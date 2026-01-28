韓國前第一夫人金建希涉嫌收賄 一審遭判20個月

（法新社首爾28日電） 韓國前第一夫人金建希弊案今天宣判，收賄罪名遭判有期徒刑20個月，但操縱股價等案則獲判無罪。

53歲的金建希長久以來爭議纏身，丈夫尹錫悅擔任總統期間就爆出貪腐、濫用權力甚至履歷造假等的醜聞。

目前夫婦倆均被收押。尹錫悅是因2024年12月宣布戒嚴及其後混亂局勢所採取的行動而受查；金建希則是涉嫌操縱股價、介選及接受統一教高價贈禮等指控。

法院今天就金建希涉嫌貪汙收賄罪名，判處她有期徒刑20個月，但操縱股價和違反競選經費的部分則被判無罪。

廣告 廣告

金建希今天穿著黑色套裝、配戴白色口罩與眼鏡，坐在法庭上聆聽判決。

她也曾被指涉干預國會選舉。

金建希否認所有指控，並在上月最終陳述時聲稱這些指控「極其不公」。

但她也曾為「身為一個無足輕重的人卻造成困擾」而致歉。她去年12月表示，「思考自己肩負的角色與責任時，很明顯我犯下許多錯誤」。