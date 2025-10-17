韓交通部長晤李樂成 重視與華智能網聯汽車領域合作

【on.cc東網專訊】南韓國土交通部長金潤德訪華出席2025世界智能網聯汽車大會，周四（16日）在北京與中國工信部長李樂成會晤。金潤德表示，南韓政府高度重視與中國開展智能網聯汽車領域合作，希望持續深化兩部門交流，鼓勵企業加強對接合作，推動兩國戰略合作夥伴關係不斷發展。

金潤德與李樂成討論未來出行政策的方向，以及進一步加強智能網聯汽車領域合作。南韓國土交通部計劃與中國等出行技術強國深化合作並借鑑先進經驗，研討對國內無人駕駛試運行城市的支援方案。李樂成表示，工信部願與韓方進一步加強智能網聯汽車戰略對接和政策交流，支持兩國企業深化技術、標準、投資、貿易等方面務實合作，在國際標準法規框架下加強協調，助力兩國汽車產業實現互利共贏發展。

廣告 廣告

另外，南韓新任駐華大使盧載憲同日赴華履新，抵達北京首都機場後受訪指，將全力推動韓中關係更上一個台階，本着愚公移山的精神為發展兩國睦鄰友好關係竭盡全力。被問及中美貿易摩擦影響到韓企，他認為企業和政府應在各領域保持合作，尤其是為了確保稀土供應鏈安全，南韓使館也準備盡最大努力。他又指，近期在韓發生的反華集會不可取，應嚴正應對有損兩國友好情感的行為。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】