韓保守團體舉行集會 反對華團客免簽入境

【on.cc東網專訊】南韓政府周一（29日）開始對中國團體遊客試行免簽入境政策，直至明年6月30日，一艘載2,752名中國遊客的郵輪周一停靠仁川港。然而，當地保守傾向團體同日在首爾永登浦區汝矣島洞舉行集會，公開反對政府相關免簽措施，約有270人參加。

由前總統尹錫悅支持者為中心的「民草決死隊」周一下午4時許舉行集會，反對政府對中國人試行免簽入境政策，並敦促政府在查明國家訊息資源管理院火災真相之間暫緩免簽措施。示威者手持寫有「堅決反對三千萬中國遊客免簽入境」、「吸引中國遊客不如保障本國民眾安全」等字句的標語牌，亦有人身穿印有支持尹錫悅等字樣的服裝。

中國天津東方國際郵輪有限公司旗下7.7萬噸級夢想號郵輪上周六（27日）從天津出發，載着2,189名乘客和563名船員，周一上午駛入仁川港國際郵輪碼頭，停留一天後返回，是今年中國船司首次直接營運停靠仁川的郵輪。仁川國際機場、釜山金海機場等也迎來乘飛機入境的中國遊客，臨近中國十一、中秋連假，赴韓航班預訂量持續上升，有酒店客房預訂率已接近爆滿。

