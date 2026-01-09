00016_18.jpg

韓國韓亞航空一班飛來港的航班發生火警。

根據韓國KBS電視台今日（9日）報道，一架客機於昨日（8日）晚上7時48分由仁川國際機場出發飛往香港，機上載有284及乘客，至晚上約10時10分，機艙內一個「尿袋」突然起火，機組人員隨即在一、兩分鐘內使用滅火筒將火救熄。

一名乘客受傷

航空公司指，火警由俗稱「尿袋」的流動充電裝置引起。火警中，該名持有涉事「尿袋」的乘客手部燒傷，而航班則在11時56分按原定計劃在香港國際機場降落，無需進行任何緊急程序。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/韓亞航空客機飛往香港期間-尿袋-起火-1名乘客受傷/634759?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral