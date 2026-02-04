韓國交通地圖全攻略：NAVER Map 定 Kakao Map？Trip.com 幫你精選必去路線

焦點

韓國呢個地方，無論係深厚嘅傳統文化、行得最前嘅潮流地帶，定係令人流晒口水嘅韓式美食，都吸引住無數香港人「返鄉下」。想深度探索呢個魅力國度，一份詳細又精準嘅「韓國地圖」絕對係你旅程嘅成敗關鍵！Trip.com 獨家為你送上最全面嘅韓國城市地圖解析，由首爾、釜山、仁川去到大邱，主要觀光熱點通通有齊。我哋會由最複雜但又最準時嘅地鐵圖講起，教埋你最實用嘅交通攻略，再推介埋你絕對唔可以錯過嘅必遊景點。等你可以輕鬆規劃，玩轉韓國每一寸精彩地方！

首爾地圖全攻略

首爾地鐵圖

首爾地鐵系統係全球最發達嘅交通網絡之一，超過 20 條線路以唔同顏色標識。對於「春節親子遊」嘅家庭嚟講，只要認住以下呢幾條主要色線，就可以輕鬆帶住小朋友去晒所有熱門景點！

🎨 核心線路：認住顏色去玩樂

  • 1 號線（深藍色）：歷史與交通樞紐 連接首爾站（轉乘 KTX 必經）同東大門。想去睇傳統建築或者去傳統市場搵食，呢條線係大動脈。

  • 2 號線（綠色）：購物與文青集中地（環狀線） 首爾最繁忙嘅「心臟線」。圍繞市中心運行，直達明洞、弘大、梨大。想帶小朋友去行街、睇街頭表演或者搵打卡 Cafe，呢條線絕對係首選。

  • 3 號線（橙色）：古今交錯之旅 南北貫通，帶你由歷史悠久嘅景福宮、仁寺洞，去到充滿設計感嘅 DDP（東大門設計廣場） 同奧林匹克公園。

  • 4 號線（淺藍色）：文化藝術精粹 想去南山塔（首爾塔）或者具有文藝氣息嘅三清洞？呢條線覆蓋咗首爾最具文化氣息嘅區域。

  • 5 號線（紫色）：機場直通時尚圈 國際遊客最鍾意！直接連接金浦機場同埋時尚嘅江南區，往返機場同市區搵酒店最方便。

  • 8 號線（粉紅色）：親子樂園專線 家庭遊必搭！直達樂天世界 (Lotte World) 同埋風景優美嘅石村湖，帶細路放電必行。

  • 9 號線（金色）：高端娛樂休閒 貫穿市中心，經過新沙洞、狎鷗亭等高端購物區，適合想搵高質餐廳同名店嘅家長。

💡 Trip.com 編輯「不迷路」小貼士：

  1. 下載地鐵 App：推薦下載《韓巢地鐵》或《Kakao Metro》，支援中文界面，仲可以即時計算車費同換乘時間。

  2. 認住出口編號：首爾地鐵站好大，同家人集合最好約定喺「幾多號出口」，咁就唔驚行散。

  3. 準備 T-money 卡：一人一張 T-money（類似香港八達通），搭地鐵、巴士甚至喺便利店買嘢食都一嘟即過。

  4. 避開繁忙時間：朝早 8-9 點同傍晚 6-7 點係首爾地鐵嘅「地獄模式」。帶住小朋友同嬰兒車，強烈建議避開呢啲時段！

首爾交通地圖
首爾交通地圖

首爾交通攻略

去首爾自由行，除咗坐地鐵，其實仲有好多交通工具可以揀。想玩得更地道、更慳錢？即睇以下新版交通指南！

1. 市內巴士：深入首爾巷弄、唔使行樓梯

除咗地鐵，首爾巴士網絡其實好發達，最適合唔想喺地鐵站行長樓梯或者想直達景點門口嘅朋友。首爾巴士車身分咗幾種顏色，功能各異：

  • 🔴 紅色（廣域巴士）： 行駛主幹道，主要連接首爾市區同郊區（如京畿道），速度最快。

  • 🔵 藍色（幹線巴士）： 穿梭市中心主要區域，班次最密。

  • 🟢 綠色（支線巴士）： 負責接駁地鐵站同住宅區，適合短途代步。

  • 🟡 黃色（循環巴士）： 專行旅遊熱點循環線（如南山、首爾塔一帶）。

2. 的士：趕時間、夜遊必備

首爾的士勝在隨傳隨到，特別係深夜地鐵收咗車，或者血拼完拎住大包細包，坐的士就最舒服。

  • 注意事項： 收費雖然較地鐵貴，但如果你係 3-4 人同行，除返開分分鐘仲抵。

  • 語言溝通： 唔係每個司機都識英文，建議先喺手機 Cap 定 韓文地址，或者用 Kakao Taxi 叫車，咁就唔驚雞同鴨講。

  • 深夜收費： 留意深夜時段（晚上 10 點至凌晨 4 點）會有附加費。

3. 首爾租車：一家大細、深度遊首選

想去郊區（如南怡島、晨靜樹木園）玩得更 free？租車自駕就最方便，唔使配合巴士時間表，自由度極高。

  • 行車習慣： 韓國係 「左軚」靠右行駛，同香港相反，開車前要先適應吓。

  • 必備文件： 記得帶埋 香港駕照、國際駕照 (IDP) 同護照。

  • 泊車資訊： 首爾市中心泊車位較貴，建議預訂附設停車場嘅酒店。

🚗 Trip.com 限時優惠：租車 92 折！

而家係 Trip.com 預訂韓國租車，只要輸入專屬優惠碼，即享 8% Off，幫你慳到盡！

  • 優惠代碼： TRIPCAR8

  • 使用方法： 複製代碼，喺付款頁面貼上即可。


首爾必去景點

景福宮

去首爾旅行，無去過景福宮絕對唔算去過韓國！作為朝鮮王朝規模最宏偉、地位最高嘅正宮，呢度唔單止建築夠氣派，更加係體驗韓國傳統文化嘅最佳場景。

  • 穿越時空嘅皇室建築： 景福宮係韓國五大宮闕入面最重要嘅一個，處處都展現緊朝鮮王朝嘅皇家威嚴。喺呢度影相，背景係雄偉嘅宮殿建築群，真係點影都咁靚！

  • 韓服體驗（免門票優惠）： 嚟景福宮嘅「指定動作」當然係租借韓服啦！只要著住韓服，就可以免費入場。無論係做一日王公貴族定係優雅公主，喺古色古香嘅宮牆前打卡，簡直係 IG 呃 Like 必備。

  • 必睇守門將換崗儀式： 除咗參觀建築，每日定時舉行嘅守門將換崗儀式都係大亮點，專業嘅儀仗隊加上傳統樂器演奏，視覺同聽覺震撼力十足。

景福宮
景福宮

N 首爾塔

講到首爾嘅標誌性建築，N 首爾塔絕對係 Top 1。佢坐落喺南山山頂，無論係想影全景、拍拖定係睇日落，呢度都係首選。

  • 浪漫纜車體驗： 想上山最舒服就係坐南山纜車，一路上可以慢慢欣賞南山風景。如果係秋天嚟，仲可以見到成片紅葉或者銀杏，非常震撼。

  • 360度觀景台： 登上塔頂之後，你可以一眼睇晒首爾市區。由繁華嘅明洞到蜿蜒嘅漢江，尤其係入夜之後，成個首爾燈火通明，浪漫氣氛滿分！

  • 情侶打卡聖地： 塔下嘅「愛情鎖牆」係世界知名嘅景點，同另一半親手鎖上愛情鎖，仲可以以首爾夜景做背景打卡，係情侶遊首爾嘅指定動作。

  • 絢爛燈光秀： 每日夜晚，南山塔都會有唔同色嘅燈光表演。大家留意返，塔身燈光嘅顏色其實代表緊當日嘅空氣質素（藍色代表最好），非常貼心。

N 首爾塔
N 首爾塔

明洞

無論你係第一次去首爾，定係去過十次，明洞永遠都係必去嘅中心點！呢度集結咗最新嘅 K-Beauty 護膚品、韓國本土潮流服飾，仲有食唔完嘅街頭美食，係感受首爾繁華活力嘅最佳地點。

  • 掃貨聖地： 由國際品牌大店到 OLIVE YOUNG 旗艦店，你想買嘅韓系化妝品、潮流波鞋同設計師服飾，喺明洞基本上都可以「一站式」搞掂。

  • 街頭美食大巡禮： 入夜後，明洞主街會變身成為美食天堂。芝士焗龍蝦、韓式炸雞、魚糕串、烤棉花糖雪糕……全部都係即嗌即做，掃街掃到飽！

  • 必做清單： 除咗買嘢，好多人會特意嚟明洞換錢（通常匯率係全首爾最好），或者去睇一場超經典嘅 《亂打秀 (NANTA)》，保證笑到肚痛。

明洞
明洞


東大門設計廣場

如果你鍾意設計、藝術或者純粹想影張「爆 Like」嘅打卡相，東大門設計廣場絕對係你嘅首爾必到清單第一位。

  • 大師級建築神作： 由已故建築界女皇 Zaha Hadid 親自操刀，DDP 係全球規模最大嘅 3D 非標準建築。流線型嘅銀色外觀，完全無直角，遠睇就好似一架降落喺市中心嘅巨型 UFO，科幻感極強！

  • 時尚與藝術嘅殿堂： 呢度係 首爾時裝週 嘅主場。入面有好多設計書店、文創小店同定期更換嘅國際級藝術展覽。無論你係文青定係時裝精，入到去一定行到唔捨得走。

  • 越夜越精彩： DDP 周圍被 24 小時營業嘅東大門批發市場包圍。夜晚嚟到，除咗可以欣賞 DDP 獨特嘅建築燈光，仲可以順便去行附近嘅 Doota 或者 Migliore 瘋狂補貨，真正感受到首爾「不夜城」嘅魅力。

東大門設計廣場
東大門設計廣場

樂天世界

無論外面係落大雨定係零下幾度，樂天世界永遠都係首爾最好玩嘅地方。佢係全球規模最大嘅室內主題公園之一，分咗室內「探險世界」同室外「魔幻島」兩大區域，無論係追求刺激定係想一家大細享受親子時光，呢度都滿足到你！

  • 全天候室內樂園： 就算落雨都唔驚！室內區有超經典嘅法國雲霄飛車同埋可以俯瞰全場嘅熱氣球旅行。2026 年更加唔可以錯過同 Nexon 合作全新開幕嘅 「楓之島 Maple Island」，將經典遊戲《楓之谷》實體化，機迷必衝！

  • 室外魔幻島： 位於石村湖中心，以夢幻城堡做背景，必玩項目包括極速俯衝嘅亞特蘭提斯同埋令人尖叫嘅自由落體

  • 韓劇式打卡體驗： 喺呢度，最地道嘅玩法係先喺門口租返套韓式校服，變身韓劇主角喺旋轉木馬前影相。影完相仲可以行埋隔離嘅 Lotte World Mall 同登上 Seoul Sky 觀景台，全方位玩轉蠶室區！

樂天世界
樂天世界

釜山地圖全攻略

釜山地鐵圖

想感受韓國最大港口城市嘅魅力？釜山地鐵絕對係你嘅好幫手！目前釜山有 6 條主要線路，基本上只要搭地鐵，就可以食盡海鮮、行盡沙灘。

🚈 釜山地鐵核心線路一覽

  • 1 號線（橙色線）：南北大動脈* 連接釜山站（搭 KTX 必經）同埋購物熱點南浦洞。想去睇札嘎其海鮮市場、甘川洞文化村，坐呢條線就啱晒！

  • 2 號線（綠色線）：海灘與潮流之線 由市中心商業區西面 (Seomyeon) 一直伸延到著名的海雲台 (Haeundae)廣安里。想去打卡影海景、住海景酒店，2 號線係你最常用嘅路線。

  • 3 號線（棕色線）：橫跨東西的捷徑 主要連接水營區同江西區，係前往釜山亞運會綜合體育場嘅重要路線。

  • 4 號線（藍色線）：通往名勝古蹟 主要服務釜山東北部，方便遊客前往東萊溫泉區。

  • 釜山-金海輕軌（銀色/紫色）：機場接駁專線 落機後嘅首選！由金海國際機場 (PUS) 直達市區大站「沙上站」，再轉乘 2 號線去西面或海雲台，快靚正。

  • 🏥 水營線/東海線： 連結機張郡 (Gijang)，想去 Lotte World Busan (釜山樂天世界) 或者去機張食長腳蟹，搭呢條線就最方便。

💡 Trip.com 編輯私藏貼士

  1. 買卡最聰明： 推薦買 Visit Busan Pass (釜山玩樂通票)，除咗包含地鐵車資，仲可以免費玩超過 30 個景點（包括海雲台藍線公園小火車）！

  2. 注意轉乘： 釜山地鐵轉車有時要行一段路，建議下載「NAVER Map」或「KakaoMap」，睇定轉車站出口位置。

  3. 海邊交通： 除咗地鐵，而家海雲台最紅嘅係 海雲台藍線公園 (Blue Line Park) 觀光小火車，想睇住海景遊釜山，一定要提早預約！


釜山地鐵圖
釜山地鐵圖

釜山交通攻略

除咗地鐵，喺釜山想玩得更深入，巴士同的士其實係非常好嘅補充，特別係要去一啲地鐵去唔到嘅海邊景點（例如海東龍宮寺）。

1. 市內巴士：海景路線的最佳選擇

釜山嘅巴士網絡非常完善，尤其係可以帶你行經一啲風景優美嘅海岸公路。巴士車身分咗幾種顏色，功能同首爾大同小異：

  • 🔴 紅色（急行巴士）： 主要行駛大馬路，停站少、速度快，適合長距離移動。

  • 🔵 藍色（市內巴士）： 最常見嘅巴士，穿梭各區主要景點同地鐵站。

  • 🟢 綠色（小區巴士）： 車身較細，負責接駁窄路或住宅區，車費最平。

💡 貼士： 喺釜山搭巴士，一定要下載 「NAVER Map」 或者 「Kakao Bus」 App。你可以即時睇到巴士仲有幾分鐘到，甚至睇埋車入面「擁擠程度」，咁就唔驚趕唔到車或者上唔到車啦！

2. 的士：普通的士 vs 模範的士

釜山嘅的士服務分兩種，睇清楚車身顏色就知收費同等級：

  • ⚪/🟠 普通的士（白色/橙色）： 街上最常見，收費最親民，係短途代步嘅經濟之選。

  • 高級的士/模範的士（黑色）： 車身係黑色配金色條紋，司機通常有多年無意外紀錄，甚至識簡單英文，車內空間更闊、更舒服，但起表價同跳表都會貴少少。

💡 編輯建議： 建議事先準備好目的地的韓文地址（可以用 Trip.com App 嘅酒店地圖截圖）。如果驚司機唔明，用 Kakao Taxi 叫車可以直接喺 App 設定目的地，司機跟住 GPS 行，完全唔驚溝通失誤！

3. 釜山租車：全家大細、深度遊秘境首選

想去機張食長腳蟹，或者去遠啲嘅機張網美咖啡店？租車自駕絕對係最 Chill 嘅方式。

  • 駕駛重點： 韓國係「左軚」靠右行駛（同香港相反），轉彎位要特別留神。釜山山路同橋樑較多，開車時可以多利用導航系統。

  • 準備工作： 出發前記得去運輸署申領國際駕照 (IDP)，連同香港駕照一齊帶去。

🚗 Trip.com 釜山租車限時優惠：即享 92 折！

而家預訂釜山租車，輸入專屬代碼即減 8%，幫你慳返嚟嘅錢去食多餐海鮮大餐！

  • 優惠代碼： TRIPCAR8

  • 使用小撇步： 複製代碼 ➔ 喺 Trip.com 付款頁面貼上 ➔ 即享超值折扣！

釜山必去景點

海雲台海灘

講到釜山，第一時間一定係諗起海雲台。呢度擁有長達 1.5 公里嘅半月形幼沙海灘，加上清澈嘅藍海，係韓國人心目中 NO.1 嘅度假天堂，亦係香港人去釜山「叉電」嘅首選。

  • 四季皆宜嘅風景： 夏天嚟可以玩水同參加「釜山海洋節」；冬天嚟雖然冇得游水，但風景依然超正，每年 12 月仲會有夢幻嘅海雲台燈光節，成個沙灘變到好似童話世界咁！

  • 完善配套，一站式玩樂： 沙灘隔離就係高級酒店區，仲有過百間特色 Cafe、海鮮餐廳同百貨公司。行完沙灘，可以去隔離嘅 The Bay 101 影大廈倒影夜景，或者去 Haeundae Market 食辣炒年糕同炸魚糕。

  • 全新打卡方式：海雲台，一定要體驗埋隔離嘅 Blue Line Park (海雲台藍線公園)。你可以坐住超得意嘅復古膠囊小火車，由高空俯瞰成個海雲台海岸線，影相靚到爆！

海雲台海灘
海雲台海灘

廣安大橋

如果話海雲台係陽光與海灘，咁廣安里就係浪漫夜景嘅代名詞。橫跨海面嘅廣安大橋全長 7.4 公里，係韓國最大嘅雙層海上大橋，無論係遠觀定近睇都咁震撼。

  • 百萬級海上夜景： 每當夜幕降臨，廣安大橋就會點亮數以萬計嘅 LED 燈，燈光仲會隨住季節同節日變換顏色，倒影喺海面上真係美輪美奐，係情侶約會、攝影愛好者必衝嘅第一位！

  • 全韓最強無人機匯演： 2026 年嚟廣安里，絕對唔可以錯過每逢星期六晚舉行嘅「廣安里 M 無人機匯演」。數百架無人機喺大橋背景下砌出唔同圖案，視覺效果超壯觀！

  • 第一排海景 Cafe 街： 沙灘沿岸開滿咗一整排嘅特色 Cafe 同餐廳。搵間有大落地玻璃嘅舖頭，叫杯咖啡，坐喺度靜靜欣賞大橋嘅流光溢彩，呢種就係釜山式嘅 Chill。

廣安大橋
廣安大橋

釜山塔

矗立喺龍頭山公園內嘅釜山塔，最近翻新之後改名為「釜山鑽石塔」，係釜山市區內最經典嘅地標。如果你想一次過睇晒釜山港、影島大橋同埋市中心嘅繁華景緻，呢度就係最佳觀景台！

  • 360 度環迴景觀： 坐住高速電梯直達塔頂，你可以將釜山站、札嘎其市場同港口嘅壯闊全景盡收眼底。日間可以睇到忙碌嘅港口運作，夜晚則可以欣賞到萬家燈火嘅迷人夜景。

  • 全新多媒體互動空間： 翻新後嘅塔內加入咗好多新搞作，例如結合咗釜山特色嘅 Media Art 燈光騷同埋互動拍照區，將傳統塔台變成一個充滿現代感嘅打卡景點，小朋友同情侶都一定鍾意。

  • 龍頭山公園漫步： 塔下就係鬧市中嘅綠洲「龍頭山公園」。你可以坐住自動扶手電梯由南浦洞直達公園門口，行完塔仲可以順便落山去光復路時裝街血拼，行程安排夠晒順路。


釜山塔
釜山塔

甘川文化村

被譽為「釜山的馬丘比丘」同埋「韓版聖托里尼」嘅甘川洞文化村，絕對係釜山最吸睛嘅打卡聖地。呢度以前係難民村，經過藝術家同居民嘅巧手翻新，而家變成咗一整座依山而建、五彩繽紛嘅童話世界！

  • 童話般的彩色階梯： 沿住山坡排列嘅屋仔全部塗上咗鮮豔嘅顏色，加上迷宮一樣嘅巷弄，每一處轉角都係驚喜。喺呢度影相，構圖層次感極強，絕對係 IG 呃 Like 首選。

  • 必排隊打卡位——小王子與沙漠狐狸： 嚟到甘川洞，一定要同小王子同沙漠狐狸排排坐影返張合照！從呢個角度望出去，可以將成個彩色村莊同遠處嘅海景一覽無遺，係全村最紅嘅地標。

  • 蓋章尋寶之旅： 建議先去遊客中心買一份「蓋章地圖」，一邊穿梭巷弄尋找精美壁畫，一邊收集印章，換取精美明信片。呢種「尋寶式」玩法最適合一家大細或文青同遊。

💡 小貼士： 甘川洞依然有居民居住，大家影相打卡嘅時候記得保持安靜，唔好闖入私人地方呀！另外，去甘川洞要行唔少斜路，建議著對舒服嘅波鞋。

甘川文化村
甘川文化村

仁川地圖全攻略

仁川地鐵圖

好多人飛韓國第一站就係仁川 (Incheon)。無論你係想直接衝去首爾市區，定係去仁川中國城、月尾島玩，搞清楚呢兩條線路就萬無一失！

1. 機場鐵路 (AREX)：往返首爾最快、最準時

呢條係連接仁川國際機場 (ICN)首爾站 (Seoul Station) 的生命線。

  • 直通列車 (Express Train)： 中途不停站，只需 43 分鐘 直達首爾站。車廂有劃位、免費 Wi-Fi 同行李存放區，最適合追求效率嘅香港人。

  • 普通列車 (All-stop Train)： 站站停，會經過金浦機場同弘大入口站。如果你住弘大，坐普通車仲方便，唔使喺首爾站轉車！

2. 仁川地鐵 1 號線（深藍色線）：仁川市內交通樞紐

呢條線呈南北走向，連接仁川市區同京仁線。

  • 目的地推介： 想去松島中央公園 (Songdo Central Park) 影超現代建築，或者去睇三胞胎大韓、民國、萬歲以前住過嘅地方，坐 1 號線去到「中央公園站」就啱晒。

3. 仁川地鐵 2 號線（橙色線）：橫跨仁川東西

貫穿仁川市中心嘅重要線路，連接咗多個轉乘大站。

  • 目的地推介： 坐到終點站「仁川站」，一出門口就係充滿異國風情嘅 中國城 同超童話嘅 松月洞童話村

仁川地鐵圖
仁川地鐵圖

圖片來源：baidubaike


仁川交通攻略

仁川唔單止係機場所在地，仲有好多好似松島、中國城等值得快閃嘅景點。而且仁川嘅交通系統同首爾係完美接軌，一張交通卡就搞掂！

1. 仁川地鐵：與首爾地鐵無縫連接

仁川地鐵同首爾地鐵網絡係完全打通嘅，呢點對香港遊客嚟講超級方便：

  • 一卡通行： 只要手上有一張 T-money，你就可以由仁川一路搭到首爾市中心，唔使分開買飛。

  • 轉乘優惠： 使用交通卡喺地鐵同巴士之間轉乘，仲可以享有轉乘折扣，車費慳唔少！

  • 重點線路： 仁川 1 號線同 2 號線覆蓋咗大部分市中心區域，無論去松島定係傳統市場都好快到。

2. 巴士網絡：深入仁川每個角落

如果你想去一啲地鐵去唔到嘅秘境（例如月尾島或者江華島），巴士就係你嘅好幫手。仁川巴士同首爾一樣，用車身顏色嚟分路線：

  • 🔴 紅色（廣域巴士）： 行駛主要幹道，係連接仁川同首爾市區嘅快速選擇。

  • 🔵 藍色（市內巴士）： 穿梭喺各個小區同商業區之間，係最常見嘅代步工具。

  • 🟢 綠色（支線巴士）： 負責特定區域內嘅短途接駁，車費最平。

3. 的士：點對點最快捷

喺仁川，的士服務同樣分為兩種等級，滿足唔同預算嘅旅客：

  • ⚪/🟠 普通的士（白色或橙色）： 收費最實惠，係最經濟嘅點對點交通方式。

  • 高級的士/模範的士（黑色）： 提供豪華舒適嘅車內空間同更優質嘅服務，適合想坐得舒服啲、或者行李較多嘅朋友。

仁川必去景點

仁川自由公園

被稱為「仁川綠肺」嘅仁川大公園，係全仁川規模最大嘅自然公園。呢度遠離市中心嘅鬧哄哄，係想放慢腳步、感受大自然嘅香港人必去嘅「治癒系」景點。

  • 四季皆宜嘅絕景： 呢度係仁川最出名嘅賞花地！春天有長長嘅櫻花隧道，秋天就有成片火紅嘅楓葉同銀杏大道。無論邊個季節嚟，隨手一影都係可以做 WallPaper 嘅大片！

  • 親子樂滿份： 園內設有小型動物園，可以近距離見到得意嘅小動物；仲有兒童博物館同各類遊樂設施，非常適合帶住小朋友嚟放電。

  • 戶外休閒首選： 你可以學當地人咁，喺大草地野餐，或者租架單車喺園內漫遊，甚至喺湖邊散步，享受一個 Chill 爆嘅下午。

仁川自由公園
仁川自由公園

仁川中國城

想喺韓國體驗不一樣嘅文化衝擊？咁就一定要去仁川中國城。呢度唔單止係韓國規模最大嘅華人聚居地，更加係韓式「炸醬麵」嘅發源地！一踏入呢區，你會見到滿街紅彤彤嘅燈籠同中式建築，極具特色。

  • 炸醬麵朝聖之旅： 嚟到呢度，必試嘅絕對係始祖級嘅「韓式炸醬麵」。你可以去參觀炸醬麵博物館了解歷史，再喺附近搵間百年老字號餐廳，品嚐正宗嘅黑醬滋味！

  • IG 打卡勝地： 呢度嘅建築融合咗清末民初同韓式風格，影相層次感十足。附近仲有「三國志壁畫街」，充滿濃郁嘅文化氣息，係文青同歷史愛好者嘅最愛。

  • 聯乘「松月洞童話村」： 行完中國城，行多兩步就係超夢幻嘅松月洞童話村。呢度將舊區屋仔畫滿咗世界各地的童話故事（如小飛俠、白雪公主），係釜山甘川洞之外，另一個必去嘅彩色壁畫村！

💡小貼士： 中國城位於仁川站（1 號線終點站）正對面，交通超級方便。建議大家喺食完炸醬麵後，買返個傳統嘅「甕器烤餅」做散步小食，酥脆口感保證你一試難忘！

仁川中國城
仁川中國城

圖片來源：tripadvisor

仁川大橋

仁川大橋全長超過 21 公里，係韓國規模最大嘅斜拉橋。佢連接住仁川國際機場同松島新城，唔單止係交通要道，更加係攝影愛好者心目中嘅「大片」出產地。

  • 震撼嘅海上駕駛體驗： 揸車穿梭喺大橋上面，兩邊係無邊無際嘅黃海海景。特別係夕陽西下嗰陣，整座大橋會被染成金黃色，浪漫到極點！

  • 2026 最新過橋費大減價： 以前行仁川大橋要 5,500 韓元，但由 2025 年底開始，普通私家車嘅過橋費已經大幅調低至 2,000 韓元（減幅超過 60%！），自駕遊嘅成本平咗好多！

  • 最佳攝影地點推介： * 松島 Ocean Scope： 由貨櫃組成嘅觀景台，可以影到大橋 S 型曲線嘅壯觀構圖。

    • 仁川大橋紀念館： 設有觀景塔，可以近距離欣賞橋樑結構，仲可以順便了解大橋嘅建築歷史。

    • 永宗島 Seaside Park： 一邊踩住鐵路單車 (Rail Bike)，一邊遙望大橋同飛機起降，係好正嘅休閒行程。

💡 小貼士： 如果你係由機場坐的士或者租車入市區，記得行呢條橋。雖然有過橋費，但相比起舊路真係快好多，而且風景絕對值回票價。影相嘅話，建議搵返個觀景台，唔好喺橋上面停車呀！

仁川大橋
仁川大橋

月尾島

想感受韓國地道嘅懷舊海邊氣氛？距離仁川站只需 10 分鐘車程嘅月尾島，係一個集海景、刺激遊樂設施同埋海鮮美食於一身嘅小島。

  • 驚險指數破表嘅遊樂場： 月尾島最出名嘅係 My Land 遊樂場。入面嘅「迪斯可轉盤」同埋全韓國最刺激嘅「海盜船」係必玩項目。睇住主持人口才十足咁「整蠱」乘客，就算唔玩喺隔離睇都好有樂趣！

  • 浪漫海濱散步路： 沿住海岸線有一條長長嘅文化大街，你可以一邊吹住海風，一邊欣賞黃海日落。呢度仲有好多噴泉表演同街頭藝人演出，氣氛超級熱鬧。

  • 餵海鷗、坐觀光船： 嚟到月尾島，唔少人都會坐上「月尾島觀光船」出海。最經典嘅玩法係買包蝦條，吸引成百隻海鷗圍住架船飛，影相效果一流！

  • 月尾海洋列車： 2026 年嚟玩一定要坐呢條全韓國最長嘅市中心單軌鐵路，由高空俯瞰月尾島全景同仁川內港，慳力之餘視覺享受滿分。

💡 小貼士： 去完中國城食炸醬麵，再過嚟月尾島玩就啱啱好。夜晚嘅月尾島燈火通明，加上五顏六色嘅遊樂設施，係拍攝懷舊風「大片」嘅最佳背景。

月尾島
月尾島

大邱地圖全攻略

大邱地鐵圖

去大邱自由行，地鐵係最簡單、最準時嘅交通工具。大邱地鐵主要由 3 條線路組成，覆蓋咗市中心絕大部分嘅購物區同景點，轉車亦都非常方便。

1. 大邱地鐵 1 號線（紅色線）：交通樞紐線

呢條係大邱最早開通嘅核心幹線，呈東北至西南走向：

  • 核心站點： 連接咗最重要的大邱站（主要火車站）同埋東大邱站（KTX 高鐵站及綜合客運站）。

  • 遊客必搭： 如果你想由首爾坐 KTX 過嚟，或者想去東城路 (Dongseong-ro) 掃貨、去中央路站搵食，1 號線係你最常用嘅路線。

2. 大邱地鐵 2 號線（綠色線）：商業與時尚之線

呢條東西走向嘅線路貫穿大邱心臟地帶：

  • 核心站點： 經過大邱最繁華嘅半月堂站（1、2 號線轉乘大站）。

  • 遊客必搭： 呢條線串連咗多個大學區同高級住宅區，想去睇啟明大學嘅歐陸式建築，坐 2 號線就最方便。

3. 大邱地鐵 3 號線（黃色線）：全韓最靚空中單軌

3 號線係大邱最特別嘅交通風景，佢唔係行地底，而係高架式嘅單軌列車 (Monorail)

  • 獨特體驗： 列車喺高空行駛，車窗仲有自動變色功能保護沿線居民隱私。你可以一邊坐車，一邊由高空欣賞大邱市貌。

  • 遊客必搭： 坐到西門市場站，落車就係大邱最大嘅傳統市場，夜晚仲有超熱鬧嘅夜市。另外想去壽城池睇噴泉表演，搭 3 號線就最正。

大邱地鐵圖
大邱地鐵圖

圖片來源：NUUA

大邱交通攻略

大邱作為韓國第四大城市，交通規劃得非常整齊，無論係想去東城路行街，定係去郊區睇風景，利用以下交通工具就最方便：

1. 大邱地鐵：體驗全韓最美「空中單軌」

大邱地鐵唔單止乾淨舒服，最特別係佢嘅 3 號線（黃色線）。佢係高架單軌列車，坐喺入面可以由高空俯瞰成個大邱市，本身已經係一個觀光景點！

  • 一卡通行： 記得準備好 T-money 或者 Cashbee，地鐵轉巴士仲有免費轉乘折扣，車費慳到盡。

  • 標示清晰： 大邱地鐵嘅指示非常清晰，就算唔識韓文，睇顏色同車站編號都絕對唔會行錯路。

2. 巴士網絡：深入大邱巷弄

大邱嘅巴士系統非常發達，係地鐵之外嘅最佳補充：

  • 🔴 紅色（急行巴士）： 行駛大馬路，停站少、速度快，適合由東大邱站快速去到遠處嘅景點。

  • 🔵 藍色（一般巴士）： 穿梭喺各個區份，班次最密。

  • 🟢 綠色（支線巴士）： 負責短途接駁，如果你住喺小區入面嘅 Airbnb，綠色巴士就係你嘅好幫手。

3. 的士：高 CP 值的點對點選擇

大邱嘅馬路非常闊落，好少塞車，所以坐的士嘅 CP 值好高：

  • ⚪/🟠 普通的士（白色/橙色）： 收費最經濟，適合 3-4 人同行，除返開仲抵過搭巴士。

  • 高級的士/模範的士（黑色）： 車廂空間大、服務更專業，適合追求舒適度或者行李較多嘅旅客。

💡 小貼士： 想喺大邱叫車？除咗路邊截車，推薦使用 Kakao Taxi App。大邱嘅司機通常都好熱情，如果你有目的地嘅韓文地址，溝通就更順暢啦！

大邱必去景點

大邱歌劇院

大邱被譽為韓國的「歌劇之都」，而大邱歌劇院正是這座城市的文化心臟。這座建築最特別之處在於其外觀，流線型的設計靈感來自大提琴，玻璃幕牆在燈光映照下顯得極具現代感與藝術氣息。

  • 國際級藝術盛事： 這裡每年秋季都會舉辦亞洲最大規模的「大邱國際歌劇節」。即便不是在節慶期間，院內亦經常有芭蕾舞、大型音樂會及世界級歌劇上演，音響效果達國際頂尖水準。

  • 建築攝影聖地： 歌劇院不只是看表演的地方，其獨特的幾何結構和光影設計，是攝影愛好者捕捉建築美學的熱點。

  • 周邊文化體驗： 歌劇院位於北區，周邊環境優美。看完表演後，還可以順道前往附近的「大邱創造經濟創新中心」，感受由舊三星工廠改裝而成的文創藝術空間。

大邱歌劇院
大邱歌劇院

西門市場

如果你想體驗最正宗嘅大邱生活，西門市場絕對係你嘅首選。作為韓國三大傳統市場之一，呢度由朝鮮時代開始就已經非常出名。無論係想買地道手信，定係想由頭食到落腳，呢度都可以滿足到你！

  • 美食愛好者嘅天堂： 西門市場有幾樣嘢係必食嘅：薄餃子燉排骨同埋刀切麵。呢度嘅份量足、味道地道，而且價錢非常親民，係感受大邱「重口味」美食文化嘅最佳地點。

  • 越夜越精彩嘅夜市： 每日傍晚開始，西門市場就會變身成熱鬧嘅夜市。幾十個攤位售賣創意料理、韓式炸雞、甚至係牛扒，配埋現場音樂表演，氣氛一流，係大邱夜晚最旺嘅地方！

  • 購物尋寶地： 除咗食，呢度仲有成千間舖頭，賣嘅嘢由傳統韓服、布料、生活雜貨到潮流服飾都有。如果你想買啲有特色嘅韓國紀念品，嚟呢度慢慢掘寶實無錯。

💡 小貼士： 去西門市場最方便嘅方法就係搭 大邱地鐵 3 號線 到「西門市場站」。由於市場好大，建議空肚入去，同埋準備好少少現金（雖然好多舖頭都收信用卡或交通卡，但小食攤位用現金會更方便！）。

西門市場
西門市場

八公山自然公園

想搵一個地方可以一次過睇晒大邱嘅繁華同自然美？前山公園係大邱市內規模最大嘅綠化空間。無論你係想健行索氣，定係想舒舒服服坐纜車睇景，呢度都係大邱人嘅後花園。

  • 前山纜車與展望台： 唔想行山？無問題！你可以坐上纜車直達山頂。行幾步就到咗前山展望台，呢度可以 360 度無死角飽覽大邱市區美景。

  • 百萬級城市夜景： 呢度最出名嘅係日落同夜景。當市區燈火漸漸亮起，成個大邱就好似星海咁。展望台經過翻新，仲加入咗好得意嘅「巨型兔子」藝術裝置，係 IG 打卡必到位置！

  • 森林系療癒體驗： 公園入面有好多規劃完善嘅步道。如果你鍾意健行，喺充滿芬多精嘅森林入面漫步，絕對係消除旅途疲勞嘅最好方式。

八公山自然公園
八公山自然公園

*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

