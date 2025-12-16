Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
今天的小紅書被一組照片悄悄洗版，大陸女神鞏俐被拍到和老公、法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre一起現身北京街頭。沒有刻意打扮、沒有排場，兩人就這樣沿著北京中軸線慢慢走，從白天到夜晚，畫面自然到像電影長鏡頭，一曝光立刻引發熱議。
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「生活版愛情電影」。
兩人此行也被認為別具意義，因為北京中軸線不只是觀光路線，對Jarre來說更像一條充滿回憶的文化座標。他曾多次提到自己與中國長達數十年的緣分，從 1980年代首次來華演出，到後來的重要音樂時刻，這次由鞏俐陪著他重新走過，更像是一段私密又溫柔的重逢。鏡頭裡的他不再只是世界級音樂家，而是一個被妻子牽著手、認真感受城市的人。
比起高調示愛，這對夫妻的感情更像細水長流，結婚多年，始終低調，卻每次同框都讓人感受到默契與安定。網友最有共鳴的一句話是：「完全看不出年齡差，只看到彼此很自在。」或許真正讓人羨慕的，不是浪漫場面，而是能一起散步、一起旅行、一起老去的那種安心感。
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
陳偉霆淚訴13歲喪父遺憾！為了「剛出世兒子」決定官宣結婚：想讓他的出生被祝福
陳偉霆在《VOGUE MAN》12月號專訪中，首次完整談到與何穗公開生子的原因。他重申自己一向抱持「不當未婚爸爸」的婚育觀，並表示之所以選擇對外說清楚，與他13歲失去爸爸的成長經驗有關，希望孩子從出生開始，就是在被祝福的狀態下來到這個世界。姊妹淘 ・ 17 小時前
劉佩玥登台唱《海闊天空》七情上面 網民疑惑「個樣咩事咁猙獰」
其中一位「貓女郎」演唱《我本人》時，被評審張佳添大讚感情到位，有唔少網民由聲線同身型估「貓女郎」真人可能係劉佩玥。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
崔碧珈再補刀！指facebook戀愛狀況無需對方確認 曲線向大隻Rocky鄭健樂落閘
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，離巢TVB後主要從事健身教練工作，早前佢表示近年生活飽受煎熬，除咗疫情期間其健身室被逼停業，導致半年零收入Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
宋宛穎低胸歎下午茶 享受放「胸」時間
【on.cc東網專訊】前港姐宋宛穎（Sabrina）除了是2021年香港小姐冠軍，本身是「學霸」畢業於加拿大多倫多大學的她，近年更重返校園攻讀港大醫科碩士並於去年畢業，近年在工作和學業上不斷向前衝的她明白到在適當時候放慢腳步，好好感受生活對人生的重要性。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
《愛·回家》蘇恩磁發文透露家母病情 網民齊為媽媽祈禱集氣超暖心
憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》的龍家二太太佘秀琴入屋的資深演員蘇恩磁，近日於社交平台分享媽媽的近況，獲得不少網民留言慰問，十分暖心！Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
劉亦菲IG曬美照狀態好到發光！「仙女姐姐」2款造型拆解，手上的LV手袋成最大亮點
「仙女姐姐」劉亦菲從來不讓人失望！她近期以絕佳狀態現身F1活動，隨後在IG分享不同造型的美照同樣引人注目。無論是F1活動上氣場全開的黑色裙裝，還是私底下隨性俏皮的牛仔造型，反差超大卻一樣好看。而唯一不變的，是她手上那個讓造型升級的LV Alma Trunk BB手袋！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
澳洲韓裔跆拳道教練涉殺學員一家三口 被判囚終身
澳洲悉尼一名韓裔的跆拳道教練，在去年2月謀殺他的一名學生以及其家長，被悉尼法院判處終身監禁以及不能保釋。 被告的51歲教練柳光京（Kwang Kyung Yoo，音譯）他被指在去年的2月，殺害其當時在他位於悉尼西面的拳館內，勒死同樣來自南韓的7歲學員以及學員41歲的母親。之後柳取走母親的蘋果手錶以及駕駛她的寶馬房am730 ・ 15 小時前
Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己午市覓食時遇到的新開食店，原以為該店主打鑊氣小炒，點知望入廚房卻發現「咩鑊都冇」，懷疑全部菜式其實是預製菜翻熱，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 小時前
陳妍希學孫藝珍搞「姐弟戀」 落力保養求開戲
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希與較她年輕19歲的男星周柯宇所主演的新劇《狙擊蝴蝶》日前開播，劇中兩人上演姐弟戀，更有多場激吻戲份，引起網上熱議，長期穩佔熱搜榜，話題量爆燈！近日陳妍希為宣傳劇集接受訪問時，表示自己未接到劇本前已看過原著小說，又透露自己因看了東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
昂山素姬幼子接受路透社專訪：母親失聯兩年多 或已死在獄中｜Yahoo
現年 80 歲的緬甸前國務資政昂山素姬，自 2021 年軍方政變以來被拘留至今已經接近 5 年。其幼子 Kim Aris 接受《路透社》專訪，表示母親健康狀況在過去幾年每況愈下，加上外界難以得知消息，他認為母親有機會已經在獄中逝世。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 15 小時前
《新聞女王2》大結局網民嗌不捨 佘詩曼IG吐露心聲：唔捨得Man姐
TVB台慶劇《新聞女王2》喺噚晚（15日）播出兩小時大結局，劇情主要圍繞SNK股份爭奪、跨國詐詐騙集團3U園及終極揭曉「佐治之死」真相等等。而女主角「Man姐」佘詩曼亦大結局播出前夕，喺IG出PO吐露心聲，獲網民及一班劇中演員留言支持。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
《萬千星輝頒獎典禮2025》10強名單出爐！已離巢李佳芯無緣爭視后
《萬千星輝頒獎典禮2025》各獎項10強名單出爐！一年一度嘅TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》將於2025年1月4日晚上喺澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行舉行。昨日（15日），TVB於將軍澳電視城公布劇集及演員等多個獎項10強名單，包括「大灣區最喜愛TVB男主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」、「大灣區最喜愛TVB劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角 」、「最佳劇集」、「最佳女配角」、「最佳男配角」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」、「最佳男主持」、「最佳女主持」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳電視歌曲」、「最佳男新人」及「最佳女新人」。大家最關心嘅視帝視后，今屆依然競爭激烈，不過已離巢嘅李佳芯未入圍10強，即睇完整10強名單（排名不分先後）。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
《自殺通告》香港禁映 周冠威送檢四個月獲通知 被指不利國安｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港導演周冠威新作，由黃秋生主演的《自殺通告》上月在台灣上映，目前已錄 400萬台幣票房，惟自 8 月 4 日在香港送檢至今四個月，終確認該電影被禁在香港上映。周冠威今（16 日）於 FB 發文指，收到政府部門信件，拒絕核准《自殺通告》於香港上映，他引述信件內容，指檢查員根據《電影檢查條例》認為《自殺通告》的上映「會不利於國家安全」。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
日本通脹猛如虎 到便利店只食不喝要600日元 且看央行加息行動
日本通脹超預期，市場普遍估計本週日本央行的關鍵利率將上調至30年來最高水平。數據顯示日本全國範圍內的物價升幅已連續3年半超過了央行預期目標，國民的生活成本被指已經到了隨時會左右日本政治格局的程度。近日社媒上一則「三文魚飯糰太貴」的分享也引起廣泛熱議；Yahoo財經發現，目前要在日本三大便利店開餐並不便宜，只食不喝也要約600日元（30港元）Yahoo財經 ・ 2 小時前
45歲張柏芝喊「我要生到不能生」！劉嘉玲爆多年前對話：男友都沒有就說要生小孩
張柏芝在最新綜藝《一路繁花2》中談到自己的生育觀，坦言「一輩子的夢想就是生小孩、當媽媽」，甚至說出「要生到不能生為止」。她對「媽媽」這個角色的強烈期待，也讓身旁的劉嘉玲想起一段多年往事。姊妹淘 ・ 1 天前
46歲港人自駕越線釀骨折！ 導航架亂放視線擋出大禍！
說起來，這種戲碼在北海道簡直家常便飯。根據當地租車龍頭「Budget Rent A Car」新千歲機場店的佐佐木店長爆料，去年11月光是自駕事故，就有七成出在老外手上！Japhub日本集合 ・ 20 小時前