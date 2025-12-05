韋史密夫有望回歸《黑超特警組》 老婆死亡恐嚇好友被告

【on.cc東網專訊】由荷里活兩大男星韋史密夫（Will Smith）與湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）合演的科幻動作喜劇《黑超特警組》（Men in Black，MIB）一直大受歡迎，兩位男星先後演過3集。而2019年電影公司開拍第4集《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International）並進行「大換血」，韋飾演的「J探員」與湯美飾演的「K探員」通通冇得留低，改由「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）與「女武神」Tessa Thompson取代。而近日有消息電影公司正開發《MIB》新一集，並有傳新一集劇本會有「J探員」在內，因而韋史密夫有望歸隊。

另方面，「韋嫂」珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）本周一（1日）被韋的好友Bilaal Salaam 控告，並索償300萬美元（約2,340萬港元）。又名「Bilaal老兄」的他指2021年9月曾與珍達於一酒店爭執，當時自己被珍達威脅指如果他繼續向外講她的私事，就會「被失蹤」或「中彈」。據知韋夫婦對指控感非常不滿，聲稱全是垃圾謊言。並認為Bilaal是「一個伺機作惡的機會主義者」，他的目的是為了榨取他們的錢財。

