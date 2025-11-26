Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

面膜推薦｜冬季必囤肌膚急救神器Top5！邊佑錫加持Physiogel舒緩急救面膜、Caudalie極速修復敏感肌適用

冬季氣溫驟降，肌膚面臨乾冷雙重考驗，當屏障功能容易受損，鎖水能力下降，乾燥、緊繃、泛紅等困擾就會隨之而來。無論你是乾性肌還是敏感肌，提前備好合適的產品才能在肌膚不穩定時快速補水修護！以下精選五款溫和高效的舒緩面膜，幫你輕鬆度過冬季保養難關～

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Photo from Vecs Gardenia

面膜推薦1. 敏弱肌安心選擇：Physiogel 抗敏紓緩面膜（$149）

Physiogel 抗敏紓緩面膜（$149）

專為乾燥敏感肌設計的面膜，能迅速紓緩因乾燥引起的紅痕問題 ！纖維質地面膜柔軟且有彈性，剪裁緊貼面部輪廓，讓精華液能更好地吸收，特別適合在寒冷天氣使用，幫助肌膚重建保護屏障。

SHOP NOW

面膜推薦2. 降紅舒敏首選：Snow Fox 北極微風速效急救面膜（$298）

Snow Fox 北極微風速效急救面膜（$298）

廣告 廣告

這款面膜以有機薄荷精華為核心舒緩成分，可緩解肌膚泛紅與不適。大馬士革玫瑰花水負責深層補水保濕，維持肌膚水潤狀態，有機蘆薈葉汁則協助肌膚修復，改善受損問題。用後肌膚水潤感十足，緊緻效果也很明顯，特別適合肌膚狀態不穩定，或是做完醫美療程後用作舒緩護理。

面膜推薦3. 科技修護配方：Vecs Gardenia 積雪草外泌體修復面膜（$150）

Vecs Gardenia 積雪草外泌體修復面膜（$150）

這款面膜結合積雪草與外泌體技術的修復面膜，能有效舒緩泛紅並強化敏感肌，能恢復肌膚天然屏障功能，提升肌膚保水度與彈性。加上價格親民，是CP值高的修護選擇！

SHOP NOW

面膜推薦4. 夜間深層修護：fresh 花妍舒緩修護面膜（$650）

fresh 花妍舒緩修護面膜（$650）

是品牌首款專為敏感肌膚而設的面膜！富含西番蓮、矢車菊、櫻花和牡丹四種花卉萃取，配合維生素C與角鯊烯，能在夜間修護時亮澤、平滑肌膚，為肌膚提供一整晚的舒緩護理，讓肌膚一覺醒來即可回復最佳狀態！

SHOP NOW

面膜推薦5. 十分鐘極速修復：Caudalie 葡萄籽保濕修復面膜（$280）

Caudalie 葡萄籽保濕修復面膜（$280）

這款保濕面膜是Caudalie的長期熱銷皇牌之一！含有98%天然成分，以有機葡萄籽水與葡萄籽多酚為主要成分，添加了修復力極佳的有機積雪草萃取，能在10分鐘內為缺水肌膚提供深層滋潤，重拾水嫩彈力肌！

SHOP NOW

消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

護膚美妝：

Aesop新出Lucent面膜實測評語！兩大話題酸類煥膚成分＋Cream狀質地＋舒服香氣溫和去角質

低敏面膜推介10款 轉季必備！39折起入手保濕睡眠面膜/救急用燕麥面膜（附敷面膜三大禁忌）

Olive Young面膜熱銷排行榜Top 10，一敷秒變水潤嫩白肌！5折起入手韓妹最愛MEDIHEAL、BIODANCE、Torriden等面膜