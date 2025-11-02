面青口唇白 3件事幫你養好氣息 容光煥發靚爆鏡

日日起床，在鏡中看到自己臉色暗沉，還有大大的黑眼圈，但明明已經睡很多，卻不見改善，甚至搽抹再多護膚產品也沒甚麼功效。中醫師指這些「氣色問題」，很多時候不是保養不足所致，而是身體氣血、臟腑功能出問題，而要養好氣色可從規律作息、飲食清淡、恆常運動等三方面入手。

氣色不佳成因

氣色不佳的常見原因有氣血虧、肝鬱氣滯、脾胃失調、腎虛循環差等，例如由貧血或過度勞累引起的氣血虧，會使人臉色蒼白、皮膚暗淡；肝鬱氣滯則可令人臉色蠟黃、眼周暗沉；脾胃失調會影響消化吸收差，導致肌膚乾燥、失去光澤；腎虛循環差會令黑眼圈明顯、疲憊感重。

3方面養好氣色

中醫辨證後可以根據患者的身體狀況，利用中藥、針灸、按摩及敷料等，幫助改善健康狀況，令氣色回復正常。同時，大家也可以在三方面入手養出好氣色，包括

不要捱夜，維持規律作息，睡眠不足氣色自然會差。

保持飲食均衡清淡，少吃煎炸和生冷食物，以免影響脾胃功能。

恆常運動，可以促進氣血運行，氣色也隨之而改善。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/健康/面青口唇白-3件事幫你養好氣息-容光煥發靚爆鏡/611466?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral