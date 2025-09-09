熱氣球嘉年華｜專訪台灣業界拆解鬧市升空難處
女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細
誰說女明星的時尚穿搭才值得關注？連她們腳上的鞋都在發光！從BLACKPINK Jennie的私服出街 look、Bella Hadid 的街拍神圖，到宋慧喬優雅出鏡，每一雙她們腳上的鞋，都不是「只是好看」這麼簡單，而是集舒適、時髦、還閃閃惹人愛於一身。
BLACKPINKJennie、Bella Hadid愛牌VIVAIA
全球明星都在穿的VIVAIA又來放大招！這回不只走進時尚，還直接走進台北，即日起至9/30在A11開設限時快閃店，最大亮點絕對是 BLACKPINK Jennie 的私服愛鞋 「Margot Mary-Jane」巨型藝術裝置、全球首度曝光就獻給台北，不來打卡說不過去～
走進快閃店，就像意外闖入了國際明星的鞋櫃—Jennie、Alexa Chung同款 Margot Mary-Jane 直接擺在眼前。
還有歐美街拍穿搭女王的寵兒 Sneakerina 系列，像是 Bella Hadid、Lola Tung超愛的方頭 Cristina、Charli XCX 常穿的圓頭 Yanka，通通一次看個夠。
還有驚喜彩蛋！VIVAIA快閃店全台獨家首發2025秋冬新款 Sneakerina「Yancy」，這雙鞋靈感取材自70年代復古跑鞋＋芭蕾舞鞋的夢幻聯名風格，Bella Hadid 已率先上腳放火，時尚圈正在瘋狂跟風中！
宋慧喬穿上FitFlop都在發光！亮華麗亮片串珠美到封神
誰說「時尚」和「舒適」不能談戀愛？來自英國、以人體工學專利中底紅遍全球的美型舒適鞋品牌 FitFlop，在 2025 秋冬再度請來韓流女神宋慧喬合作，華麗合作回歸！不只美貌代言，還親上火線示範「日常穿也能閃到發光」的正解鞋款，宋慧喬更表示：「FitFlop的鞋子既舒適又容易搭配日常穿著，所以我很常穿。」讓時尚編輯都忍不住翻開購物清單！
亮片控必收款：F-MODE FLOW 亮片裝飾厚底休閒鞋
閃片、麂皮與皮革混搭出時髦層次感，不論白天走在街頭、還是晚上踩進派對現場，都是聚光燈自動追蹤模式。搭載經典Microwobbleboard™ 三密度中底科技，從腳尖到腳跟分區支撐，穿一整天也不想脫下來，連美國足部醫學協會（APMA）認證，顏值與實力同步在線。
優雅實穿款：F-LUMA 串珠鏈條露跟樂福鞋
這雙用細節狠狠收服時尚控的心：閃亮串珠鏈條＋露跟設計，穿脫超方便，還自帶一點法式慵懶感。再加上同樣標配的三密度中底，走再多路都能穩穩不累腳，從通勤到下午茶、甚至臨時約會，這雙「日夜兩用」直接成為秋季鞋櫃的必收款。
看更多 CTWANT 文章
Melody現身MK、鎖骨殺＋逆天長腿美炸！手拎Nolita包搭小籠包吊飾超燒、自曝最愛開盲盒
這些飾品太犯規！APM Monaco中性混搭風、Pandora幸運符系列…戴上滿滿高級感
看不出快50歲、舒淇狀態超逆天！現身威尼斯街頭、背心＋寬褲鬆弛高級感拉滿、同款單品搜出來
其他人也在看
女生生理期這樣過最舒服！4大舒緩技巧＋療癒系必備好物清單
4個舒緩生理期不適的技巧1. 熱敷暖宮，減緩緊繃用熱水袋或暖暖包敷在下腹部，能促進血液循環，讓經痛減輕不少。熱敷同時還能幫助身心放鬆，帶來安定感。2. 輕柔伸展，釋放壓力像「貓牛式」或「嬰兒式」等簡單瑜伽動作，都能舒展腰背與骨盆，改善下腹與腰部的緊繃。...styletc ・ 7 小時前
許瑋甯產後神級回歸、美回巔峰，形象大片根本氣質天花板！Nana代言Look每套都想搬回家
產後神級回歸！UNIQLO攜手許瑋甯，秋冬時尚直接升級成高級感代名詞產後復出第一彈就這麼美？金鐘視后許瑋甯、產後復出獻給UNIQLO，這次加入15周年品牌大使陣容，最新形象大片一曝光，不只氣質升級、還直接美回巔峰狀態！這回許瑋甯以時尚脫俗的獨特氣質、完美演繹兩套秋冬穿...styletc ・ 9 小時前
Red Velvet瑟琪外貌改變？「眼皮變化」引發關注，粉絲：不管單雙眼皮都很美！
過去談到瑟琪，粉絲腦中浮現的第一印象一定是那雙獨特的單眼皮眼睛。她的眼型銳利卻帶著靈氣，搭配她舞台上冷冽霸氣的氛圍，形成極具辨識度的標誌。如今，粉絲在近期活動與公開照片中觀察到，她的眼皮似乎逐漸形成了雙眼皮，不僅線條更深，折線與眼瞼的距離也變寬，整體眼神...styletc ・ 10 小時前
BLACKPINK Jennie「願望咒語」白背心大熱！$500就買到，原來跟Lisa「瞎忙褲」同一潮牌Praying出品
BLACKPINK 成員 Jennie 的私服穿搭經常成為討論目標，她近期身上那件印有獨特標語的吊帶白背心，簡約卻充滿個性，立刻成為全網熱搜。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
40歲尹恩惠減肥超強大法，素人實測僅10日勁甩7kg！低GI飲食法＋秘訣在於「神奇CCA果汁」做法大公開
韓國人氣女演員尹恩惠，曾在YouTube頻道中分享減肥秘訣以及詳細餐單，僅僅透過簡單的飲食調整，跟隨她的餐單進行減肥挑戰的素人們，竟在短短10天內成功瘦身7kg，且無需進行任何運動？Yahoo Style HK ・ 10 小時前
葉子楣被陳志雲親手量度尺寸大師驚呼「有肉架！」曾因胸大被阿媽鬧「陀衰家」
曾被稱為「波霸」嘅葉子楣Amy，九十年代同脊醫男友呂錫照相戀後淡出幕前。2018年呂醫生離世後，葉子楣近年不時公開露面出席朋友聚會，早前陳志雲喺youtube節目訪問葉子楣，由家庭講到近年生活。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
越讓男人「抓不住」，他越黏你！女生不給出這3樣東西，他反而會更珍惜
村上春樹曾說過：「即便是你最心愛的人，心中都會有一片你無法到達的森林。」與其在感情中不斷猜疑，不如學會保留一點距離。當妳懂得在關係裡「不給」這三樣東西，反而會讓他更在乎妳，捨不得離開。姊妹淘 ・ 11 小時前
初次購買「精品耳環」怎麼挑？經典圈型耳環12款推薦：卡地亞、寶格麗一次看
對許多人而言，第一件精品珠寶往往代表著一段記憶與態度，而耳環正是其中最能立即改變氣質的選擇。尤其是圈型耳環，它既不過於張揚，又能以簡潔線條勾勒出專屬的個性輪廓，無論是搭配日常裝束或正式場合都能游刃有餘。bella儂儂 ・ 8 小時前
Crocs x SLBS手機殼太犯規了！手機也要穿「洞洞鞋」？話題粒粒DIY手機殼更添專屬感
這次 Crocs 與韓國潮牌 SLBS 的跨界合作真的太犯規！他們竟然把經典的洞洞鞋，變成了手機的迷你版手機殼，讓你的手機也能穿上可愛的「洞洞鞋」！這款充滿創意與話題性的聯名手機殼，不僅完美復刻了洞洞鞋的精髓，還能讓你發揮創意，將 Crocs 出名的粒粒飾品扣在手機殼上，設計出專屬感。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
《咒術迴戰≡》外傳連載中！芥見下下也期待
[NOWnews今日新聞]日本知名漫畫作品《咒術迴戰》自去年漫畫完結之後，推出系列外傳作品《咒術迴戰≡（modulo）》，將故事的背景轉移至未來，本次並不是由漫畫原作芥見下下（芥見下々）負責作畫，而是...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
因造謠女子嫁到外國貧民窟求助回國 情侶被行政處罰
【on.cc東網專訊】內媒周日（7日）報道，近日有網民在網上發布有關「中國籍女子嫁到外國貧民窟求助回國」的視頻，稱「中國籍女子嫁到外國貧民窟被丈夫扣留護照無法回國，中國博主與該女子偶遇後，該女子希望博主解救其回國」，並在與網友互動時，持續誤導網民這是真實發生的情on.cc 東網 ・ 1 天前
方媛孕晚期「輕盈穿高跟鞋逛街」！超狂畫面曝光，只胖5kg四肢仍纖細
近日有香港網友在太古廣場偶遇郭富城妻子方媛。雖然已進入孕晚期，她依舊踩著粗跟高跟鞋現身，一襲一字肩貼身長裙襯托 […]姊妹淘 ・ 10 小時前
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）
iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
徐淑敏為老公黃浩大搞主題生日派對 黑白露肩高貴晚裝現身大讚老公
徐菁遙（前名徐淑敏，Suki）2006年參加香港小姐競選入行，雖然三甲不入，但因甜美樣貌帶來唔少演出機會，包括獲安排演出劇集《最美麗的第七天》、《仁心解碼》、《巾幗梟雄》等等。徐菁遙2009年與年長12年嘅飲食界商人黃浩閃婚，先後誕下三名女兒，淡出幕前專心相夫教女。徐菁遙不時於社交平台分享與好友聚會、旅行照，以及生活照；昨日（7日），徐菁遙大曬黃浩生日會照片，大讚對方係最好嘅丈夫。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
耶禮艾華利斯罰停賽10個月
【Now Sports】效力西班牙甲組聯賽球隊畢爾包的後衛耶禮艾華利斯，上季因為服用防脫髪藥出事，誤中違禁藥物條例，但歐洲足協仍決定向其處分，停賽10個月，畢爾包近日亦證實此事。耶禮艾華利斯（Yeray Alvarez）上季0:3敗給曼聯的歐霸盃4強首回合賽後，接受興奮劑檢測中結果呈陽性，而這名畢爾包中堅坦言得知檢測結果時感到難以置信，並且補充是無意中服用一種含有違禁物質的防脫髮藥物，引致藥檢失敗。不過，歐洲足協沒有因此而放寬罰則，向他判罰10個月停賽期，而畢爾包近日亦證實這個罰停賽令正式生效。耶禮艾華利斯的停賽期由6月開始計算，到明年4月可恢復比賽，而出賽前兩個月可參予訓練。對畢爾包來說，耶禮艾華利斯停賽影響頗大，因為隊中只餘兩名正規中堅，包括艾度柏利迪斯及韋維恩，而另一選擇艾基路斯因傷及十字韌帶養傷中。畢爾包西甲開季以來成績上佳，取得3戰全勝，僅排在榜首皇家馬德里之後。now.com 體育 ・ 1 天前
支持香港精英運動員在國際體壇勇闖高峰｜「騰峰計劃」創辦人許建德 x 香港匹克球運動員陳詠悠
The JESSICA Company創辦人Jessica Ng、香港知名賽車運動員許建德（Jonathan），以及前香港首席女網球運動員陳詠悠（Venise）都同樣熱愛運動，三人深入探討了體育運動如何帶來激勵和團結的力量，以及為香港創造更美好的未來。JESSICA ・ 16 小時前
從AI到半導體：ASML投資Mistral意義超越金額
《路透》周二 (9 日) 報導，荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 宣布斥資 15 億美元入股法國人工智慧 (AI) 新創 Mistral，成為其最大股東。此舉被視為提振歐洲 AI 抱負、強化區域數位自主的重要一步，並在與鉅亨網 ・ 3 小時前
175公分正妹球經的故事！ Mia從球場變身社群女神？
一位日義混血的日本體育大學球經エルマコーラ 未亜（Ermacora Mia）憑著175公分的長腿和超仙氣質，瞬間紅遍台日社群，粉絲直呼「這不就是真人版晴子嗎！」Japhub日本集合 ・ 1 天前
昔日老爸品牌Lacoste如今被GenZ熱捧！心口上的小鱷魚「暫休」，新Logo由山羊暫代，向網球傳奇Djokovic致敬
向來以小鱷魚標誌深入人心的法國品牌 Lacoste，近日做出破格之舉，暫時將沿用 92 年的經典鱷魚標誌換成可愛的綠色小山羊，為的就是向品牌合作超過 8 年的網球傳奇諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）致敬！Yahoo Style HK ・ 1 天前
遮瑕推薦｜Make Up For Ever新「雙頭掃頭」粉底遮瑕霜Threads大熱！出街補妝一支方便上妝兼暈開
近期Threads有好多美妝品推薦都好吸引，當中Make Up For Ever新出的HD SKIN雙效粉底遮瑕霜也成為討論妝品之一，其雙頭掃頭設計很特別，在遮瑕頂部再設有一個大掃頭，塗上了遮瑕就可以轉向掃頭那邊，將遮瑕均勻暈開，很方便又做到品牌出名的高度遮瑕效果，難怪很多美妝迷試過都覺得方便又不錯。Yahoo Style HK ・ 15 小時前