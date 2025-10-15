韓候任駐華大使 願推動與華關係發展

【on.cc東網專訊】南韓韓聯社周二（14日）報道，已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲已基本確定出任韓國駐華大使。他同日受訪時表示，將以「愚公移山」精神進一步推動韓中關係發展，增進兩國睦鄰友好，全力以赴提高南韓地位。

南韓前駐中國大使鄭在浩1月卸任以來，有關職位已懸空大約9個月。報道指，南韓總統府發言人在簡報中表示，政府周二在總統李在明主持第45次國務會議上，通過任命盧載憲成為駐華大使的政府人事任命案。

盧載憲周二受訪時說，在國際秩序面臨劇變時刻會肩負重任。資料顯示，59歲的盧載憲畢業於首爾大學經營學系，隨後赴美深造，取得史丹福大學政治學碩士及喬治敦大學法學博士學位，具備豐富法律實務經驗，惟從政經歷較為短暫，曾在金泳三政府時期短暫涉足政界。

