Marf邱彥筒專訪　定位主流但思想非主流

韓國入境2026最新懶人包！K-ETA、入境卡、海關申報全攻略

韓國入境禁帶物品指南
韓國入境禁帶物品指南

準備去韓國瘋狂掃貨、食炸雞？等陣！2026年韓國入境要求大洗牌，以往嘅「常識」已經唔適用！由1月1號開始，韓國海關全面升級，唔單止飛機上嘅黃色入境紙正式成為歷史，改為全民電子申報（e-Arrival Card），對肉類同藥物嘅檢查仲嚴到你唔信！

好多香港人習慣帶幾粒看門口嘅止痛藥，或者諗住帶啲肉鬆蛋卷做手信，而家真係要打醒十二分精神！萬一行李入面有任何肉類成分，一經發現，罰款金額隨時嚇到你個心都離一離，最高可達1,000萬韓元（約港幣$58,000）！更重要嘅係，連大家去日本必掃嘅 EVE 止痛藥都上咗黑名單！

唔使驚，Trip.com 幫你整合最強懶人包，一文睇清所有「中伏位」，教你點樣輕鬆過關，開心展開你嘅韓流之旅！

入境紅色警報：兩大「高危禁品」，隨時罰到你喊！

執行李前，請再三檢查！為咗嚴防非洲豬瘟同禽流感，韓國政府對入境行李嘅檢查已經係「零容忍」級別，唔好諗住博大霧！

1. 肉類製品：一粒肉鬆都唔放過！

韓國海關已經部署咗最新嘅 AI X光機同埋嗅覺超靈敏嘅偵緝犬，確保任何肉類製品都無所遁形。記住，不論生熟、加工定係真空包裝，只要有肉，就係禁品！

  • 香港人最易中招黑名單：

    • 手信類： 肉鬆蛋卷、臘腸、肉乾、牛肉乾、雞仔餅

    • 食品類： 含有肉粒嘅即食麵、火腿三文治、含肉飯糰

    • 寵物食品： 任何有肉類成分嘅狗糧、貓罐頭

  • 罰款有幾甘？

    • 首次斷正（冇申報）： 即罰 500 萬韓元 (約 HKD $28,000)

    • 再犯或情節嚴重： 最高可罰 1,000 萬韓元 (約 HKD $58,000)

    • 潛在後果： 除咗罰錢，仲有機會被拒絕入境，甚至留低黑材料，影響日後再去韓國。


2. 日本藥妝神藥「EVE」都唔帶得？

呢個係 2026 年最新、亦係最容易忽略嘅規定！韓國關稅廳已經將部分含有「丙烯異丙乙酸尿 (Allylisopropylacetylurea)」成分嘅藥物列為管制藥品，嚴禁入境。

韓國入境禁帶物品;EVE
韓國入境禁帶物品;EVE

  • 點名產品： 日本 EVE 止痛藥全系列（A錠、Quick等）

  • 點解唔得： 因為呢個成分有機會令人上癮，喺韓國屬於違禁藥物成分。

  • 斷正後果： 物品會被即時沒收，你需要填寫放棄同意書。如果攜帶數量過多，後果可能更嚴重，甚至觸犯當地法例。


💡 Trip.com 貼士： 執行李時記住「唔肯定，就唔好帶」呢個黃金法則。如果真係要帶藥，最好揀成份單純、全球通用嘅牌子，例如必理痛 (Panadol)，並且保留完整包裝同說明書，以備不時之需。

無紙化時代：2026遊韓必做3大電子申報

好消息係，香港人去韓國依然好方便，只係所有手續都電子化咗，出發前記得搞掂以下幾樣嘢！

N首爾塔
N首爾塔

1. 好消息！香港特區護照繼續免 K-ETA

  • 豁免期限： 韓國政府已將香港特區護照、BNO 及澳門特區護照持有人嘅 K-ETA 豁免期延長到 2026年12月31日

  • 逗留期限： 免簽證可停留長達 90 日。

  • 自願申請： 雖然唔係強制，但如果你想慳返填寫入境資料嘅時間，可以自願申請 K-ETA（費用 10,000 韓元，有效期3年），過關時就唔使再 scan e-Arrival Card 嘅 QR Code，直接 scan 護照就得，方便成日「返鄉下」嘅朋友。


2. 再見黃色入境紙！e-Arrival Card 成為必需品

2026 年起，空姐派入境紙嘅畫面正式成為歷史。所有旅客都必須喺網上填寫電子入境卡。

  • 幾時填？ 出發前 72 小時內。

  • 點填？ 前往官方網站，輸入護照、航班同韓國酒店資料。

  • 點用？ 完成後會得到一個 QR Code，記得 cap圖 save低！ 過關時，海關職員會直接 scan 你嘅護照或呢個 QR Code，搞掂！


3. 想快人一步？申請韓國「e道」SeS自動通關！

如果你係韓國常客，強烈建議你申請 SeS (Smart Entry Service)，過關最快 30 秒，爽！

  • 申請資格： 年滿 17 歲，持有有效嘅特區電子護照。

  • 點樣搞？ 抵達韓國機場後（例如仁川機場 T1/T2），喺入境審查前去「SeS 登錄中心」即場免費辦理。

  • 流程： 職員會幫你登記指紋、影相，然後喺你護照上貼張貼紙，即時生效！下次再嚟就可以直接行自助通道，同人龍講 Bye Bye！

✅ 香港人入境韓國最新 Checklist

  • 護照有效期： 必須有 6 個月或以上，否則航空公司有權唔畀你上機。

  • K-ETA： 暫時豁免至 2026 年底，非必要。

  • Q-code 健康申報： 強烈建議出發前 48 小時內填妥，攞定 QR Code 行「專用通道」，慳返檢疫排隊時間。

  • e-Arrival Card 電子入境卡： 必須完成！ 建議出發前搞掂，避免喺機場手忙腳亂。

  • SeS 登記 (建議)： 仁川機場現場辦理，一次登記，永久方便。


💡 Trip.com 貼心提示： 雖然機場有 Wi-Fi，但為咗萬無一失，強烈建議你出發前將 e-Arrival Card 同 Q-code 嘅 QR Code 都 cap 圖存入手機相簿，甚至印埋出嚟。咁就算上網有咩問題，都可以輕鬆過關！

🚫 韓國入境黑名單：千祈唔好帶！

除咗上面提到嘅肉類同 EVE 止痛藥，以下物品都係絕對禁止入境，唔好挑戰韓國海關！

  • 新鮮農產品與種子：

    • 所有新鮮水果、蔬菜、帶泥嘅植物、未經加工嘅人參。

    • 植物種子、生果仁（如生合桃）。

    • 特別注意： 含有罌粟籽 (Poppy Seed) 嘅麵包或調味料都係違法㗎！

  • 大麻及相關產品 (CBD)：

    • 無論係護膚品、油定係軟糖，只要含有 CBD 成分，喺韓國一律被視為毒品，後果極之嚴重！

  • 違禁刊物及內容：

    • 危害韓國國家安全或公眾秩序嘅印刷品、影音內容。

    • 兒童色情或極度淫穢嘅物品。

⚠️ 小心！呢啲物品要申報！

如果你帶咗以下物品，記得行紅色通道（申報通道）如實申報。只要合乎規定，通常都冇問題。

  • 藥物與處方藥 (香港旅客必睇！)：

    • 一般成藥： 例如必理痛、傷風感冒藥、暈浪丸等，自用量（約3個月內）兼有完整包裝，通常唔需要醫生紙。但記住檢查有冇「麻黃鹼」等受管制成分！

    • 處方藥： 長期病患藥物必須帶備醫生開嘅英文處方證明

    • 中藥材： 必須係商業密封包裝，散裝、用紙包住嗰啲好大機會被沒收。嚴禁任何受保護動物成分（如虎骨、熊膽）。

  • 加工食品與海味乾貨：

    • 海產類： 乾鮑魚、元貝、蝦米等，必須係完全乾透、處理乾淨，最好有密封包裝。

    • 植物製品： 商業加工過嘅炒栗子、茶葉、乾果等，申報後通常可以入境。

    • 醬料： 必須係密封包裝，並放入託運行李。

精明消費：2026韓國免稅額上限一覽

買完手信，都要留意免稅額，唔好買過龍要補稅啊！

  • 酒類： 總容量不超過 2公升，且總價值低於 400美元

  • 香煙： 紙捲煙 200支 (即 1條)；或 加熱煙 200支；或 尼古丁溶液 20ml

  • 香水： 60毫升

  • 一般物品： 總值 800美元 (約 6,200 港幣) 以下。（手袋、化妝品、電子產品等）

  • 現金： 攜帶總值超過 10,000美元 (約 7.8萬港幣) 嘅現金或等值外幣/票據，必須申報。

💡 Trip.com 貼士： 如果你買咗件貴嘢（例如名牌手袋）已經超出 800 美元免稅額，記得主動行紅色通道申報！誠實申報可以獲得 30% 關稅減免，但如果被海關抽查發現你瞞報，除咗要補稅，仲會加徵 40% 罰款，得不償失！

韓國退稅2026:最新韓國退稅資格、退稅率、退稅上限及流程合集

韓國酒店推介：Trip.com 精選酒店

👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

立即行動！即日起至售完為止，透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可享有高達 10% 的獨家折扣，點擊此處了解更多詳情，讓您的韓國之旅更省心！此處查看更多！

推荐酒店

1. 首爾四季酒店

首爾四季酒店
首爾四季酒店

  • 價錢：HK$3,873起

  • 地址：97 Saemunan-ro, Dangju-dong, 鍾路區, 03183 首爾, 韓國

用戶評分: 9.1/10.0
這次來首爾，入住了明洞四季酒店，位置絕佳卻意外靜謐，完美融合了都市便利與避世奢華，體驗感直接拉滿！ 黃金地段 就在明洞核心區，步行15分鐘到樂天免税店，酒店隔音效果一般。 客房體驗 入住了 明洞豪華大床房，全景落地窗將城市天際線盡收眼底，尤其是夜晚的燈火璀璨，浪漫到不行！床品是四季招牌的 雲感床墊，配上Frette的亞麻床單，躺下就不想起來。浴室配置了地暖+智能馬桶，備品是Byredo的 荒漠孤魂。系列，高級感拉滿。 舌尖上的四季 Bistro 1897，主打韓法融合料理，推薦 濟州黑豬肉配泡菜奶油醬，顛覆味蕾！ 大堂酒廊，下午茶set顏值超高，韓式傳統點心mix西式甜點，配上一杯正官莊紅參拿鐵，養生又精緻～ SPA&泳池，水療中心。以 傳統韓方 為靈感，體驗了松露生薑全身按摩，熱石＋韓葯材敷貼，疲勞瞬間清零！ 遊個泳都能看風景，人少安靜，包場既視感。電梯裏的香氛是特別調製的 首爾之春 木質調

Shop Now

2. 首爾東大門廣場JW萬豪酒店

首爾東大門廣場JW萬豪酒店
首爾東大門廣場JW萬豪酒店

  • 價錢：HK$2,122起

  • 地址：279 Cheonggyecheon-ro, 鍾路區, 03198 首爾, 韓國

用戶評分: 8.9/10.0
JW酒店之所以能獲得五星級好評，是因為從禮賓部到行李員，每個人都提供了卓越的幫助和服務！ Oliver推薦並協助我們預訂了Seokparang餐廳，為我的家人安排了一次不錯的晚餐。他還主動幫我叫了計程車。 Mason幫我們搬運行李。他甚至主動詢問了我們機場接送車輛的車牌號碼，以便留意我們的到來。他也主動讓我們在飯店大廳等候，自己則負責留意我們。由於他了解到我們趕著登機，他還幫我們翻譯，催促計程車司機加快速度。 所有員工都能說一口流利的英語，熱情友好，並始終面帶真誠的微笑，主動提供優質服務。我們由衷地感謝他們。五星級好評🌟，全憑他們的服務！ 房間沒有Netflix，所以扣掉一顆星。如果一家人能一起看Netflix就更好了。不過這只是個小問題，因為飯店的服務實在太棒了！ :) 我們被安排入住可以欣賞河景的房間，非常浪漫！飯店也很乾淨。 飯店位置絕佳，火車站和直達機場的巴士站就在飯店旁。交通非常便利。 我一定會再入住這家酒店。

Shop Now

3. 新首爾酒店

新首爾酒店
新首爾酒店

  • 價錢：HK$488起

  • 地址：16 Sejong-daero 22-gil, 中區, 04520 首爾, 韓國

用戶評分: 8.6/10.0
從市廳站出去大概走五分鐘不算遠，但第一次拉著行李箱去會有點累，建議走有手扶梯的出口。 房間乾淨，床也很好睡。 房間最大的優點就是收納空間很多，除了電視前的桌子，窗台也可以擺東西，牆上還有彩色的櫃子，雖然是一個人入住，但感覺上可以放三個人的東西。 廁所跟淋浴間前面的洗手台，像中島一樣，有很長的收納空間，擺放化妝跟保養品，非常實用。 櫃台人員可以用英文溝通，也很親切，整個感覺起來是個可靠的老字號飯店。 稍嫌可惜的是因為市廳常常有活動，週日睡得比較晚就會聽到大馬路外面集會遊行的聲音，當然如果一早就出門就沒有問題。

Shop Now

4. 釜山威斯汀朝昕酒店 (The Westin Josun Busan)

釜山威斯汀朝昕酒店
釜山威斯汀朝昕酒店

賣點： 海雲台海景第一排！部分房甚至可以喺房入面直擊跨年活動同迎接日出，唔使出去同人逼，享受奢華體驗！

Shop Now

5. 城山瑪里納酒店 (Seongsan Marina Hotel)

城山瑪里納酒店
城山瑪里納酒店

賣點： CP值極高之選！距離城山日出峰只係幾分鐘車程，無論去睇日出定去周邊景點都勁方便，自駕遊人士首選！

Shop Now

結論：做個醒目旅客，開心遊韓！

總結一句：韓國對食品安全同藥物管制非常認真。作為香港旅客，只要記住兩大黃金法則：「絕對唔帶肉類」同「藥物、超額品主動申報」，再配合全面電子化嘅入境流程，其實過關可以好輕鬆。

誠實申報唔單止係尊重當地法規，更加係保護自己荷包，避免天價罰款嘅最佳方法。祝你旅途愉快！

