韓劇《許願吧，精靈》對白惹辱華嫌疑 Netflix重新翻譯並已修正簡體版字幕

Netflix本月播放的原創韓劇《許願吧，精靈》成為不少劇迷煲劇之選，不過有內地劇迷觀看時，指當中的一句台詞有辱華嫌疑。

《許願吧，精靈》的金宇彬和裴秀智分別飾演精靈伊布利斯和奇嘉盈，為一部奇幻題材的浪漫喜劇。當中一句岀自奇嘉盈的對白——「故宮套餐超難吃」，被內地劇迷指有辱華的嫌疑。據悉，對白中的「故宮」所指的是劇中的一間韓式餐廳，其英文名字為GOGUNG，而非指中國著名歷史景點故宮。串流平台後來將簡體字幕作岀修正，現已改寫為「古宮」。