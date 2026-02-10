面臨辭職呼聲 美國商務部長否認與艾普斯坦有關聯

（法新社華盛頓10日電） 美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在面對國會議員要求辭職的呼聲下，今天否認他與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有任何關聯。

盧特尼克在聯邦參議院委員會聽證會上表示：「這14年間，我跟他沒有任何關係。我跟那個人幾乎沒有任何瓜葛。」

盧特尼克先前曾說，他早在20多年前就已與艾普斯坦斷絕往來，但美國司法部公布的檔案與他的說法相互矛盾，相關爭議因此升溫，越來越多美國國會議員要求他下台，辭去川普總統內閣的商務部長職務。

美國民主黨籍聯邦參議員希夫（Adam Schiff）昨天說：「盧特尼克根本不配當我們的商務部長，他應該立即辭職。」前一天，共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）告訴美國有線電視新聞網（CNN），這位商務部長「應該直接辭職」。

盧特尼克今天在參議院委員會聽證會上表示，他與艾普斯坦是在紐約認識的，並坦承曾和妻子、小孩一起旅行時與艾普斯坦共進午餐。

他談到2012年那趟旅行時說：「我們當時是在家庭旅遊。」