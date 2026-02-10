韓上月批出簽證大增 華客量料重回疫情前

【on.cc東網專訊】南韓駐華大使盧載憲周一（9日）預計，今年訪韓中國人數量將超過600萬人次，恢復到新冠疫情前水準。

盧載憲在南韓駐華使館舉行記者會上提到，韓方上月向中國公民審發的簽證數量大增。統計數據顯示，南韓駐華外交機構上月向中國公民核發的赴韓簽證約12.6萬份，同比驟增64%。

訪韓中國人數量2016年達到頂峰，為806萬人次，其後受薩德導彈防衞系統（THAAD）在韓部署風波、新冠疫情爆發等因素影響而銳減。在疫情前的2019年，訪韓中國人約602萬人次。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】