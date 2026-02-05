韓國入境2026最新懶人包！K-ETA、入境卡、海關申報全攻略

韓國入境禁帶物品指南

準備去韓國瘋狂掃貨、食炸雞？等陣！2026年韓國入境要求大洗牌，以往嘅「常識」已經唔適用！由1月1號開始，韓國海關全面升級，唔單止飛機上嘅黃色入境紙正式成為歷史，改為全民電子申報（e-Arrival Card），對肉類同藥物嘅檢查仲嚴到你唔信！

好多香港人習慣帶幾粒看門口嘅止痛藥，或者諗住帶啲肉鬆蛋卷做手信，而家真係要打醒十二分精神！萬一行李入面有任何肉類成分，一經發現，罰款金額隨時嚇到你個心都離一離，最高可達1,000萬韓元（約港幣$58,000）！更重要嘅係，連大家去日本必掃嘅 EVE 止痛藥都上咗黑名單！

廣告 廣告

唔使驚，Trip.com 幫你整合最強懶人包，一文睇清所有「中伏位」，教你點樣輕鬆過關，開心展開你嘅韓流之旅！

🔥 Trip.com 獨家優惠，遊韓必備！

入境紅色警報：兩大「高危禁品」，隨時罰到你喊！

執行李前，請再三檢查！為咗嚴防非洲豬瘟同禽流感，韓國政府對入境行李嘅檢查已經係「零容忍」級別，唔好諗住博大霧！

1. 肉類製品：一粒肉鬆都唔放過！

韓國海關已經部署咗最新嘅 AI X光機同埋嗅覺超靈敏嘅偵緝犬，確保任何肉類製品都無所遁形。記住，不論生熟、加工定係真空包裝，只要有肉，就係禁品！

香港人最易中招黑名單：

手信類： 肉鬆蛋卷、臘腸、肉乾、牛肉乾、雞仔餅 食品類： 含有肉粒嘅即食麵、火腿三文治、含肉飯糰 寵物食品： 任何有肉類成分嘅狗糧、貓罐頭

罰款有幾甘？

首次斷正（冇申報）： 即罰 500 萬韓元 (約 HKD $28,000) 再犯或情節嚴重： 最高可罰 1,000 萬韓元 (約 HKD $58,000) 潛在後果： 除咗罰錢，仲有機會被拒絕入境，甚至留低黑材料，影響日後再去韓國。







2. 日本藥妝神藥「EVE」都唔帶得？

呢個係 2026 年最新、亦係最容易忽略嘅規定！韓國關稅廳已經將部分含有「丙烯異丙乙酸尿 (Allylisopropylacetylurea)」成分嘅藥物列為管制藥品，嚴禁入境。

韓國入境禁帶物品;EVE

點名產品： 日本 EVE 止痛藥全系列（A錠、Quick等）

點解唔得： 因為呢個成分有機會令人上癮，喺韓國屬於違禁藥物成分。

斷正後果： 物品會被即時沒收，你需要填寫放棄同意書。如果攜帶數量過多，後果可能更嚴重，甚至觸犯當地法例。





💡 Trip.com 貼士： 執行李時記住「唔肯定，就唔好帶」呢個黃金法則。如果真係要帶藥，最好揀成份單純、全球通用嘅牌子，例如必理痛 (Panadol)，並且保留完整包裝同說明書，以備不時之需。

無紙化時代：2026遊韓必做3大電子申報

好消息係，香港人去韓國依然好方便，只係所有手續都電子化咗，出發前記得搞掂以下幾樣嘢！

N首爾塔

1. 好消息！香港特區護照繼續免 K-ETA

豁免期限： 韓國政府已將香港特區護照、BNO 及澳門特區護照持有人嘅 K-ETA 豁免期延長到 2026年12月31日 。

逗留期限： 免簽證可停留長達 90 日。

自願申請： 雖然唔係強制，但如果你想慳返填寫入境資料嘅時間，可以自願申請 K-ETA（費用 10,000 韓元，有效期3年），過關時就唔使再 scan e-Arrival Card 嘅 QR Code，直接 scan 護照就得，方便成日「返鄉下」嘅朋友。





2. 再見黃色入境紙！e-Arrival Card 成為必需品

2026 年起，空姐派入境紙嘅畫面正式成為歷史。所有旅客都必須喺網上填寫電子入境卡。

幾時填？ 出發前 72 小時內。

點填？ 前往官方網站，輸入護照、航班同韓國酒店資料。

點用？ 完成後會得到一個 QR Code，記得 cap圖 save低！ 過關時，海關職員會直接 scan 你嘅護照或呢個 QR Code，搞掂！





3. 想快人一步？申請韓國「e道」SeS自動通關！

如果你係韓國常客，強烈建議你申請 SeS (Smart Entry Service)，過關最快 30 秒，爽！

申請資格： 年滿 17 歲，持有有效嘅特區電子護照。

點樣搞？ 抵達韓國機場後（例如仁川機場 T1/T2），喺入境審查前去「SeS 登錄中心」即場免費辦理。

流程： 職員會幫你登記指紋、影相，然後喺你護照上貼張貼紙，即時生效！下次再嚟就可以直接行自助通道，同人龍講 Bye Bye！

✅ 香港人入境韓國最新 Checklist

護照有效期： 必須有 6 個月或以上，否則航空公司有權唔畀你上機。

K-ETA： 暫時豁免至 2026 年底，非必要。

Q-code 健康申報： 強烈建議出發前 48 小時內填妥，攞定 QR Code 行「專用通道」，慳返檢疫排隊時間。

e-Arrival Card 電子入境卡： 必須完成！ 建議出發前搞掂，避免喺機場手忙腳亂。

SeS 登記 (建議)： 仁川機場現場辦理，一次登記，永久方便。





💡 Trip.com 貼心提示： 雖然機場有 Wi-Fi，但為咗萬無一失，強烈建議你出發前將 e-Arrival Card 同 Q-code 嘅 QR Code 都 cap 圖存入手機相簿，甚至印埋出嚟。咁就算上網有咩問題，都可以輕鬆過關！

[仲未買機票？] 依家喺 Trip.com 訂購 [韓國機票]，除咗有即時價格追蹤，仲可以一併加購 [韓國 eSIM]，落機即刻上網填 Q-code 無難度！

韓國 5G eSIM｜日用包/流量包｜1-30天｜24小時計費｜QR code，低至HK$2(180402人已購)

日本、韓國通用 5G eSIM | 日用包/總量包 ｜ 1-30天 ｜ QR code，低至HK$4(9035人已購)

韓國 eSIM - 包括撥打電話和簡訊（二維碼），低至HK$0(120人已購)

🚫 韓國入境黑名單：千祈唔好帶！

除咗上面提到嘅肉類同 EVE 止痛藥，以下物品都係絕對禁止入境，唔好挑戰韓國海關！

新鮮農產品與種子：

所有新鮮水果、蔬菜、帶泥嘅植物、未經加工嘅人參。 植物種子、生果仁（如生合桃）。 特別注意： 含有罌粟籽 (Poppy Seed) 嘅麵包或調味料都係違法㗎！

大麻及相關產品 (CBD)：

無論係護膚品、油定係軟糖，只要含有 CBD 成分，喺韓國一律被視為毒品，後果極之嚴重！

違禁刊物及內容：

危害韓國國家安全或公眾秩序嘅印刷品、影音內容。 兒童色情或極度淫穢嘅物品。



[準備出發韓國？] 喺 Trip.com 預訂 [韓國機場接送服務]，申報完過埋關，一出機場就有專車等候，唔使再排隊等車咁辛苦！

⚠️ 小心！呢啲物品要申報！

如果你帶咗以下物品，記得行紅色通道（申報通道）如實申報。只要合乎規定，通常都冇問題。

藥物與處方藥 (香港旅客必睇！)：

一般成藥： 例如必理痛、傷風感冒藥、暈浪丸等，自用量（約3個月內）兼有完整包裝，通常唔需要醫生紙。 但記住檢查有冇「麻黃鹼」等受管制成分！ 處方藥： 長期病患藥物必須帶備醫生開嘅 英文處方證明 。 中藥材： 必須係商業密封包裝，散裝、用紙包住嗰啲好大機會被沒收。嚴禁任何受保護動物成分（如虎骨、熊膽）。

加工食品與海味乾貨：

海產類： 乾鮑魚、元貝、蝦米等，必須係 完全乾透、處理乾淨 ，最好有密封包裝。 植物製品： 商業加工過嘅炒栗子、茶葉、乾果等，申報後通常可以入境。 醬料： 必須係密封包裝，並放入託運行李。



精明消費：2026韓國免稅額上限一覽

買完手信，都要留意免稅額，唔好買過龍要補稅啊！

酒類： 總容量不超過 2公升 ，且總價值低於 400美元 。

香煙： 紙捲煙 200支 (即 1條)；或 加熱煙 200支 ；或 尼古丁溶液 20ml 。

香水： 60毫升 。

一般物品： 總值 800美元 (約 6,200 港幣) 以下。（手袋、化妝品、電子產品等）

現金： 攜帶總值超過 10,000美元 (約 7.8萬港幣) 嘅現金或等值外幣/票據，必須申報。

💡 Trip.com 貼士： 如果你買咗件貴嘢（例如名牌手袋）已經超出 800 美元免稅額，記得主動行紅色通道申報！誠實申報可以獲得 30% 關稅減免，但如果被海關抽查發現你瞞報，除咗要補稅，仲會加徵 40% 罰款，得不償失！

韓國退稅2026:最新韓國退稅資格、退稅率、退稅上限及流程合集

韓國酒店推介：Trip.com 精選酒店

👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

立即行動！即日起至售完為止，透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可享有高達 10% 的獨家折扣，點擊此處了解更多詳情，讓您的韓國之旅更省心！此處查看更多！

推荐酒店

首爾四季酒店

價錢：HK$3,873起

地址：97 Saemunan-ro, Dangju-dong, 鍾路區, 03183 首爾, 韓國

用戶評分: 9.1/10.0

這次來首爾，入住了明洞四季酒店，位置絕佳卻意外靜謐，完美融合了都市便利與避世奢華，體驗感直接拉滿！ 黃金地段 就在明洞核心區，步行15分鐘到樂天免税店，酒店隔音效果一般。 客房體驗 入住了 明洞豪華大床房，全景落地窗將城市天際線盡收眼底，尤其是夜晚的燈火璀璨，浪漫到不行！床品是四季招牌的 雲感床墊，配上Frette的亞麻床單，躺下就不想起來。浴室配置了地暖+智能馬桶，備品是Byredo的 荒漠孤魂。系列，高級感拉滿。 舌尖上的四季 Bistro 1897，主打韓法融合料理，推薦 濟州黑豬肉配泡菜奶油醬，顛覆味蕾！ 大堂酒廊，下午茶set顏值超高，韓式傳統點心mix西式甜點，配上一杯正官莊紅參拿鐵，養生又精緻～ SPA&泳池，水療中心。以 傳統韓方 為靈感，體驗了松露生薑全身按摩，熱石＋韓葯材敷貼，疲勞瞬間清零！ 遊個泳都能看風景，人少安靜，包場既視感。電梯裏的香氛是特別調製的 首爾之春 木質調

Shop Now

首爾東大門廣場JW萬豪酒店

價錢：HK$2,122起

地址：279 Cheonggyecheon-ro, 鍾路區, 03198 首爾, 韓國

用戶評分: 8.9/10.0

JW酒店之所以能獲得五星級好評，是因為從禮賓部到行李員，每個人都提供了卓越的幫助和服務！ Oliver推薦並協助我們預訂了Seokparang餐廳，為我的家人安排了一次不錯的晚餐。他還主動幫我叫了計程車。 Mason幫我們搬運行李。他甚至主動詢問了我們機場接送車輛的車牌號碼，以便留意我們的到來。他也主動讓我們在飯店大廳等候，自己則負責留意我們。由於他了解到我們趕著登機，他還幫我們翻譯，催促計程車司機加快速度。 所有員工都能說一口流利的英語，熱情友好，並始終面帶真誠的微笑，主動提供優質服務。我們由衷地感謝他們。五星級好評🌟，全憑他們的服務！ 房間沒有Netflix，所以扣掉一顆星。如果一家人能一起看Netflix就更好了。不過這只是個小問題，因為飯店的服務實在太棒了！ :) 我們被安排入住可以欣賞河景的房間，非常浪漫！飯店也很乾淨。 飯店位置絕佳，火車站和直達機場的巴士站就在飯店旁。交通非常便利。 我一定會再入住這家酒店。

Shop Now

新首爾酒店

價錢：HK$488起

地址：16 Sejong-daero 22-gil, 中區, 04520 首爾, 韓國

用戶評分: 8.6/10.0

從市廳站出去大概走五分鐘不算遠，但第一次拉著行李箱去會有點累，建議走有手扶梯的出口。 房間乾淨，床也很好睡。 房間最大的優點就是收納空間很多，除了電視前的桌子，窗台也可以擺東西，牆上還有彩色的櫃子，雖然是一個人入住，但感覺上可以放三個人的東西。 廁所跟淋浴間前面的洗手台，像中島一樣，有很長的收納空間，擺放化妝跟保養品，非常實用。 櫃台人員可以用英文溝通，也很親切，整個感覺起來是個可靠的老字號飯店。 稍嫌可惜的是因為市廳常常有活動，週日睡得比較晚就會聽到大馬路外面集會遊行的聲音，當然如果一早就出門就沒有問題。

Shop Now

釜山威斯汀朝昕酒店

賣點： 海雲台海景第一排！部分房甚至可以喺房入面直擊跨年活動同迎接日出，唔使出去同人逼，享受奢華體驗！

Shop Now

城山瑪里納酒店

賣點： CP值極高之選！距離城山日出峰只係幾分鐘車程，無論去睇日出定去周邊景點都勁方便，自駕遊人士首選！

Shop Now

結論：做個醒目旅客，開心遊韓！

總結一句：韓國對食品安全同藥物管制非常認真。作為香港旅客，只要記住兩大黃金法則：「絕對唔帶肉類」同「藥物、超額品主動申報」，再配合全面電子化嘅入境流程，其實過關可以好輕鬆。

誠實申報唔單止係尊重當地法規，更加係保護自己荷包，避免天價罰款嘅最佳方法。祝你旅途愉快！