Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
韓國入境2026最新懶人包！K-ETA、入境卡、海關申報全攻略
準備去韓國瘋狂掃貨、食炸雞？等陣！2026年韓國入境要求大洗牌，以往嘅「常識」已經唔適用！由1月1號開始，韓國海關全面升級，唔單止飛機上嘅黃色入境紙正式成為歷史，改為全民電子申報（e-Arrival Card），對肉類同藥物嘅檢查仲嚴到你唔信！
好多香港人習慣帶幾粒看門口嘅止痛藥，或者諗住帶啲肉鬆蛋卷做手信，而家真係要打醒十二分精神！萬一行李入面有任何肉類成分，一經發現，罰款金額隨時嚇到你個心都離一離，最高可達1,000萬韓元（約港幣$58,000）！更重要嘅係，連大家去日本必掃嘅 EVE 止痛藥都上咗黑名單！
唔使驚，Trip.com 幫你整合最強懶人包，一文睇清所有「中伏位」，教你點樣輕鬆過關，開心展開你嘅韓流之旅！
入境紅色警報：兩大「高危禁品」，隨時罰到你喊！
執行李前，請再三檢查！為咗嚴防非洲豬瘟同禽流感，韓國政府對入境行李嘅檢查已經係「零容忍」級別，唔好諗住博大霧！
1. 肉類製品：一粒肉鬆都唔放過！
韓國海關已經部署咗最新嘅 AI X光機同埋嗅覺超靈敏嘅偵緝犬，確保任何肉類製品都無所遁形。記住，不論生熟、加工定係真空包裝，只要有肉，就係禁品！
香港人最易中招黑名單：
手信類： 肉鬆蛋卷、臘腸、肉乾、牛肉乾、雞仔餅
食品類： 含有肉粒嘅即食麵、火腿三文治、含肉飯糰
寵物食品： 任何有肉類成分嘅狗糧、貓罐頭
罰款有幾甘？
首次斷正（冇申報）： 即罰 500 萬韓元 (約 HKD $28,000)
再犯或情節嚴重： 最高可罰 1,000 萬韓元 (約 HKD $58,000)
潛在後果： 除咗罰錢，仲有機會被拒絕入境，甚至留低黑材料，影響日後再去韓國。
2. 日本藥妝神藥「EVE」都唔帶得？
呢個係 2026 年最新、亦係最容易忽略嘅規定！韓國關稅廳已經將部分含有「丙烯異丙乙酸尿 (Allylisopropylacetylurea)」成分嘅藥物列為管制藥品，嚴禁入境。
點名產品： 日本 EVE 止痛藥全系列（A錠、Quick等）
點解唔得： 因為呢個成分有機會令人上癮，喺韓國屬於違禁藥物成分。
斷正後果： 物品會被即時沒收，你需要填寫放棄同意書。如果攜帶數量過多，後果可能更嚴重，甚至觸犯當地法例。
無紙化時代：2026遊韓必做3大電子申報
好消息係，香港人去韓國依然好方便，只係所有手續都電子化咗，出發前記得搞掂以下幾樣嘢！
1. 好消息！香港特區護照繼續免 K-ETA
豁免期限： 韓國政府已將香港特區護照、BNO 及澳門特區護照持有人嘅 K-ETA 豁免期延長到 2026年12月31日。
逗留期限： 免簽證可停留長達 90 日。
自願申請： 雖然唔係強制，但如果你想慳返填寫入境資料嘅時間，可以自願申請 K-ETA（費用 10,000 韓元，有效期3年），過關時就唔使再 scan e-Arrival Card 嘅 QR Code，直接 scan 護照就得，方便成日「返鄉下」嘅朋友。
2. 再見黃色入境紙！e-Arrival Card 成為必需品
2026 年起，空姐派入境紙嘅畫面正式成為歷史。所有旅客都必須喺網上填寫電子入境卡。
幾時填？ 出發前 72 小時內。
點填？ 前往官方網站，輸入護照、航班同韓國酒店資料。
點用？ 完成後會得到一個 QR Code，記得 cap圖 save低！ 過關時，海關職員會直接 scan 你嘅護照或呢個 QR Code，搞掂！
3. 想快人一步？申請韓國「e道」SeS自動通關！
如果你係韓國常客，強烈建議你申請 SeS (Smart Entry Service)，過關最快 30 秒，爽！
申請資格： 年滿 17 歲，持有有效嘅特區電子護照。
點樣搞？ 抵達韓國機場後（例如仁川機場 T1/T2），喺入境審查前去「SeS 登錄中心」即場免費辦理。
流程： 職員會幫你登記指紋、影相，然後喺你護照上貼張貼紙，即時生效！下次再嚟就可以直接行自助通道，同人龍講 Bye Bye！
✅ 香港人入境韓國最新 Checklist
護照有效期： 必須有 6 個月或以上，否則航空公司有權唔畀你上機。
K-ETA： 暫時豁免至 2026 年底，非必要。
Q-code 健康申報： 強烈建議出發前 48 小時內填妥，攞定 QR Code 行「專用通道」，慳返檢疫排隊時間。
e-Arrival Card 電子入境卡： 必須完成！ 建議出發前搞掂，避免喺機場手忙腳亂。
SeS 登記 (建議)： 仁川機場現場辦理，一次登記，永久方便。
🚫 韓國入境黑名單：千祈唔好帶！
除咗上面提到嘅肉類同 EVE 止痛藥，以下物品都係絕對禁止入境，唔好挑戰韓國海關！
新鮮農產品與種子：
所有新鮮水果、蔬菜、帶泥嘅植物、未經加工嘅人參。
植物種子、生果仁（如生合桃）。
特別注意： 含有罌粟籽 (Poppy Seed) 嘅麵包或調味料都係違法㗎！
大麻及相關產品 (CBD)：
無論係護膚品、油定係軟糖，只要含有 CBD 成分，喺韓國一律被視為毒品，後果極之嚴重！
違禁刊物及內容：
危害韓國國家安全或公眾秩序嘅印刷品、影音內容。
兒童色情或極度淫穢嘅物品。
⚠️ 小心！呢啲物品要申報！
如果你帶咗以下物品，記得行紅色通道（申報通道）如實申報。只要合乎規定，通常都冇問題。
藥物與處方藥 (香港旅客必睇！)：
一般成藥： 例如必理痛、傷風感冒藥、暈浪丸等，自用量（約3個月內）兼有完整包裝，通常唔需要醫生紙。但記住檢查有冇「麻黃鹼」等受管制成分！
處方藥： 長期病患藥物必須帶備醫生開嘅英文處方證明。
中藥材： 必須係商業密封包裝，散裝、用紙包住嗰啲好大機會被沒收。嚴禁任何受保護動物成分（如虎骨、熊膽）。
加工食品與海味乾貨：
海產類： 乾鮑魚、元貝、蝦米等，必須係完全乾透、處理乾淨，最好有密封包裝。
植物製品： 商業加工過嘅炒栗子、茶葉、乾果等，申報後通常可以入境。
醬料： 必須係密封包裝，並放入託運行李。
精明消費：2026韓國免稅額上限一覽
買完手信，都要留意免稅額，唔好買過龍要補稅啊！
酒類： 總容量不超過 2公升，且總價值低於 400美元。
香煙： 紙捲煙 200支 (即 1條)；或 加熱煙 200支；或 尼古丁溶液 20ml。
香水： 60毫升。
一般物品： 總值 800美元 (約 6,200 港幣) 以下。（手袋、化妝品、電子產品等）
現金： 攜帶總值超過 10,000美元 (約 7.8萬港幣) 嘅現金或等值外幣/票據，必須申報。
💡 Trip.com 貼士： 如果你買咗件貴嘢（例如名牌手袋）已經超出 800 美元免稅額，記得主動行紅色通道申報！誠實申報可以獲得 30% 關稅減免，但如果被海關抽查發現你瞞報，除咗要補稅，仲會加徵 40% 罰款，得不償失！
韓國退稅2026:最新韓國退稅資格、退稅率、退稅上限及流程合集
結論：做個醒目旅客，開心遊韓！
總結一句：韓國對食品安全同藥物管制非常認真。作為香港旅客，只要記住兩大黃金法則：「絕對唔帶肉類」同「藥物、超額品主動申報」，再配合全面電子化嘅入境流程，其實過關可以好輕鬆。
誠實申報唔單止係尊重當地法規，更加係保護自己荷包，避免天價罰款嘅最佳方法。祝你旅途愉快！
