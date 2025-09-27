韓免簽政策將試行 華籲訪韓遊客警惕反華示威

【on.cc東網專訊】南韓對中國團體遊客的免簽入境政策即將在下周一（29日）試行之際，中國駐韓大使館周五（26日）在社交媒體發文，提醒訪韓中國遊客遠離集會，加強安全防範，切勿拍攝軍用設施、軍事設備及情報部門等敏感機構建築，也不要使用無人機拍攝，特別是禁飛區、禁止拍照區域等敏感地點。

文章稱，當前南韓部分地區，特別是首爾明洞、大林洞等地不時發生針對中國人的示威遊行，希望中國遊客保持高度警惕，增強自我保護意識，與當地政治集會保持距離，勿公開發表政治言論，謹慎前往示威遊行場所。如遇意外情況應保持冷靜，避免與示威者發生言語和肢體衝突，確保人身和出行安全。

另外，正在訪華的南韓京畿道知事金東兗周五抵達作為最後一站的江蘇省南京市，與江蘇省委書記信長星等省領導班子會晤，紀念兩地締結友好省道關係一周年，並商定今後繼續深化交流合作。金東兗表示，相信兩地合作將成為韓中關係發展的典範。

