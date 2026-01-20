韓劇《愛情怎麼翻譯？》登上Netflix第一位！金宣虎幕前幕後IG魅力穿搭叫男友學起來

▲ ELLE.com.hk

韓國大勢男星金宣虎無論跟哪位女主角合作都充滿CP感，從與申敏兒主演的療癒風愛情劇《海岸村恰恰恰》，到與高胤禎（又譯高允貞）主演的最新話題韓劇《愛情怎麼翻譯？》，相信大家深陷這位男神的百變魅力。金宣虎因這套劇集令他人氣再度急升，劇中溫柔體貼的他絕對是女士們的理想男友，而他的造型絕對值得一眾男友參考！

《海岸村恰恰恰》「洪班長」（金宣虎飾演）的哭戲相信也看得觀眾十分揪心！面對親人好友的生離死別，幸好最後「洪班長」和惠珍（申敏兒飾演）能夠陪伴彼此，走進人生下個階段，實在太感動。

Photo：https://www.instagram.com/p/CVKEqcUJX99/

最後一集，金宣虎穿上來自Valentino的西裝，有別戲中的大男孩造型路線，成熟溫文的形象令人眼前一亮。

Photo：https://www.instagram.com/p/CVKEqcUJX99/

身高1.83米的金宣虎，臉上的小酒窩是他的可愛之處！2009年他出演音樂劇出道，隨即也有參演不少話劇，直到32歲才轉戰電視劇。

Photo：https://www.instagram.com/p/B2Y5tQJjnFE/

近年最為人熟悉的電視劇就是和南柱赫、秀智主演的《Start Up》。劇中飾演暗戀女主角的暖男，成功打開知名度，吸粉不少，也造就了出演最近的人氣韓劇《海岸村恰恰恰》擔當男主角。

Photo：https://www.instagram.com/p/CHzJLMhh2ZI/

和申敏兒組成「酒窩CP」出演《海岸村恰恰恰》，劇情走清新療癒的路線。除了每個角色的愛情走向是觀眾關心的地方，小村莊「公辰」的絕美景色讓人看得心曠神怡。由八月開播以來，劇集一直得到觀眾好評，最近也踏入了結局篇，大家期待嗎？

Photo：https://www.instagram.com/p/CUzECv5pPBH/

九個金宣虎魅力穿搭「大男孩造型」：T恤+牛仔褲

擁有模特兒身高的金宣虎，當然穿什麼都難不倒他，觀察了他眾多的造型，T恤和牛仔褲配搭最常見，有時候會繫上皮帶營造造型的層次感。

Photo：https://www.instagram.com/p/CT6fFlYh2W6/

九個金宣虎魅力穿搭「大男孩造型」：連帽衛衣+牛仔褲

除了T恤外，他也喜歡穿連帽衛衣和牛仔褲的配搭，清新的鮮橙色衛衣增添了可愛親切的魅力！

Photo：https://www.instagram.com/p/CKJnp8UDIze/

九個金宣虎魅力穿搭「大男孩造型」：襯衣+牛仔褲

牛仔褲還可作怎樣過的配搭？金宣虎選擇闊鬆的襯衣、繫上紅色領帶和穿上波鞋，為大方得體的造型添上一點運動氣息。

Photo：https://www.instagram.com/p/CKlabAoj71-/

九個金宣虎魅力穿搭「大男孩造型」：西裝外套+牛仔褲

西裝外套不一定要配搭西褲，金宣虎選擇灰色T恤和灰色西裝外套，配搭一條藍色牛仔褲，柔和的色調組合讓人看起來十分舒服！

Photo：https://www.instagram.com/p/B3lqXk_jOV6/

九個金宣虎魅力穿搭「大男孩造型」：格仔外套+牛仔褲

代表青春活力的格仔外套，35歲的金宣虎也能穿出年輕感！

Photo：https://www.instagram.com/p/CTHXPKdBWl7/

九個金宣虎魅力穿搭「大男孩造型」：運動套裝

連帽衛衣和運動長褲是不少男士的休閒造型配搭，為應付韓國的寒冷天氣，他選擇乾濕褸代替運動外套，為這套運動造型增添幾分時尚氣息。

photo：https://www.instagram.com/p/CMMrg9HjTJz/

九個金宣虎魅力穿搭「大男孩造型」：針織上衣+牛仔褲

金宣虎罕有穿上粉紅色針織上衣，加上兩顆酒窩，這個可愛純真的模樣相信吸粉無數！

Photo：https://www.instagram.com/p/CLWPFYfjbCx/

九個金宣虎魅力穿搭「大男孩造型」：長版外套+西裝褲

襯衣、領帶、西褲、長版大䄛 、這個大方溫文的上班造型多數只能在電視劇才能見到。

Photo：https://www.instagram.com/p/CIdV9aQDH31/

九個金宣虎魅力穿搭「大男孩造型」：煲呔西裝套裝

除了以上的帥氣造型，換上煲呔和西裝外套的他，外表依舊養眼！

Photo：https://www.instagram.com/p/CJQBZl7DBYD/

