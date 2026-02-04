韓國交通地圖全攻略：NAVER Map 定 Kakao Map？Trip.com 幫你精選必去路線

韓國地圖

韓國呢個地方，無論係深厚嘅傳統文化、行得最前嘅潮流地帶，定係令人流晒口水嘅韓式美食，都吸引住無數香港人「返鄉下」。想深度探索呢個魅力國度，一份詳細又精準嘅「韓國地圖」絕對係你旅程嘅成敗關鍵！Trip.com 獨家為你送上最全面嘅韓國城市地圖解析，由首爾、釜山、仁川去到大邱，主要觀光熱點通通有齊。我哋會由最複雜但又最準時嘅地鐵圖講起，教埋你最實用嘅交通攻略，再推介埋你絕對唔可以錯過嘅必遊景點。等你可以輕鬆規劃，玩轉韓國每一寸精彩地方！

首爾地圖全攻略

首爾地鐵圖

首爾地鐵系統係全球最發達嘅交通網絡之一，超過 20 條線路以唔同顏色標識。對於「春節親子遊」嘅家庭嚟講，只要認住以下呢幾條主要色線，就可以輕鬆帶住小朋友去晒所有熱門景點！

🎨 核心線路：認住顏色去玩樂

1 號線（深藍色）：歷史與交通樞紐 連接 首爾站 （轉乘 KTX 必經）同 東大門 。想去睇傳統建築或者去傳統市場搵食，呢條線係大動脈。

2 號線（綠色）：購物與文青集中地（環狀線） 首爾最繁忙嘅「心臟線」。圍繞市中心運行，直達 明洞、弘大、梨大 。想帶小朋友去行街、睇街頭表演或者搵打卡 Cafe，呢條線絕對係首選。

3 號線（橙色）：古今交錯之旅 南北貫通，帶你由歷史悠久嘅 景福宮、仁寺洞 ，去到充滿設計感嘅 DDP（東大門設計廣場） 同奧林匹克公園。

4 號線（淺藍色）：文化藝術精粹 想去 南山塔（首爾塔）或者具有文藝氣息嘅三清洞 ？呢條線覆蓋咗首爾最具文化氣息嘅區域。

5 號線（紫色）：機場直通時尚圈 國際遊客最鍾意！直接連接 金浦機場 同埋時尚嘅 江南區 ，往返機場同市區搵酒店最方便。

8 號線（粉紅色）：親子樂園專線 家庭遊必搭！直達 樂天世界 (Lotte World) 同埋風景優美嘅 石村湖 ，帶細路放電必行。

9 號線（金色）：高端娛樂休閒 貫穿市中心，經過新沙洞、狎鷗亭等高端購物區，適合想搵高質餐廳同名店嘅家長。

💡 Trip.com 編輯「不迷路」小貼士：

下載地鐵 App：推薦下載《韓巢地鐵》或《Kakao Metro》，支援中文界面，仲可以即時計算車費同換乘時間。 認住出口編號：首爾地鐵站好大，同家人集合最好約定喺「幾多號出口」，咁就唔驚行散。 準備 T-money 卡：一人一張 T-money（類似香港八達通），搭地鐵、巴士甚至喺便利店買嘢食都一嘟即過。 避開繁忙時間：朝早 8-9 點同傍晚 6-7 點係首爾地鐵嘅「地獄模式」。帶住小朋友同嬰兒車，強烈建議避開呢啲時段！

首爾交通地圖

首爾交通攻略

去首爾自由行，除咗坐地鐵，其實仲有好多交通工具可以揀。想玩得更地道、更慳錢？即睇以下新版交通指南！

1. 市內巴士：深入首爾巷弄、唔使行樓梯

除咗地鐵，首爾巴士網絡其實好發達，最適合唔想喺地鐵站行長樓梯或者想直達景點門口嘅朋友。首爾巴士車身分咗幾種顏色，功能各異：

🔴 紅色（廣域巴士）： 行駛主幹道，主要連接首爾市區同郊區（如京畿道），速度最快。

🔵 藍色（幹線巴士）： 穿梭市中心主要區域，班次最密。

🟢 綠色（支線巴士）： 負責接駁地鐵站同住宅區，適合短途代步。

🟡 黃色（循環巴士）： 專行旅遊熱點循環線（如南山、首爾塔一帶）。

2. 的士：趕時間、夜遊必備

首爾的士勝在隨傳隨到，特別係深夜地鐵收咗車，或者血拼完拎住大包細包，坐的士就最舒服。

注意事項： 收費雖然較地鐵貴，但如果你係 3-4 人同行，除返開分分鐘仲抵。

語言溝通： 唔係每個司機都識英文，建議先喺手機 Cap 定 韓文地址 ，或者用 Kakao Taxi 叫車，咁就唔驚雞同鴨講。

深夜收費： 留意深夜時段（晚上 10 點至凌晨 4 點）會有附加費。

3. 首爾租車：一家大細、深度遊首選

想去郊區（如南怡島、晨靜樹木園）玩得更 free？租車自駕就最方便，唔使配合巴士時間表，自由度極高。

行車習慣： 韓國係 「左軚」靠右行駛 ，同香港相反，開車前要先適應吓。

必備文件： 記得帶埋 香港駕照、國際駕照 (IDP) 同護照。

泊車資訊： 首爾市中心泊車位較貴，建議預訂附設停車場嘅酒店。

首爾必去景點

景福宮

去首爾旅行，無去過景福宮絕對唔算去過韓國！作為朝鮮王朝規模最宏偉、地位最高嘅正宮，呢度唔單止建築夠氣派，更加係體驗韓國傳統文化嘅最佳場景。

穿越時空嘅皇室建築： 景福宮係韓國五大宮闕入面最重要嘅一個，處處都展現緊朝鮮王朝嘅皇家威嚴。喺呢度影相，背景係雄偉嘅宮殿建築群，真係點影都咁靚！

韓服體驗（免門票優惠）： 嚟景福宮嘅「指定動作」當然係 租借韓服 啦！只要著住韓服，就可以 免費入場 。無論係做一日王公貴族定係優雅公主，喺古色古香嘅宮牆前打卡，簡直係 IG 呃 Like 必備。

必睇守門將換崗儀式： 除咗參觀建築，每日定時舉行嘅守門將換崗儀式都係大亮點，專業嘅儀仗隊加上傳統樂器演奏，視覺同聽覺震撼力十足。

景福宮

N 首爾塔

講到首爾嘅標誌性建築，N 首爾塔絕對係 Top 1。佢坐落喺南山山頂，無論係想影全景、拍拖定係睇日落，呢度都係首選。

浪漫纜車體驗： 想上山最舒服就係坐 南山纜車 ，一路上可以慢慢欣賞南山風景。如果係秋天嚟，仲可以見到成片紅葉或者銀杏，非常震撼。

360度觀景台： 登上塔頂之後，你可以一眼睇晒首爾市區。由繁華嘅 明洞 到蜿蜒嘅 漢江 ，尤其係入夜之後，成個首爾燈火通明，浪漫氣氛滿分！

情侶打卡聖地： 塔下嘅「愛情鎖牆」係世界知名嘅景點，同另一半親手鎖上愛情鎖，仲可以以首爾夜景做背景打卡，係情侶遊首爾嘅指定動作。

絢爛燈光秀： 每日夜晚，南山塔都會有唔同色嘅燈光表演。大家留意返，塔身燈光嘅顏色其實代表緊當日嘅空氣質素（藍色代表最好），非常貼心。

N 首爾塔

明洞

無論你係第一次去首爾，定係去過十次，明洞永遠都係必去嘅中心點！呢度集結咗最新嘅 K-Beauty 護膚品、韓國本土潮流服飾，仲有食唔完嘅街頭美食，係感受首爾繁華活力嘅最佳地點。

掃貨聖地： 由國際品牌大店到 OLIVE YOUNG 旗艦店，你想買嘅韓系化妝品、潮流波鞋同設計師服飾，喺明洞基本上都可以「一站式」搞掂。

街頭美食大巡禮： 入夜後，明洞主街會變身成為美食天堂。 芝士焗龍蝦、韓式炸雞、魚糕串、烤棉花糖雪糕 ……全部都係即嗌即做，掃街掃到飽！

必做清單： 除咗買嘢，好多人會特意嚟明洞換錢（通常匯率係全首爾最好），或者去睇一場超經典嘅 《亂打秀 (NANTA)》，保證笑到肚痛。

東大門設計廣場

如果你鍾意設計、藝術或者純粹想影張「爆 Like」嘅打卡相，東大門設計廣場絕對係你嘅首爾必到清單第一位。

大師級建築神作： 由已故建築界女皇 Zaha Hadid 親自操刀，DDP 係全球規模最大嘅 3D 非標準建築。流線型嘅銀色外觀，完全無直角，遠睇就好似一架降落喺市中心嘅巨型 UFO ，科幻感極強！

時尚與藝術嘅殿堂： 呢度係 首爾時裝週 嘅主場。入面有好多設計書店、文創小店同定期更換嘅國際級藝術展覽。無論你係文青定係時裝精，入到去一定行到唔捨得走。

越夜越精彩： DDP 周圍被 24 小時營業嘅東大門批發市場包圍。夜晚嚟到，除咗可以欣賞 DDP 獨特嘅建築燈光，仲可以順便去行附近嘅 Doota 或者 Migliore 瘋狂補貨，真正感受到首爾「不夜城」嘅魅力。

東大門設計廣場

樂天世界

無論外面係落大雨定係零下幾度，樂天世界永遠都係首爾最好玩嘅地方。佢係全球規模最大嘅室內主題公園之一，分咗室內「探險世界」同室外「魔幻島」兩大區域，無論係追求刺激定係想一家大細享受親子時光，呢度都滿足到你！

全天候室內樂園： 就算落雨都唔驚！室內區有超經典嘅 法國雲霄飛車 同埋可以俯瞰全場嘅 熱氣球旅行 。2026 年更加唔可以錯過同 Nexon 合作全新開幕嘅 「楓之島 Maple Island」 ，將經典遊戲《楓之谷》實體化，機迷必衝！

室外魔幻島： 位於石村湖中心，以夢幻城堡做背景，必玩項目包括極速俯衝嘅 亞特蘭提斯 同埋令人尖叫嘅 自由落體 。

韓劇式打卡體驗： 喺呢度，最地道嘅玩法係先喺門口租返套韓式校服，變身韓劇主角喺旋轉木馬前影相。影完相仲可以行埋隔離嘅 Lotte World Mall 同登上 Seoul Sky 觀景台，全方位玩轉蠶室區！

樂天世界

釜山地圖全攻略

釜山地鐵圖

想感受韓國最大港口城市嘅魅力？釜山地鐵絕對係你嘅好幫手！目前釜山有 6 條主要線路，基本上只要搭地鐵，就可以食盡海鮮、行盡沙灘。

🚈 釜山地鐵核心線路一覽

1 號線（橙色線） ：南北大動脈 * 連接 釜山站 （搭 KTX 必經）同埋購物熱點 南浦洞 。想去睇札嘎其海鮮市場、甘川洞文化村，坐呢條線就啱晒！

2 號線（綠色線）：海灘與潮流之線 由市中心商業區 西面 (Seomyeon) 一直伸延到著名的 海雲台 (Haeundae) 同 廣安里 。想去打卡影海景、住海景酒店，2 號線係你最常用嘅路線。

3 號線（棕色線）：橫跨東西的捷徑 主要連接水營區同江西區，係前往釜山亞運會綜合體育場嘅重要路線。

4 號線（藍色線）：通往名勝古蹟 主要服務釜山東北部，方便遊客前往東萊溫泉區。

釜山-金海輕軌（銀色/紫色）：機場接駁專線 落機後嘅首選！由 金海國際機場 (PUS) 直達市區大站「沙上站」，再轉乘 2 號線去西面或海雲台，快靚正。

🏥 水營線/東海線： 連結機張郡 (Gijang)，想去 Lotte World Busan (釜山樂天世界) 或者去機張食長腳蟹，搭呢條線就最方便。

💡 Trip.com 編輯私藏貼士

買卡最聰明： 推薦買 Visit Busan Pass (釜山玩樂通票)，除咗包含地鐵車資，仲可以免費玩超過 30 個景點（包括海雲台藍線公園小火車）！ 注意轉乘： 釜山地鐵轉車有時要行一段路，建議下載「NAVER Map」或「KakaoMap」，睇定轉車站出口位置。 海邊交通： 除咗地鐵，而家海雲台最紅嘅係 海雲台藍線公園 (Blue Line Park) 觀光小火車，想睇住海景遊釜山，一定要提早預約！





釜山交通攻略

除咗地鐵，喺釜山想玩得更深入，巴士同的士其實係非常好嘅補充，特別係要去一啲地鐵去唔到嘅海邊景點（例如海東龍宮寺）。

1. 市內巴士：海景路線的最佳選擇

釜山嘅巴士網絡非常完善，尤其係可以帶你行經一啲風景優美嘅海岸公路。巴士車身分咗幾種顏色，功能同首爾大同小異：

🔴 紅色（急行巴士）： 主要行駛大馬路，停站少、速度快，適合長距離移動。

🔵 藍色（市內巴士）： 最常見嘅巴士，穿梭各區主要景點同地鐵站。

🟢 綠色（小區巴士）： 車身較細，負責接駁窄路或住宅區，車費最平。

💡 貼士： 喺釜山搭巴士，一定要下載 「NAVER Map」 或者 「Kakao Bus」 App。你可以即時睇到巴士仲有幾分鐘到，甚至睇埋車入面「擁擠程度」，咁就唔驚趕唔到車或者上唔到車啦！

2. 的士：普通的士 vs 模範的士

釜山嘅的士服務分兩種，睇清楚車身顏色就知收費同等級：

⚪/🟠 普通的士（白色/橙色）： 街上最常見，收費最親民，係短途代步嘅經濟之選。

⚫ 高級的士/模範的士（黑色）： 車身係黑色配金色條紋，司機通常有多年無意外紀錄，甚至識簡單英文，車內空間更闊、更舒服，但起表價同跳表都會貴少少。

💡 編輯建議： 建議事先準備好目的地的韓文地址（可以用 Trip.com App 嘅酒店地圖截圖）。如果驚司機唔明，用 Kakao Taxi 叫車可以直接喺 App 設定目的地，司機跟住 GPS 行，完全唔驚溝通失誤！

3. 釜山租車：全家大細、深度遊秘境首選

想去機張食長腳蟹，或者去遠啲嘅機張網美咖啡店？租車自駕絕對係最 Chill 嘅方式。

駕駛重點： 韓國係「左軚」靠右行駛（同香港相反），轉彎位要特別留神。釜山山路同橋樑較多，開車時可以多利用導航系統。

準備工作： 出發前記得去運輸署申領國際駕照 (IDP)，連同香港駕照一齊帶去。

🚗 Trip.com 釜山租車限時優惠：即享 92 折！

而家預訂釜山租車，輸入專屬代碼即減 8%，幫你慳返嚟嘅錢去食多餐海鮮大餐！

優惠代碼： TRIPCAR8

使用小撇步： 複製代碼 ➔ 喺 Trip.com 付款頁面貼上 ➔ 即享超值折扣！

釜山必去景點

海雲台海灘

講到釜山，第一時間一定係諗起海雲台。呢度擁有長達 1.5 公里嘅半月形幼沙海灘，加上清澈嘅藍海，係韓國人心目中 NO.1 嘅度假天堂，亦係香港人去釜山「叉電」嘅首選。

四季皆宜嘅風景： 夏天嚟可以玩水同參加「釜山海洋節」；冬天嚟雖然冇得游水，但風景依然超正，每年 12 月仲會有夢幻嘅 海雲台燈光節 ，成個沙灘變到好似童話世界咁！

完善配套，一站式玩樂： 沙灘隔離就係高級酒店區，仲有過百間特色 Cafe、海鮮餐廳同百貨公司。行完沙灘，可以去隔離嘅 The Bay 101 影大廈倒影夜景，或者去 Haeundae Market 食辣炒年糕同炸魚糕。

全新打卡方式：海雲台，一定要體驗埋隔離嘅 Blue Line Park (海雲台藍線公園)。你可以坐住超得意嘅復古膠囊小火車，由高空俯瞰成個海雲台海岸線，影相靚到爆！

海雲台海灘

廣安大橋

如果話海雲台係陽光與海灘，咁廣安里就係浪漫夜景嘅代名詞。橫跨海面嘅廣安大橋全長 7.4 公里，係韓國最大嘅雙層海上大橋，無論係遠觀定近睇都咁震撼。

百萬級海上夜景： 每當夜幕降臨，廣安大橋就會點亮數以萬計嘅 LED 燈，燈光仲會隨住季節同節日變換顏色，倒影喺海面上真係美輪美奐，係情侶約會、攝影愛好者必衝嘅第一位！

全韓最強無人機匯演： 2026 年嚟廣安里，絕對唔可以錯過每逢 星期六晚 舉行嘅「廣安里 M 無人機匯演」。數百架無人機喺大橋背景下砌出唔同圖案，視覺效果超壯觀！

第一排海景 Cafe 街： 沙灘沿岸開滿咗一整排嘅特色 Cafe 同餐廳。搵間有大落地玻璃嘅舖頭，叫杯咖啡，坐喺度靜靜欣賞大橋嘅流光溢彩，呢種就係釜山式嘅 Chill。

廣安大橋

釜山塔

矗立喺龍頭山公園內嘅釜山塔，最近翻新之後改名為「釜山鑽石塔」，係釜山市區內最經典嘅地標。如果你想一次過睇晒釜山港、影島大橋同埋市中心嘅繁華景緻，呢度就係最佳觀景台！

360 度環迴景觀： 坐住高速電梯直達塔頂，你可以將釜山站、札嘎其市場同港口嘅壯闊全景盡收眼底。日間可以睇到忙碌嘅港口運作，夜晚則可以欣賞到萬家燈火嘅迷人夜景。

全新多媒體互動空間： 翻新後嘅塔內加入咗好多新搞作，例如結合咗釜山特色嘅 Media Art 燈光騷 同埋互動拍照區，將傳統塔台變成一個充滿現代感嘅打卡景點，小朋友同情侶都一定鍾意。

龍頭山公園漫步： 塔下就係鬧市中嘅綠洲「龍頭山公園」。你可以坐住自動扶手電梯由南浦洞直達公園門口，行完塔仲可以順便落山去光復路時裝街血拼，行程安排夠晒順路。





釜山塔

甘川文化村

被譽為「釜山的馬丘比丘」同埋「韓版聖托里尼」嘅甘川洞文化村，絕對係釜山最吸睛嘅打卡聖地。呢度以前係難民村，經過藝術家同居民嘅巧手翻新，而家變成咗一整座依山而建、五彩繽紛嘅童話世界！

童話般的彩色階梯： 沿住山坡排列嘅屋仔全部塗上咗鮮豔嘅顏色，加上迷宮一樣嘅巷弄，每一處轉角都係驚喜。喺呢度影相，構圖層次感極強，絕對係 IG 呃 Like 首選。

必排隊打卡位——小王子與沙漠狐狸： 嚟到甘川洞，一定要同 小王子同沙漠狐狸 排排坐影返張合照！從呢個角度望出去，可以將成個彩色村莊同遠處嘅海景一覽無遺，係全村最紅嘅地標。

蓋章尋寶之旅： 建議先去遊客中心買一份「蓋章地圖」，一邊穿梭巷弄尋找精美壁畫，一邊收集印章，換取精美明信片。呢種「尋寶式」玩法最適合一家大細或文青同遊。

💡 小貼士： 甘川洞依然有居民居住，大家影相打卡嘅時候記得保持安靜，唔好闖入私人地方呀！另外，去甘川洞要行唔少斜路，建議著對舒服嘅波鞋。

甘川文化村

仁川地圖全攻略

仁川地鐵圖

好多人飛韓國第一站就係仁川 (Incheon)。無論你係想直接衝去首爾市區，定係去仁川中國城、月尾島玩，搞清楚呢兩條線路就萬無一失！

1. 機場鐵路 (AREX)：往返首爾最快、最準時

呢條係連接仁川國際機場 (ICN) 同 首爾站 (Seoul Station) 的生命線。

直通列車 (Express Train)： 中途不停站，只需 43 分鐘 直達首爾站。車廂有劃位、免費 Wi-Fi 同行李存放區，最適合追求效率嘅香港人。

普通列車 (All-stop Train)： 站站停，會經過金浦機場同弘大入口站。如果你住弘大，坐普通車仲方便，唔使喺首爾站轉車！

2. 仁川地鐵 1 號線（深藍色線）：仁川市內交通樞紐

呢條線呈南北走向，連接仁川市區同京仁線。

目的地推介： 想去松島中央公園 (Songdo Central Park) 影超現代建築，或者去睇三胞胎大韓、民國、萬歲以前住過嘅地方，坐 1 號線去到「中央公園站」就啱晒。

3. 仁川地鐵 2 號線（橙色線）：橫跨仁川東西

貫穿仁川市中心嘅重要線路，連接咗多個轉乘大站。

目的地推介： 坐到終點站「仁川站」，一出門口就係充滿異國風情嘅 中國城 同超童話嘅 松月洞童話村。

仁川地鐵圖

圖片來源：baidubaike





仁川交通攻略

仁川唔單止係機場所在地，仲有好多好似松島、中國城等值得快閃嘅景點。而且仁川嘅交通系統同首爾係完美接軌，一張交通卡就搞掂！

1. 仁川地鐵：與首爾地鐵無縫連接

仁川地鐵同首爾地鐵網絡係完全打通嘅，呢點對香港遊客嚟講超級方便：

一卡通行： 只要手上有一張 T-money ，你就可以由仁川一路搭到首爾市中心，唔使分開買飛。

轉乘優惠： 使用交通卡喺地鐵同巴士之間轉乘，仲可以享有 轉乘折扣 ，車費慳唔少！

重點線路： 仁川 1 號線同 2 號線覆蓋咗大部分市中心區域，無論去松島定係傳統市場都好快到。

2. 巴士網絡：深入仁川每個角落

如果你想去一啲地鐵去唔到嘅秘境（例如月尾島或者江華島），巴士就係你嘅好幫手。仁川巴士同首爾一樣，用車身顏色嚟分路線：

🔴 紅色（廣域巴士）： 行駛主要幹道，係連接仁川同首爾市區嘅快速選擇。

🔵 藍色（市內巴士）： 穿梭喺各個小區同商業區之間，係最常見嘅代步工具。

🟢 綠色（支線巴士）： 負責特定區域內嘅短途接駁，車費最平。

3. 的士：點對點最快捷

喺仁川，的士服務同樣分為兩種等級，滿足唔同預算嘅旅客：

⚪/🟠 普通的士（白色或橙色）： 收費最實惠，係最經濟嘅點對點交通方式。

⚫ 高級的士/模範的士（黑色）： 提供豪華舒適嘅車內空間同更優質嘅服務，適合想坐得舒服啲、或者行李較多嘅朋友。

仁川必去景點

仁川自由公園

被稱為「仁川綠肺」嘅仁川大公園，係全仁川規模最大嘅自然公園。呢度遠離市中心嘅鬧哄哄，係想放慢腳步、感受大自然嘅香港人必去嘅「治癒系」景點。

四季皆宜嘅絕景： 呢度係仁川最出名嘅賞花地！春天有長長嘅 櫻花隧道 ，秋天就有成片火紅嘅 楓葉同銀杏大道 。無論邊個季節嚟，隨手一影都係可以做 WallPaper 嘅大片！

親子樂滿份： 園內設有 小型動物園 ，可以近距離見到得意嘅小動物；仲有兒童博物館同各類遊樂設施，非常適合帶住小朋友嚟放電。

戶外休閒首選： 你可以學當地人咁，喺大草地野餐，或者租架單車喺園內漫遊，甚至喺湖邊散步，享受一個 Chill 爆嘅下午。

仁川自由公園

仁川中國城

想喺韓國體驗不一樣嘅文化衝擊？咁就一定要去仁川中國城。呢度唔單止係韓國規模最大嘅華人聚居地，更加係韓式「炸醬麵」嘅發源地！一踏入呢區，你會見到滿街紅彤彤嘅燈籠同中式建築，極具特色。

炸醬麵朝聖之旅： 嚟到呢度，必試嘅絕對係始祖級嘅「韓式炸醬麵」。你可以去參觀 炸醬麵博物館 了解歷史，再喺附近搵間百年老字號餐廳，品嚐正宗嘅黑醬滋味！

IG 打卡勝地： 呢度嘅建築融合咗清末民初同韓式風格，影相層次感十足。附近仲有「三國志壁畫街」，充滿濃郁嘅文化氣息，係文青同歷史愛好者嘅最愛。

聯乘「松月洞童話村」： 行完中國城，行多兩步就係超夢幻嘅松月洞童話村。呢度將舊區屋仔畫滿咗世界各地的童話故事（如小飛俠、白雪公主），係釜山甘川洞之外，另一個必去嘅彩色壁畫村！

💡小貼士： 中國城位於仁川站（1 號線終點站）正對面，交通超級方便。建議大家喺食完炸醬麵後，買返個傳統嘅「甕器烤餅」做散步小食，酥脆口感保證你一試難忘！

仁川中國城

仁川大橋

仁川大橋全長超過 21 公里，係韓國規模最大嘅斜拉橋。佢連接住仁川國際機場同松島新城，唔單止係交通要道，更加係攝影愛好者心目中嘅「大片」出產地。

震撼嘅海上駕駛體驗： 揸車穿梭喺大橋上面，兩邊係無邊無際嘅黃海海景。特別係夕陽西下嗰陣，整座大橋會被染成金黃色，浪漫到極點！

2026 最新過橋費大減價： 以前行仁川大橋要 5,500 韓元，但由 2025 年底開始，普通私家車嘅過橋費已經大幅調低至 2,000 韓元 （減幅超過 60%！），自駕遊嘅成本平咗好多！

最佳攝影地點推介： * 松島 Ocean Scope： 由貨櫃組成嘅觀景台，可以影到大橋 S 型曲線嘅壯觀構圖。

仁川大橋紀念館： 設有觀景塔，可以近距離欣賞橋樑結構，仲可以順便了解大橋嘅建築歷史。 永宗島 Seaside Park： 一邊踩住鐵路單車 (Rail Bike)，一邊遙望大橋同飛機起降，係好正嘅休閒行程。



💡 小貼士： 如果你係由機場坐的士或者租車入市區，記得行呢條橋。雖然有過橋費，但相比起舊路真係快好多，而且風景絕對值回票價。影相嘅話，建議搵返個觀景台，唔好喺橋上面停車呀！

仁川大橋

月尾島

想感受韓國地道嘅懷舊海邊氣氛？距離仁川站只需 10 分鐘車程嘅月尾島，係一個集海景、刺激遊樂設施同埋海鮮美食於一身嘅小島。

驚險指數破表嘅遊樂場： 月尾島最出名嘅係 My Land 遊樂場 。入面嘅「迪斯可轉盤」同埋全韓國最刺激嘅「海盜船」係必玩項目。睇住主持人口才十足咁「整蠱」乘客，就算唔玩喺隔離睇都好有樂趣！

浪漫海濱散步路： 沿住海岸線有一條長長嘅文化大街，你可以一邊吹住海風，一邊欣賞黃海日落。呢度仲有好多噴泉表演同街頭藝人演出，氣氛超級熱鬧。

餵海鷗、坐觀光船： 嚟到月尾島，唔少人都會坐上「月尾島觀光船」出海。最經典嘅玩法係買包蝦條，吸引成百隻海鷗圍住架船飛，影相效果一流！

月尾海洋列車： 2026 年嚟玩一定要坐呢條全韓國最長嘅市中心單軌鐵路，由高空俯瞰月尾島全景同仁川內港，慳力之餘視覺享受滿分。

💡 小貼士： 去完中國城食炸醬麵，再過嚟月尾島玩就啱啱好。夜晚嘅月尾島燈火通明，加上五顏六色嘅遊樂設施，係拍攝懷舊風「大片」嘅最佳背景。

月尾島

大邱地圖全攻略

大邱地鐵圖

去大邱自由行，地鐵係最簡單、最準時嘅交通工具。大邱地鐵主要由 3 條線路組成，覆蓋咗市中心絕大部分嘅購物區同景點，轉車亦都非常方便。

1. 大邱地鐵 1 號線（紅色線）：交通樞紐線

呢條係大邱最早開通嘅核心幹線，呈東北至西南走向：

核心站點： 連接咗最重要的 大邱站 （主要火車站）同埋 東大邱站 （KTX 高鐵站及綜合客運站）。

遊客必搭： 如果你想由首爾坐 KTX 過嚟，或者想去東城路 (Dongseong-ro) 掃貨、去中央路站搵食，1 號線係你最常用嘅路線。

2. 大邱地鐵 2 號線（綠色線）：商業與時尚之線

呢條東西走向嘅線路貫穿大邱心臟地帶：

核心站點： 經過大邱最繁華嘅 半月堂站 （1、2 號線轉乘大站）。

遊客必搭： 呢條線串連咗多個大學區同高級住宅區，想去睇啟明大學嘅歐陸式建築，坐 2 號線就最方便。

3. 大邱地鐵 3 號線（黃色線）：全韓最靚空中單軌

3 號線係大邱最特別嘅交通風景，佢唔係行地底，而係高架式嘅單軌列車 (Monorail)：

獨特體驗： 列車喺高空行駛，車窗仲有自動變色功能保護沿線居民隱私。你可以一邊坐車，一邊由高空欣賞大邱市貌。

遊客必搭： 坐到西門市場站，落車就係大邱最大嘅傳統市場，夜晚仲有超熱鬧嘅夜市。另外想去壽城池睇噴泉表演，搭 3 號線就最正。

大邱地鐵圖

大邱交通攻略

大邱作為韓國第四大城市，交通規劃得非常整齊，無論係想去東城路行街，定係去郊區睇風景，利用以下交通工具就最方便：

1. 大邱地鐵：體驗全韓最美「空中單軌」

大邱地鐵唔單止乾淨舒服，最特別係佢嘅 3 號線（黃色線）。佢係高架單軌列車，坐喺入面可以由高空俯瞰成個大邱市，本身已經係一個觀光景點！

一卡通行： 記得準備好 T-money 或者 Cashbee ，地鐵轉巴士仲有 免費轉乘折扣 ，車費慳到盡。

標示清晰： 大邱地鐵嘅指示非常清晰，就算唔識韓文，睇顏色同車站編號都絕對唔會行錯路。

2. 巴士網絡：深入大邱巷弄

大邱嘅巴士系統非常發達，係地鐵之外嘅最佳補充：

🔴 紅色（急行巴士）： 行駛大馬路，停站少、速度快，適合由東大邱站快速去到遠處嘅景點。

🔵 藍色（一般巴士）： 穿梭喺各個區份，班次最密。

🟢 綠色（支線巴士）： 負責短途接駁，如果你住喺小區入面嘅 Airbnb，綠色巴士就係你嘅好幫手。

3. 的士：高 CP 值的點對點選擇

大邱嘅馬路非常闊落，好少塞車，所以坐的士嘅 CP 值好高：

⚪/🟠 普通的士（白色/橙色）： 收費最經濟，適合 3-4 人同行，除返開仲抵過搭巴士。

⚫ 高級的士/模範的士（黑色）： 車廂空間大、服務更專業，適合追求舒適度或者行李較多嘅旅客。

💡 小貼士： 想喺大邱叫車？除咗路邊截車，推薦使用 Kakao Taxi App。大邱嘅司機通常都好熱情，如果你有目的地嘅韓文地址，溝通就更順暢啦！

大邱必去景點

大邱歌劇院

大邱被譽為韓國的「歌劇之都」，而大邱歌劇院正是這座城市的文化心臟。這座建築最特別之處在於其外觀，流線型的設計靈感來自大提琴，玻璃幕牆在燈光映照下顯得極具現代感與藝術氣息。

國際級藝術盛事： 這裡每年秋季都會舉辦亞洲最大規模的「大邱國際歌劇節」。即便不是在節慶期間，院內亦經常有芭蕾舞、大型音樂會及世界級歌劇上演，音響效果達國際頂尖水準。

建築攝影聖地： 歌劇院不只是看表演的地方，其獨特的幾何結構和光影設計，是攝影愛好者捕捉建築美學的熱點。

周邊文化體驗： 歌劇院位於北區，周邊環境優美。看完表演後，還可以順道前往附近的「大邱創造經濟創新中心」，感受由舊三星工廠改裝而成的文創藝術空間。

大邱歌劇院

西門市場

如果你想體驗最正宗嘅大邱生活，西門市場絕對係你嘅首選。作為韓國三大傳統市場之一，呢度由朝鮮時代開始就已經非常出名。無論係想買地道手信，定係想由頭食到落腳，呢度都可以滿足到你！

美食愛好者嘅天堂： 西門市場有幾樣嘢係必食嘅： 薄餃子 、 燉排骨 同埋 刀切麵 。呢度嘅份量足、味道地道，而且價錢非常親民，係感受大邱「重口味」美食文化嘅最佳地點。

越夜越精彩嘅夜市： 每日傍晚開始，西門市場就會變身成熱鬧嘅 夜市 。幾十個攤位售賣創意料理、韓式炸雞、甚至係牛扒，配埋現場音樂表演，氣氛一流，係大邱夜晚最旺嘅地方！

購物尋寶地： 除咗食，呢度仲有成千間舖頭，賣嘅嘢由傳統韓服、布料、生活雜貨到潮流服飾都有。如果你想買啲有特色嘅韓國紀念品，嚟呢度慢慢掘寶實無錯。

💡 小貼士： 去西門市場最方便嘅方法就係搭 大邱地鐵 3 號線 到「西門市場站」。由於市場好大，建議空肚入去，同埋準備好少少現金（雖然好多舖頭都收信用卡或交通卡，但小食攤位用現金會更方便！）。

西門市場

八公山自然公園

想搵一個地方可以一次過睇晒大邱嘅繁華同自然美？前山公園係大邱市內規模最大嘅綠化空間。無論你係想健行索氣，定係想舒舒服服坐纜車睇景，呢度都係大邱人嘅後花園。

前山纜車與展望台： 唔想行山？無問題！你可以坐上纜車直達山頂。行幾步就到咗 前山展望台 ，呢度可以 360 度無死角飽覽大邱市區美景。

百萬級城市夜景： 呢度最出名嘅係日落同夜景。當市區燈火漸漸亮起，成個大邱就好似星海咁。展望台經過翻新，仲加入咗好得意嘅「巨型兔子」藝術裝置，係 IG 打卡必到位置！

森林系療癒體驗： 公園入面有好多規劃完善嘅步道。如果你鍾意健行，喺充滿芬多精嘅森林入面漫步，絕對係消除旅途疲勞嘅最好方式。

八公山自然公園