韓副總理談AI競爭 中國或成比美國更強對手

【on.cc東網專訊】南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長裴慶勳周四（18日）表示，中國也許將成為比美國更強大的人工智能（AI）競爭對手，南韓需加快推進AI基礎設施建設與技術研發，在全球AI競爭中佔據市場制高點。

大韓商工會議所（大韓商會）在首爾中區商會會館舉辦座談會，裴慶勳應邀出席。他指出，今年透過官民合作擴充尖端人工智慧（AI）基礎設施，成功吸引國際科技巨頭的投資，為南韓邁向AI三強奠定基礎，並強調迅速掌握世界頂尖AI模型和技術的必要性。

談及全球AI格局，裴慶勳稱美國投資巨大、成果顯著，但中國同樣不可小覷，甚至可能成為更強大的競爭對手。南韓可以在中美之間找到自身定位，但仍有大量準備工作需要完成，需要更多投資並做好戰略思考，才能躋身全球第一、第二梯隊。

