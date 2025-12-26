韓企計劃為美國海軍建造核潛艇

一家位於首爾的公司表示有意為美國海軍建造核動力潛艇。韓華集團聲稱，如果美國政府批准並正式化該計劃，位於費城的工廠將能支持先進潛艇的建造，例如維吉尼亞級潛艇。這家韓國防務巨頭的公告正值美國海軍面臨擴大潛艇艦隊和克服現有造船廠長期生產延遲的壓力之際。韓華已準備好實現建造核潛艇的能力，並在約一年前收購了費城造船廠，隨後不斷投資於現代化設施、提高效率和加強勞動力。

該公司將這座造船廠視為解決美國海軍潛艇生產瓶頸的一部分，並指出隨著需求持續超過現有美國造船廠的交付能力，額外的造船能力至關重要。韓華集團全球首席策略官黃士龍（Alex Wong）在費城造船廠的媒體日活動中表示，美國政府對核動力潛艇能力的承諾非常強烈，無論是自身還是盟友的能力。我們已經準備好在政府準備就緒時在費城建造這些潛艇。

廣告 廣告

核動力潛艇是最複雜的軍事平台之一。該提案的意義在於，核動力潛艇的建造需要嚴格的安全、安保和監管許可，以及高度專業的基礎設施和技術工人。歷史上，只有少數美國造船廠獲得了執行這項工作的認證，這意味著韓華的計劃將代表美國海軍工業基礎的擴展，而不是對現有建造商的替代。

更廣泛地看，這一舉措反映了美國與南韓之間日益加深的國防工業合作。這與美國通過盟友投資來加強造船能力的努力相一致，同時也為費城帶來潛在的經濟利益。儘管在任何核潛艇建造開始之前仍有重大障礙，但韓華的提案突顯了國際夥伴關係在未來幾年可能在支持美國海軍備戰方面扮演日益重要的角色。

黃士龍的公告正值特朗普總統最近在一場新聞發布會上表示，韓華將參與為美國海軍建造護衛艦。他稱讚韓華為「好公司」，提到該公司計劃在費城造船廠進行50億美元的擴展，而該造船廠在2024年以1億美元的價格收購。至今僅有24艘維吉尼亞級潛艇服役，美國每年需要建造至少兩艘核動力潛艇以達成目標，然而，該國平均每年僅生產1.2艘。

推薦閱讀