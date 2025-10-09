恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
韓劇《許願吧，精靈》對白惹辱華嫌疑 Netflix重新翻譯並已修正簡體版字幕
Netflix本月播放的原創韓劇《許願吧，精靈》成為不少劇迷煲劇之選，不過有內地劇迷觀看時，指當中的一句台詞有辱華嫌疑。
《許願吧，精靈》的金宇彬和裴秀智分別飾演精靈伊布利斯和奇嘉盈，為一部奇幻題材的浪漫喜劇。當中一句岀自奇嘉盈的對白——「故宮套餐超難吃」，被內地劇迷指有辱華的嫌疑。據悉，對白中的「故宮」所指的是劇中的一間韓式餐廳，其英文名字為GOGUNG，而非指中國著名歷史景點故宮。串流平台後來將簡體字幕作岀修正，現已改寫為「古宮」。
其他人也在看
43歲宋慧喬「靚到發光」驚喜客串《許願吧，精靈》！女神3招逆齡保養大法，靚到過分演繹神燈精靈
《許願吧，精靈》現正於 NETFLIX 熱播，由《黑暗榮耀》金牌編劇金銀淑打造的最新力作，除了金宇彬、秀智超高顏值主演外，更找來《黑暗榮耀》女主宋慧喬客串，讓大家十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
傳古天樂現身試當真《墨魚遊戲2》 劉以達、洪天明參賽最驚喜
YouTube channel試當真即將告別，其告別綜藝大作《墨魚遊戲2》，昨日就陸續發布參賽嘉賓，人選非常廣闊Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
王嘉爾泰國被陌生女子搣面 當場呆滯硬晒唔敢郁
【on.cc東網專訊】正身在泰國出席活動嘅韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），尋日（8日）突然被一名泰國女子衝上前搣面，片段引爆網絡。王嘉爾當時忽然被搣面後，明顯被嚇到，成個人一臉錯愕，現場粉絲亦都驚呆現場。有粉絲不忿偶像被侵犯，上前「反搣」嗰位女東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴
前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
羅天宇陳懿德拍拖現身好友生日P 貼身合照有玄機
【on.cc東網專訊】現年38歲的藝人羅天宇與較他年輕12年的無綫小花陳懿德緋聞傳足多時，雖然兩人未有正式承認戀情，但早前羅天字曾被拍得買雪榚夜訪陳懿德香閨，據知他們已拍拖一段時間，目前只欠官宣﹗日前小倆口突然變得大方，齊齊出席名媛胡曦文的生日派對，事後壽星女便東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己最近發現一項讓人驚訝的飲食小知識，原來我們平時吃的雞腎並非雞的「腎臟」，而是牠的「胃」！帖文一出即掀起熱烈討論，大批網民留言表示震驚又長知識，不少人亦紛紛補充其他飲食冷知識。Yahoo Food ・ 11 小時前
關淑怡病危入院 舊愛周文健祝福前度吉人天相 二人廿幾年冇聯絡
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思，令人擔心Shirley現況。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
郭富城老婆方媛傳已誕男嬰 發文挺巨肚力證未卸貨
郭富城於今年父親節公布太太方媛懷上第三胎，但就未有透露BB性別。方媛早前回應網民留言，坦承已進入卸貨階段Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食
高海寧經常周圍飛，上周就趁著工作空檔時間，遠赴米蘭來趟一個人的旅行！旅行當然最希望能夠食到美食，可是旅程中往往都會出現中伏的餐廳。高海寧連環出兩個IG Story，鬧爆位於米蘭長廊的某間老牌意菜餐廳，不但影響胃口，更是影響心情！想知道哪間餐廳惹怒高海寧？馬上看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 11 小時前
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現
內地女星趙露思近年憑「甜寵劇」爆紅，正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。現時她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，依然直播「敢言」金句大爆發，為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
美國外交官違「戀愛禁令」遭解僱 據報中國女友與中共有聯繫｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國國務院周三（8 日）發聲明指，一名外交官承認隱瞞「與一名已知與中國共產黨有聯繫的中國公民的戀愛關係」，已遭到解僱。據報指，今次是去年底拜登政府頒令全面禁止駐華公務人員及其家屬與中國公民發生戀愛或性關係以來，首名被解僱的人員。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,490 入手 8K 隱形自拍神器｜Amazon Prime Day 2025
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著秋季 Prime Day， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$320 就能入手，打破了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Champion限時低至27折！人氣Logo Tee最平$52起／女裝Sports Bra激減至$58｜Prime Day優惠2025
Amazon Prime Big Deal Days正式開始！即日起至10月9日下午2點59分，Amazon指定科技產品、甚至Stanley產品都有大減價，各位期待已久的大型促銷減價到底有什麼產品值得入手？Yahoo購物推薦一定要留意美國運動品牌Champion，平時香港門市一件淨色Tee都要二至三百元起跳，現在亞馬遜會員日限時優惠低至27折，當中人氣Champion logo Tee最平只需$52就可以入手，女裝Sports Bra激減至$58，非常抵買！一於趁減價買定幾件！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
王祖賢親身上陣招呼客人 打扮隨意零架子
【on.cc東網專訊】女神王祖賢息影多年並移居加拿大低調生活，今年2月她宣布在加拿大開艾灸館，女神間中還親身上陣為顧客服務，吸引許多粉絲慕名拜訪。最近男星夏克立在社交網釋出到場體驗的片段，他透露近期睡眠狀況欠佳，特意前往王祖賢的艾灸館調理身體。沒想到一進入店內，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
臥底旅行團5.0｜茂名信宜三天團結果竟然伏伏伏？7粒鐘車程去到無得玩直升機+遊船？商店街誤中空城計？
HOY TV皇牌旅遊節目《臥底旅行團5.0》由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）做主持，2人喬裝旅客參加平價或聲稱抵玩的旅行團。最新第10集參加茂名信宜海陸空純玩三天團，行程標榜有得體驗私人直升機衝上雲cloud，再坐船遊靚景，搭車遊瀑布；但經過「攞命」7小時車程後，當地天氣不似預期，導遊一度表示「暫時安排唔到直升機及船遊活動！」究竟妹姐能否獻出第一次坐直升機？其Youtube頻道的標題更用「結果竟然伏伏伏伏伏伏伏？全團唔知做咗乜 我都唔知落咩標題好」，究竟攝製隊一行七人到底發生了甚麼事？一齊睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
歐洲議會擬禁植物性食品使用「漢堡」「牛排」等名稱 德總理：香腸就是香腸︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】歐洲議會通過一項議案，禁止植物性食品使用「漢堡」或「牛排」等與肉類相關的名稱，議案被視為畜牧業的勝利。不過，有關禁令仍需獲得歐盟委員會及 27 個成員國政府批准，方可成為法律。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
華漢新西蘭潛水失蹤裁定死亡 兩年僅尋獲一根遺骨
【on.cc東網專訊】一名中國留學生兩年前在新西蘭潛水後失蹤，至今只找到一根遺骨。新西蘭驗屍官近日基於現有證據發布正式裁決，認為他是獨自自由潛水時出事溺水，骨骼檢查未顯示外傷，無法確定確切事故細節，但排除他殺或自殺可能。on.cc 東網 ・ 6 小時前