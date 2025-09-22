樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
面對美國威脅 委內瑞拉軍民聯手因應
（法新社卡拉卡斯21日電） 委內瑞拉21日舉行1天的平民軍事訓練活動，以因應美國在加勒比海部署軍力以及美國總統川普（Donald Trump）近來的威脅。
約莫1個月前，華府以打擊毒品與反恐之名，在委內瑞拉外海的國際水域部署軍艦，並派遣F-35戰機進駐波多黎各。
委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）指控美國在加勒比海發動「未宣之戰」，且美方襲擊行動導致委國外海10多名疑似販毒分子喪命。卡拉卡斯當局同時指控美方意圖推翻政權並竊取委國石油等資源。
在卡拉卡斯（Caracas）人口稠密的佩塔雷（Petare）區，主要幹道今天封街，提供民眾「革命抗爭」相關的武器操作及其他戰術短訓課程。
馬杜洛今天在阿拉瓜州（Aragua）與農民會面，號召「千萬人民做好準備，一旦美帝進犯，要拿起武器」捍衛委內瑞拉。
根據官媒畫面，沿海地區則可見漁船與軍艦一同巡邏。國防部長羅培茲說：「今天是我們正在書寫的軍事革命的里程碑，人民與武裝部隊共同參與，這是一場名副其實的軍事革命！」
