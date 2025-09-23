韓劇《暴君的廚房》 盤點五大討論度最高菜式

《暴君的廚房》劇照

近期韓劇《暴君的廚房》非常有話題性，除了女主角潤娥（劇中角色延志永）人靚廚藝好，為了拍這劇集特地去學烹飪，其中一集因朝鮮與大明烹飪對決以蔘雞湯勝過佛跳牆，更引起內地網民怒轟辱華風波。其實這劇集中出現了不少現代韓菜和傳統韓國料理，令人越看越餓，以下便盤點劇中部份具特色的美食：

人蔘雞湯（網上圖片）

1. 人蔘雞湯

劇中延志永是現代米芝連大廚穿越回到古代，所以她所用的烹調方法和食材也會古今結合，帶來不少新意和驚喜。其中最熱話的便是是與中國佛跳牆的料理對決中登場的經典韓國滋補料理人蔘雞湯。劇中延志永用壓力鍋燉煮，展現古今結合的烹飪技巧，亦象徵為暴君帶來新生及能量的料理，更奪得料理比賽勝利。

奶油辣椒醬拌飯（網上圖片）

2. 奶油辣椒醬拌飯

首集中延志永穿越古朝鮮後的首道拿手菜，利用現代帶去的奶油與辣椒醬，搭配當地食材做成拌飯。雖然現代韓菜多用辣椒，但其實辣椒是後世才傳入朝鮮，所以這個拌飯讓暴君李獻大為驚艷，更展現出延志永用現代味覺打破古代飲食限制，也喚醒了李獻對母親味道的深刻記憶。

低溫慢煮牛肉料理（網上圖片）

３. 低溫慢煮牛肉料理

用低溫慢煮軟化硬牛肉，象徵以溫和智慧化解王權的嚴厲與暴戾。延志永用此技術向暴君展現對料理和人性的理解兼具的心意，強調烹飪是一種溝通與治癒方式。

鹿舌炭火烤（網上圖片）

4. 鹿舌炭火烤

鹿舌是朝鮮宮廷料理中的高級菜式之一。根據歷史記載，朝鮮王朝的宮廷料理是傳統韓國飲食的精華，象徵皇室的奢華與地位。劇中鹿舌炭火烤作為肉類主菜登場，展現了宮廷料理的奢華與權謀，象徵王權和話語權。

牛肉韃靼（宮廷法式料理）（網上圖片）

5. 牛肉韃靼（宮廷法式料理）

延志永本為現代廚師，炮製了融合朝鮮與西方宮廷風味的宮廷法式料理如牛肉韃靼，挑戰朝鮮傳統，代表文化碰撞與創新，為劇情帶來新鮮感。

文：謝翠玲