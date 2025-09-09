女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細

（圖／品牌提供）

誰說女明星的時尚穿搭才值得關注？連她們腳上的鞋都在發光！從BLACKPINK Jennie的私服出街 look、Bella Hadid 的街拍神圖，到宋慧喬優雅出鏡，每一雙她們腳上的鞋，都不是「只是好看」這麼簡單，而是集舒適、時髦、還閃閃惹人愛於一身。

BLACKPINKJennie、Bella Hadid愛牌VIVAIA

全球明星都在穿的VIVAIA又來放大招！這回不只走進時尚，還直接走進台北，即日起至9/30在A11開設限時快閃店，最大亮點絕對是 BLACKPINK Jennie 的私服愛鞋 「Margot Mary-Jane」巨型藝術裝置、全球首度曝光就獻給台北，不來打卡說不過去～

（圖／品牌提供）



走進快閃店，就像意外闖入了國際明星的鞋櫃—Jennie、Alexa Chung同款 Margot Mary-Jane 直接擺在眼前。

（圖／品牌提供）

VIVAIA Margot Mary-Jane／4480元（圖／品牌提供）



還有歐美街拍穿搭女王的寵兒 Sneakerina 系列，像是 Bella Hadid、Lola Tung超愛的方頭 Cristina、Charli XCX 常穿的圓頭 Yanka，通通一次看個夠。

（圖／品牌提供）



還有驚喜彩蛋！VIVAIA快閃店全台獨家首發2025秋冬新款 Sneakerina「Yancy」，這雙鞋靈感取材自70年代復古跑鞋＋芭蕾舞鞋的夢幻聯名風格，Bella Hadid 已率先上腳放火，時尚圈正在瘋狂跟風中！

VIVAIA Yancy ／5180元（圖／品牌提供）

宋慧喬穿上FitFlop都在發光！亮華麗亮片串珠美到封神

誰說「時尚」和「舒適」不能談戀愛？來自英國、以人體工學專利中底紅遍全球的美型舒適鞋品牌 FitFlop，在 2025 秋冬再度請來韓流女神宋慧喬合作，華麗合作回歸！不只美貌代言，還親上火線示範「日常穿也能閃到發光」的正解鞋款，宋慧喬更表示：「FitFlop的鞋子既舒適又容易搭配日常穿著，所以我很常穿。」讓時尚編輯都忍不住翻開購物清單！

（圖／品牌提供）



亮片控必收款：F-MODE FLOW 亮片裝飾厚底休閒鞋

閃片、麂皮與皮革混搭出時髦層次感，不論白天走在街頭、還是晚上踩進派對現場，都是聚光燈自動追蹤模式。搭載經典Microwobbleboard™ 三密度中底科技，從腳尖到腳跟分區支撐，穿一整天也不想脫下來，連美國足部醫學協會（APMA）認證，顏值與實力同步在線。

F-MODE FLOW 亮片裝飾厚底休閒鞋／6,550元（圖／品牌提供）



優雅實穿款：F-LUMA 串珠鏈條露跟樂福鞋

這雙用細節狠狠收服時尚控的心：閃亮串珠鏈條＋露跟設計，穿脫超方便，還自帶一點法式慵懶感。再加上同樣標配的三密度中底，走再多路都能穩穩不累腳，從通勤到下午茶、甚至臨時約會，這雙「日夜兩用」直接成為秋季鞋櫃的必收款。

F-LUMA 串珠鏈條皮革露跟樂福鞋／7,850元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

Melody現身MK、鎖骨殺＋逆天長腿美炸！手拎Nolita包搭小籠包吊飾超燒、自曝最愛開盲盒

這些飾品太犯規！APM Monaco中性混搭風、Pandora幸運符系列…戴上滿滿高級感

看不出快50歲、舒淇狀態超逆天！現身威尼斯街頭、背心＋寬褲鬆弛高級感拉滿、同款單品搜出來