宏福苑五級火｜情緒支援熱線
鞏俐與法籍老公甜蜜遊北京 網民：隨便一拍都是電影感
現年59歲嘅國際影后鞏俐，從影多年參與無數經典作品，憑住精湛演技獲獎無數。至於感情方面，鞏俐喺2010年與富商黃和祥離婚，其後喺2019年與法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre再婚，婚後甜甜蜜蜜。近年淡出影壇嘅鞏俐，除咗不時出席活動之外，更與老公四出旅行，好似最近佢哋就去咗北京，二人嘅有愛互動掀起熱議。
鞏俐老公喺社交網站大晒合照，並寫上：「1981年，我第一次受邀來華演出，中國人對音樂的熱愛和團結的力量讓我震撼。2004年在紫禁城，我們讓音樂和歷史完美地融合在一起。到2025年的今天，我的妻子帶我再次走在這世界非物質文化遺產－北京中軸線上，我深刻地感受到她的熱愛，同樣這也是我的熱愛，這種感覺再次震撼且非常美妙。」喺照片中，鞏俐著上深色長大衣，而老公則著上銀灰色外套，二人前往天安門、天壇及先農壇等景點，期間體驗雙人單車、並肩散步、對視微笑及低頭交談，簡簡單單嘅活動就已經好sweet。
呢個PO一出，隨即引起網民注意，紛紛留言大讚鞏俐保養得宜及二人好有愛，例如「好有愛的兩個人」、「好幸福呀」、「真的好恩愛的夫妻」、「這也太般配了，兩個人都不老的」、「鞏俐真美啊！依偎着你像小女孩」、「真的是隨便一拍都是電影感」及「聞到了愛情的香甜」等等。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 1 小時前
79歲Cher與39歲男友結婚！傳奇女星在80歲大壽的年份下嫁，愛得高調的愛情觀：不在乎外間看法，我們玩得很開心
現年 79 歲美國傳奇女星 Cher 與 39 歲男友結婚，小 40 的戀情愛得相當甜蜜！Cher 曾經歷過兩段婚姻，2022 年認愛 Alexander Edwards 後愛得高調，曾分手後再復合最終走上婚姻殿堂！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 天前
蔡嘉欣忙到唔記得結婚周年紀念 要靠AI整合照？
【on.cc東網專訊】藝人蔡嘉欣（Kayan）2019年憑參選港姐入行，因不時晒名牌被封「拜金港姐」，2023年跟圈外富貴男友Derek結婚，雖然結婚只有兩年，但兩公婆竟因工作忙雙雙忘記結婚周年紀念日，惟有事後吃飯補祝，認真大頭蝦！嘉欣昨日於社交網晒相多張跟老公東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 1 天前
《愛·回家》「鐵面陳」王致狄6月宣布求婚成功 雙喜臨門低調升呢做人父
現年41歲嘅王致狄（Andy），憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」陳小娟一角成功入屋，其大公無私及木口木面形象深入民心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
45歲張柏芝喊「我要生到不能生」！劉嘉玲爆多年前對話：男友都沒有就說要生小孩
張柏芝在最新綜藝《一路繁花2》中談到自己的生育觀，坦言「一輩子的夢想就是生小孩、當媽媽」，甚至說出「要生到不能生為止」。她對「媽媽」這個角色的強烈期待，也讓身旁的劉嘉玲想起一段多年往事。姊妹淘 ・ 1 天前
鄭健樂Rocky發長文澄清同崔碧珈關係 私下改FB感情狀況表白 強調未有親密行為
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，早前喺社交網站高調認愛，宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
陳妍希學孫藝珍搞「姐弟戀」 落力保養求開戲
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希與較她年輕19歲的男星周柯宇所主演的新劇《狙擊蝴蝶》日前開播，劇中兩人上演姐弟戀，更有多場激吻戲份，引起網上熱議，長期穩佔熱搜榜，話題量爆燈！近日陳妍希為宣傳劇集接受訪問時，表示自己未接到劇本前已看過原著小說，又透露自己因看了東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宋宛穎低胸歎下午茶 享受放「胸」時間
【on.cc東網專訊】前港姐宋宛穎（Sabrina）除了是2021年香港小姐冠軍，本身是「學霸」畢業於加拿大多倫多大學的她，近年更重返校園攻讀港大醫科碩士並於去年畢業，近年在工作和學業上不斷向前衝的她明白到在適當時候放慢腳步，好好感受生活對人生的重要性。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
祖父母原子彈經歷影響至今！ 綾瀨遙執著談戰爭與死亡？
今年綾瀨遙簡直行程滿檔！6月主演NHK的《ひとりでしにたい》（孤獨S又怎樣），演一個39歲單身女，因為姑姑孤獨死開始認真想終活的事，從婚活變成好好準備後事，劇情又笑又戳心～她還在大河劇《べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～》當旁白，有時變成人形小狐狸登場，粉絲看到都說太可愛了Japhub日本集合 ・ 3 小時前
謝霆鋒張柏芝大仔Lucas深圳被捕獲 帥氣外表獲網民大讚：真的是越大越帥氣
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然佢哋已經離婚及分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
結婚越久越懂！男人這些「瑣碎的溫柔」，才是真正愛你的證明
一個男人是不是真的離不開你，從來不是看他送的禮物多昂貴、情話多動聽，而是那些日常的小事——他願意為你分擔家務，記得你隨口提過的喜好，吵架後不讓你一個人冷靜。這些瑣碎的溫柔，才是婚姻最穩固的依靠。姊妹淘 ・ 20 分鐘前
程人富與未婚妻過大禮後繼續放閃 遠赴加拿大拍婚照大晒靚相
小薯茄成員程人富即將迎娶圈外女友，繼日前剛剛完成過大禮儀式後，他便跟大家分享遠赴加拿大靚景拍攝的婚照，大放閃光彈！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
安潔莉娜裘莉公開手術疤痕 籲女性重視癌症篩檢
（法新社巴黎15日電） 美國影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）在本週發行的「時代雜誌法國版」（Time France）創刊號為雜誌拍攝寫真，首次公開展示她雙側乳房切除手術的疤痕。奧斯卡獎得主裘莉，2013年對外公布自己帶有基因缺陷及家族史而被評估為罹患乳癌高風險群，因而接受雙側乳房切除手術，又於2015年進行雙側卵巢切除手術。法新社 ・ 1 天前
劉佩玥登台唱《海闊天空》七情上面 網民疑惑「個樣咩事咁猙獰」
其中一位「貓女郎」演唱《我本人》時，被評審張佳添大讚感情到位，有唔少網民由聲線同身型估「貓女郎」真人可能係劉佩玥。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
193郭嘉駿與Candy@COLLAR傳緋聞 訪問提及對方疑被網暴 怒爆：毒粉jer住我
ERROR成員郭嘉駿(綽號193)近日與 王家晴Candy@COLLAR傳緋聞，2人被指拍拖10個月，193更與Candy一起打邊爐撐枱腳。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《尋秦記》主題曲《天命最高》MV曝光！古天樂林峯合唱演繹新版添聲勢 古今人物大曬冷
古天樂總監製，鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，白百何特邀主演，苗僑偉、張繼聰、朱鑑然、吳樾、洪天明、Chris Collins主演的電影《尋秦記》，將於2025年12月31日躍登大銀幕。在預告及終極海報發布後，今日電影再度公開兩大重磅物料，2025版電影主題曲《天命最高》MV及全陣容海報，視聽衝擊全面升級，再度引發「尋迷」熱烈討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太被誤會惡婆婆「堅持不質問郭碧婷」！1關鍵維繫婆媳穩定關係：不讓她為難
向太（陳嵐）近來因一段談及媳婦郭碧婷與娘家的發言，引發外界討論，甚至被部分網友質疑「好婆婆形象不保」。對此，向太與郭碧婷近日先後透過公開場合與影片回應，也讓整起風波逐漸明朗。姊妹淘 ・ 23 小時前
《自殺通告》香港禁映 周冠威送檢四個月獲通知 被指不利國安｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港導演周冠威新作，由黃秋生主演的《自殺通告》上月在台灣上映，目前已錄 400萬台幣票房，惟自 8 月 4 日在香港送檢至今四個月，終確認該電影被禁在香港上映。周冠威今（16 日）於 FB 發文指，收到政府部門信件，拒絕核准《自殺通告》於香港上映，他引述信件內容，指檢查員根據《電影檢查條例》認為《自殺通告》的上映「會不利於國家安全」。Yahoo新聞 ・ 23 小時前