面對抗議無力招架，印度政府不再強制手機廠商預裝官方「網路安全」app

不久前印度政府對 Apple、Samsung、小米等手機廠商提出要求，限其在 90 天內為所有新出廠的手機預載名為「Sanchar Saathi」的「網路安全」應用程式，後續也必須透過更新將其推播至現有裝置。此事一出迅速引發多方抗議，許多反對派領袖、隱私維權人士都指出該 app 可能成為大規模監控的後門（因其能獲得電話、訊息、檔案、相機等相關權限）。最終政府無法承受反彈壓力，現已宣布將強制安裝改為自願下載。

在官方宣傳中，「Sanchar Saathi」主要能起到鎖定遺失 / 被竊裝置、上報騙案等作用。「使用者數量正在迅速增加，而強制預裝的初衷是為了加快這一過程，讓資訊不夠靈通的公民也能方便使用該軟體。」印度通訊部在聲明中如此寫道。根據其目前統計到的數據，全國已有 1,400 萬用家下載了 app，約佔總人口的 1%。

