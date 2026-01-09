跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
韓亞飛香港客機「尿袋」著火 事主燒傷手 機組人員兩分鐘內救熄 目擊者：起火時有人大叫｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】韓亞航空今日（9日）通報，一架由韓國仁川國際機場飛往香港的航班，在飛行途中機艙突然起火，起火來源是一名乘客攜帶的「尿袋」。機組人員順利將火撲滅，機上共載 284 名乘客，除了事主手部輕微燒傷，其他乘客未受影響。
據央視報道，韓亞航空今日通報，涉事客機在 1 月 8 日晚上 10 時左右，機艙突然起火。機組人員發現一名乘客攜帶的充電器突然起火，於是用滅火筒將火撲滅，並在一兩分鐘內救熄，該名乘客手部輕微燒傷。機上共載有 284 名乘客，其餘乘客未受影響，航班按原定計劃降落香港國際機場。
有機上乘客在 Threads 發文並上載照片，顯示起火期間機艙有火光，但該拍攝角度未能看見起火來源。目擊者稱，當時正在台北上空，起火時有人大叫，機組人員用兩個滅火筒將火種救熄，並向涉事座位附近的乘客派口罩，事後機長廣播稱事件受控，航班會繼續飛往目的地。
