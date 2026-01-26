不是夜市、台北101！韓國人來台瘋打卡１景點，網友驚呼：超台的

交通部觀光署公布「112年來台旅客消費及動向調查」，而受訪的外國旅客最愛的遊覽景點前４名依序為「夜市、台北101、西門町、九份」。然而，最近一個意想不到的新景點正悄然崛起，不僅吸引了韓國男團、女團成員親自體驗，更在網路上引發熱烈討論。

釣蝦場成韓國人訪台新景點

一名網友近日在社群平台Threads分享一張釣蝦場照片，並疑惑地詢問：「不是……怎麼會有男團偶像來台灣的行程是去釣蝦場啊？」事實上，該照片由韓團ALL(H)OURS在官方X帳號貼出，而圖中的成員為Xayden（慎正敏），該團帳號也有貼出全團成員一同體驗釣蝦的大合照。

▲韓團ALL(H)OURS體驗釣蝦。（圖片來源：ALL(H)OURS X）

網友驚呼：超級台式行程

這則貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「偶像完成了我一個台灣人一直沒去的待辦清單哈哈哈」「超好笑，好local」「他們團內有台灣人嗎？不然怎麼會有這麼台的行程」「還有釣蝦場大合照我是真的有被荒謬到」「現在看到韓團這麼local，我都要先懷疑是不是super junior私底下教的」「韓國網紅來台灣玩都覺得釣蝦很酷啊，他們的電視節目介紹台灣旅遊也會有人介紹，所以除了火鍋和水果，還有釣蝦也很多人好奇」。

許多外國人曾體驗釣蝦

事實上，不只ALL(H)OURS成員體驗台灣釣蝦文化，知名女團MAMAMOO的隊長頌樂也曾到訪釣蝦場並拍攝VLOG，她在影片中分享，台灣的釣魚釣蝦文化相當特別，如果沒釣成功，有些店家還會送你幾隻蝦品嘗，儘管她本人沒有很愛吃蝦，但這次卻品嘗到「人生中最美味的蝦子」。而韓國YouTuber金針菇也曾帶「國民姐夫」具俊曄體驗釣蝦，金針菇向具俊曄介紹，台灣人和外國遊客常來釣蝦場一邊釣蝦、一邊喝酒聊天，兩人也在１小時內共釣到11隻蝦。

▲金針菇曾帶具俊曄體驗釣蝦。（圖片來源：金針菇IG）

