新正式上線，AI、無障礙功能等皆有改進。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Redmi Note 15 Pro+ 配備 6.83 吋 OLED 屏幕及 Snapdragon 7s Gen 4，全球發佈在即
Redmi 的 Note 系列即將在國際市場上迎來升級。該系列的 Redmi Note 15 家族於八月在中國 […]TechRitual ・ 1 天前
AI 照妖鏡一鍵識別人工假圖：教你一鍵用 SynthID 與 Google Lens 防騙
在這個 AI 生成圖像幾可亂真的年代，網上流傳的照片隨時是「P 圖」或由 AI 生成，用來製造假新聞甚至詐騙。為了對抗這個問題，Google DeepMind 研發了名為 SynthID 的技術，並將其整合到我們常用的工具如 Google Lens 和 Google Search 中，讓普通用戶也能化身「鍵盤神探」，輕易辨識圖片真偽。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
在找大品牌的真無線耳機但又不想花太大代價？那正好看看歷史低價的 Sony WF-C710N。它目前的價格只有 US$78，換算後約 HK$610 且是免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
下個萬億美元級的AI機會將在網路資安領域？
網路資安可能成為下一個AI金礦。HK MoneyClub ・ 21 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Major V 回歸歷史低價、HK$780 入手型格頭戴耳機
Black Friday 期間 Marshall 推出大量優惠，大家最愛的型格頭戴耳機 Major V 現在又回歸到了歷史最低價。只要 US$100 即可入手，換算後約為 HK$780。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
瑞聲(02018)為「豆包」AI 手機的揚聲器和馬達核心供應商
字節跳動旗下 AI 助手「豆包」與中興通訊(00763.HK)宣布,搭載「豆包」手機助手技術預覽版的工程樣機 nubia(努比亞)M153 發售。據產業鏈消息,瑞聲科技(02018.HK)為「豆包」AI 手機的揚聲器和馬達核心供應商,卡位語音交互、觸感交互等 AI 核心入口。「豆包」手機為字節跳動在 AI 硬件領域的首次公開嘗試,具備視覺理解、圖像創作、語音交互等能力,可像人類操作手機完成複雜任務,其顛覆性的系統級 AI 整合與交互模式創新,受到市場高度關注,或引發其他品牌升級熱潮。據悉,瑞聲科技此前已和海外多家大模型巨頭與智能終端企業深度協作,共同探索「AI+終端」創新路徑。公司正為多款下一代 AI 手機、可穿戴設備(如 AI 眼鏡)及全新形態的智能硬件提供關鍵感知方案,包括高性能揚聲器、X 軸線性馬達、麥克風、光波導以及領先的散熱系統等產品。 (BC)#瑞聲科技 #AI #豆包 #字節跳動infocast ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Razer Huntsman Mini 近對折，歷史新低 HK$510 免運購 60% 尺寸線性光學紅軸鍵盤
在找一款小巧的遊戲鍵盤？不妨來看看正在 Amazon 上以近對折促銷的 Razer Huntsman Mini。它的紅軸版本目前降到了歷史新低，只要 US$66 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
阿里千問App名列全球AI應用增速榜第一
今日消息，AI產業榜單「AI產品榜」發布最新月度數據。阿里巴巴(09988)最新推出的千問App位列全球AI應用增速榜第一名，月活增速高達149.03%。該應用於11月17日開啟公測，上線僅一周下載量已突破1000萬。#阿里巴巴 #阿里千問 (CW)infocast ・ 1 天前