鞏俐與法籍老公甜蜜遊北京 網民：隨便一拍都是電影感

鞏俐&amp;法籍老公
鞏俐&法籍老公

現年59歲嘅國際影后鞏俐，從影多年參與無數經典作品，憑住精湛演技獲獎無數。至於感情方面，鞏俐喺2010年與富商黃和祥離婚，其後喺2019年與法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre再婚，婚後甜甜蜜蜜。近年淡出影壇嘅鞏俐，除咗不時出席活動之外，更與老公四出旅行，好似最近佢哋就去咗北京，二人嘅有愛互動掀起熱議。

鞏俐老公喺社交網站大晒合照，並寫上：「1981年，我第一次受邀來華演出，中國人對音樂的熱愛和團結的力量讓我震撼。2004年在紫禁城，我們讓音樂和歷史完美地融合在一起。到2025年的今天，我的妻子帶我再次走在這世界非物質文化遺產－北京中軸線上，我深刻地感受到她的熱愛，同樣這也是我的熱愛，這種感覺再次震撼且非常美妙。」喺照片中，鞏俐著上深色長大衣，而老公則著上銀灰色外套，二人前往天安門、天壇及先農壇等景點，期間體驗雙人單車、並肩散步、對視微笑及低頭交談，簡簡單單嘅活動就已經好sweet。

呢個PO一出，隨即引起網民注意，紛紛留言大讚鞏俐保養得宜及二人好有愛，例如「好有愛的兩個人」、「好幸福呀」、「真的好恩愛的夫妻」、「這也太般配了，兩個人都不老的」、「鞏俐真美啊！依偎着你像小女孩」、「真的是隨便一拍都是電影感」及「聞到了愛情的香甜」等等。

微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片
微博圖片

