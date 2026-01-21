韓前總理韓�m洙涉內亂罪被判23年 法院批未履行職責

（法新社首爾21日電） 韓國前總理韓�m洙今天因協助並教唆宣布戒嚴，導致短暫中止民選政府、國家陷入混亂，被判處23年有期徒刑並當庭被捕，立即入獄。

首爾中央地方法院法官李鎮觀（Lee Jin-gwan，譯音）表示，被告「直到最後都未盡總理職責及責任」，「本院判處被告有期徒刑23年」。

這項判刑比檢察官原先求刑多出8年。

李法官表示，韓�m洙上司、前總統尹錫悅2024年12月發布的戒嚴令，目的是「顛覆憲政秩序」，已構成叛亂。

廣告 廣告

尹錫悅驚人宣布戒嚴，讓武裝部隊進駐國會及中央選舉委員會，但戒嚴令隨後遭在野黨主導的國會否決。

事件發生後，尹錫悅去年4月被憲法法庭彈劾並罷免，兩個月後舉行大選。

包括尹錫悅在內，韓�m洙是多位因此次戒嚴案而受審的前官員之一。

李法官在電視直播的宣判中表示：「被告至少在形式上確保流程合法性，因而在尹錫悅及其他人發動叛亂的行為中扮演重要角色。」

法官指出，儘管韓�m洙曾向尹錫悅表達關切，並未「明確反對」或敦促其他內閣成員勸阻尹錫悅。

審判過程中，韓�m洙否認有任何不法，堅稱自己從未支持或協助宣布戒嚴。

●「政變」

尹錫悅4月遭罷免後，韓�m洙接任代理總統一職，一度被視為保守派在提前大選中的強勢人選。

他5月辭去代理總統，投入總統選舉，詎料尹錫悅所屬政黨拒絕提名他為候選人，競選隨即告終。

法院指出，尹錫悅的戒嚴行動是「自上而下的叛亂」，可視為「政變」。

法官說，儘管這項舉措違憲，韓�m洙不僅未選擇反對，反而決意參與其中。

「被告……身為總理，有遵守憲法與法律、全力維護憲政的責任。」

「然而，他認為12月3日的叛亂有可能成功，最終背棄了這些職責與責任，選擇參與。」

韓�m洙同時被認定犯下偽證罪。

今天的判決，是繼尹錫悅因妨害司法及與戒嚴相關其他罪名被判5年徒刑後，再一次有關此案的重要裁決。

尹錫悅同時還面臨一項針對戒嚴案主謀角色的判決，檢方已求處死刑。

首爾中央地方法院將由另一名法官於2月19日對尹錫悅此案做出裁決。（編譯：陳政一）