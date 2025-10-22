專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
韓國秋遊優惠｜一覽Agoda/Klook/韓亞航空/濟州航空折扣攻略！玩轉首爾、釜山、濟州 韓國觀光公社送WOWPASS＋SIM卡
秋風起、楓葉紅，這個季節最適合來一趟說走就走的韓國之旅。韓國觀光公社在即日起至11月30日推出「逃離日常 週末玩轉韓國」（Weekend Getaway to Korea）的活動，聯同7大地方觀光公社、網上旅行平台及航空公司，送上機票住宿折扣、3,000份限定禮品包等豐富優惠。無論想漫步首爾街頭賞楓，還是到濟州島感受秋日海風，這次活動為大家度身訂造最貼心的旅遊方案，輕鬆利用週末時間，暫別繁忙生活。
免費換領「遊韓必備禮品包」
韓國觀光公社今次聯同首爾、仁川、京畿、釜山、大邱、濟州及清州等7大地方觀光單位，配合Agoda、Klook兩大網上平台及多間航空公司，推出一連串週末遊韓優惠。活動期間特別準備3,000份「遊韓必備禮品包」，內含多功能消費及交通卡「WOWPASS」乙張、5G放題不降速「韓國5天數據卡」乙張、景點入場券、百貨公司折扣券等實用禮品。想換領禮品包的朋友，只要購買指定地區旅遊產品，出發日期介乎10月21日至12月31日期間，即可上網填表預約，再到銅鑼灣Korea Plaza免費領取。記得要預早上網登記，額滿即止。
填表期間：10月17日起至額滿
換領期間：10月20日起至12月12日
換領地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心22樓2202-2203室
換領時間：週一至五（10am-12nn、2pm-6:50pm/週末及公眾假期休息)
＊Korea Plaza在換領期間將會延長開放至晚上7pm; 但已登記之人士須於6:50pm或之前到達Korea Plaza換領，逾時不侯。
韓國各地申請條件
首都圈地區（首爾、仁川、京畿）需購買機票加價值200港元以上當地旅遊產品；
釜山、濟州、大邱則需購買直航機票或預訂當地住宿；
忠清北道更只需預訂住宿或購買100港元以上旅遊產品即可申請。
機票酒店優惠齊齊減
配合週末出遊概念，Agoda特別推出住宿優惠，平日入住減港幣$100，週末入住更減港幣$200。首都圈、釜山、濟州訂房滿港幣$1,300即享優惠，大邱、清州更只需滿港幣$800。Klook則有住宿滿$1,000減港幣$200優惠，逢星期一更送額外旅遊產品優惠券，讓大家可以預訂一日遊、導賞團等體驗活動。
機票方面，韓亞航空、香港航空、濟州航空、德威航空都推出不同折扣。濟州航空來回首爾機票港幣$390起，用優惠碼再減5%；香港航空用「REDEYEKR」優惠碼訂票享9折；德威航空11月份機票9折之餘，更送港幣$80-$140優惠券。本地3大旅行社永安、東瀛遊、中旅社的自由行套票每位減港幣$150，還送禮品包，相當抵玩。
Agoda韓國住宿預訂優惠
韓國觀光公社將與Agoda合力推出首都圈（首爾、仁川、京畿）、釜山、濟州、大邱、清州住宿設施預訂優惠。只要於10月20日起至11月30日，透過Agoda預訂以上地點的住宿，即可分別享有以下優惠：
平日入住：港幣$100折扣*
週末入住：港幣$200折扣* (住宿期間需包含最少一個週末晚上)
＊預訂首都圈、釜山及濟州住宿時需滿港幣$1,300方可享用優惠；預訂大邱及清州住宿時需滿港幣$800方可享用優惠。優惠名額有限，送完即止。
Klook韓國住宿及旅遊產品優惠
除了舒適的住宿，要逃離日常當然少不了探索新事物！韓國觀光公社與Klook聯手推出的旅遊產品（如一日導賞團）優惠，10月20日起至11月30日期間，可用優惠價錢一嘗新體驗。
優惠內容包括：
預訂住宿設施滿港幣$1,000，即減港幣$200（限400名）
逢星期一到Klook Hotel Monday頁面或韓國觀光公社Getaway to Korea活動專頁，使用優惠碼預訂住宿設施滿港幣$1,000，將獲得旅遊產品減港幣$200優惠劵乙張，可在活動期間使用（限200名）
預訂旅遊產品滿港幣$300，即減港幣$50（限400名）
優惠活動詳情可留意Klook活動專頁及Klook Hotel Monday專頁。
按此經Klook預訂 按此經Klook Hotel Monday預訂
4大航空公司遊韓機票優惠
訂好住宿、規劃好行程，下一步當然要訂機票！在活動期間，以下航空公司將推出不同訪韓機票優惠：
韓亞航空：香港至首爾直航（單程或來回均可）機票10%折扣（即日起至11月30日）
香港航空：使用優惠碼"REDEYEKR"預訂香港至首爾直航（單程或來回均可）機票可享10%折扣（10月22日至11月4日）
濟州航空：香港或澳門來回首爾機票港幣$390起，使用優惠碼"LEAVE2FLY"再享5%折扣；會員預訂2026年2月出發機票港幣$350起，使用優惠碼"JMW2510"再減最多7%（10月22日至10月28日）
德威航空：香港至首爾（單程或來回均可）直航機票10%折扣＋額外港幣$80及港幣$140優惠劵（11月3日至30日）
逃離日常週末玩轉韓國活動
活動日期：10月20日-11月30日
網址：按這裏
