"靶向抗衰・雙盒煥活"—— Humansa 高效抗衰營養雙盒新品發佈會圓滿舉行 亞洲領先抗衰中心以雙盒營養解鎖細胞級靶向抗衰新路徑

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月8日 - 立足細胞抗衰科學前沿，亞洲領先抗衰中心 Humansa 成功在其位於維港文化匯的旗艦中心舉行 "靶向抗衰・雙盒煥活" 高效抗衰營養雙盒新品發佈會。此次推出的 "禦齡煥顏小方盒" 與 "精英充能小方盒"，核心研發邏輯緊扣國際權威科學期刊《Cell》（細胞）提出的 14 個衰老標識，通過精准成分組合直擊氧化應激、線粒體功能異常、膠原糖化等核心衰老靶點，從細胞根源破解衰老問題，標誌著 Humansa 將 "科學抗衰" 從理論框架推向可落地的精准營養干預階段。





由左至右： Humansa CEO 蘇嘉威（Don So）;Humansa 聯合創始人江琳（Elaine Jiang）; Humansa 健康管理顧問蘇芷雯（Charmaine So）,前香港奧運代表江忞懿 (Yvette Kong)；前香港小姐陳凱琳（Grace Chan）; 陳樂詩醫生（Dr. Candy Chan）



作為全球領先全方位健康解決方案提供者，Humansa 始終依託先進療法、精准健康檢測技術與個性化數據驅動評估，挖掘客戶深層健康洞察；其全維監測系統覆蓋健康細節，並通過量身定制健康計劃，助力客戶達成最佳健康狀態，延長健康周期。此次雙盒新品正是品牌踐行這一遠景的關鍵舉措 —— 以 "細胞級靶向抗衰" 為核心，將精准營養深度融入全方位健康體系，讓科學抗衰更高效、更便捷。



發佈會上，Humansa CEO 蘇嘉威（Don So）先生深度解讀品牌抗衰理念與戰略佈局，多位醫學專家、健康顧問及香港知名藝人亦圍繞 "解碼 14 個衰老標識，應對細胞層面衰老信號" 展開探討，為行業與消費者帶來科學抗衰新視角。



新品雙盒：細胞衰老，定制化解決抗衰需求



Humansa 此次發佈的高效抗衰營養雙盒，緊扣 "靶向抗衰" 主題，針對不同人群的核心需求實現精准定制，讓細胞抗衰從 "廣譜干預" 走向 "靶點直擊"：



禦齡煥顏小方盒：專為肌膚抗衰設計，核心成分包括：



麥角硫因（EGT）：人體細胞內的"主抗氧化劑"，經研究證實每日攝取25毫克，4週內顯著改善膚質：毛孔縮小54.8%，皺紋減少21.6%，紫外色斑改善18.4%。



PQQ：促進細胞能量生成，每日攝取21.5毫克，12週內顯著提升認知功能及腦部血流量。



蝦青素：增強皮膚屏障，抵禦光老化。



L-肌肽：精准抑制膠原蛋白糖化，減少細紋與膚色暗沉。



精英充能小方盒：瞄準高壓職場人群需求，甄選15種營養成分，以麥角硫因、PQQ、奶薊草、瑪咖為核心組合 —— 奶薊草靶向修復肝細胞，緩解熬夜、應酬帶來的肝臟代謝負擔；



瑪咖提升精力儲備，改善久坐、高壓導致的疲勞感；



搭配麥角硫因與 PQQ 的抗衰充能配方，同步實現 "護肝、抗疲、煥活細胞機能" 的多維養護。



兩款產品均採用 "每日一包" 的便攜設計，3 粒 / 包的精准劑量無需額外調配，可輕鬆携帶完美適配忙碌都市人群，真正讓 "細胞級靶向抗衰" 融入日常。



科研背書：第三方實驗室驗證，初步證明高效抗衰效果



基於國際公認的 14 個衰老標識，Humansa 的研發團隊從成分篩選到劑量優化，均以科學驗證為依據，確保每一種成分都能針對核心衰老靶點發揮作用。這種以數據為導向的研發模式，將抗衰產品從概念化推向了實際落地，為消費者提供了既安全又高效的抗衰選擇。



Humansa CEO 蘇嘉威先生：新品是全面抗衰策略的 "創新補位"，踐行 "科學抗衰" 初心



發佈會上，Humansa CEO 蘇嘉威先生系統闡述了品牌 "以科學為基，構建全週期抗衰體系" 的核心理念，並詳解新品的戰略意義。他表示："作為亞洲領先的抗衰中心，Humansa 始終堅信，抗衰從非單一的'祛皺'或'營養補充'，而是覆蓋'運動、營養補充品及藥物、睡眠、情緒健康、營養'五大支柱的系統化工程 —— 通過科學評估明確個人衰老靶點（如線粒體活性低、肝臟代謝弱），再以五大支柱的協同作用形成立體干預，尤其是將此次推出的高效抗衰營養雙盒，精准融入高效營養補充品，讓抗衰從'盲目嘗試'轉變為'科學可控的精准行動'，這正是我們始終踐行的品牌初心。"



談及新品對品牌戰略的意義，蘇嘉威先生強調："高效抗衰營養雙盒是 Humansa'營養支持'支柱的創新升級。它不僅填補了'便捷化、靶向化細胞營養干預'的市場空白，更讓五大支柱的協同邏輯更易落地 —— 使用者可通過 Humansa 的精准檢測找到自身短板，再匹配對應的小方盒，結合運動指導與心理調適，形成'檢測 - 干預 - 回饋'的閉環。這種'靶向匹配'的模式，正是 Humansa'讓科學抗衰走進每個人生活'的實踐體現，也讓我們的全面抗衰策略更具落地性，進一步完善了全球領先的全方位健康解決方案。"



專家與名人共探：解碼 14 個衰老標識，應對細胞層面衰老信號



發佈會圓桌討論環節，Humansa 全科醫生陳樂詩（Dr. Candy Chan）、Humansa 健康管理顧問蘇芷雯（Charmaine So），香港著名藝人陳凱琳（Grace Chan）以及前香港奧運游泳代表、Arelyx 奧臻CEO江忞懿 (Yvette Kong)齊聚，圍繞 "解碼 14 個衰老標識：細胞層面的衰老信號，我們該如何應對？"以及 "女性如何在快節奏生活中找到健康平衡"兩個話題展開深度對話。



陳樂詩醫生從醫學層面拆解細胞衰老底層邏輯，指出應對衰老需針對線粒體活性、氧化應激等 14 個標識中的核心靶點精准干預；陳凱琳分享自身體驗，稱Humansa 新品能有效對應改善細胞衰老帶來的皮膚問題、精力問題，且 "每日一包" 的設計便捷易堅持；蘇芷雯顧問與科研中心代表則分別從健康管理、技術角度，解讀如何通過 "精准檢測 + 靶向營養" 應對衰老標識，實現抗衰閉環。



多方觀點既夯實了科學抗衰依據，也為消費者提供了可落地的應對路徑，進一步印證了 Humansa 新品的核心價值。

Hashtag: #Humansa



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於 Humansa

Humansa 是引領亞洲的醫療及健康品牌，成立於2020年。集團總部位於香港，在大灣區及亞洲多個核心城市設有超過 40家診所及專業健康管理中心，並與國際頂尖醫療及科研機構建立了長期戰略合作關係。Humansa 致力為熱愛生活、追求極致的客戶，提供全球領先的全方位健康解決方案。結合先進的療法與健康檢測技術，以及個性化、數據驅動的評估，為客戶帶來深入的健康洞察。Humansa全面監測系統涵蓋健康的每一個細節，並透過量身定制的計劃，幫助實現最佳健康狀態，為長遠的成功奠定堅實基礎。



更多關於Humansa介紹可瀏覽：

https://www.humansahealth.com/zh/







新聞稿由客戶提供

