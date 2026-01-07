前奧運選手大推「Jeffing跑步法」超適合新手
韓國千萬吃播女大胃王Hamzy無預警宣布停止更新吃播內容 與男友計劃生BB
有「韓國吃播女王 」之稱嘅大胃王Hamzy，其YouTube頻道以韓式料理為主，坐擁1400萬訂閱，豪邁食相再加上食得津津有味，深得觀眾喜愛。不過佢喺近日（4日）嘅最新影片中無預警宣布將暫時停止更新吃播內容。
Hamzy喺4日突然上傳一條以「重大宣布，一路走來感謝各位」為題嘅影片，佢表示經過思考後，決定為備孕而決定先暫停更新吃播頻道。Hamzy與男友交往10年，現正計畫走入人生另一個階段，希望可以先調養好身體及戒酒，並計劃生BB，努力爭取喺今年生一個小Hamzy，獲得唔少網民祝福。Hamzy表示唔係完全唔更新，雖然會暫時停更吃播頻道，但都會持續上傳日常生活嘅Vlog。
喺2021年，Hamzy曾喺貶低中國人嘅留言按讚，結果被中國網友認為「辱華」，之後又因「泡菜事件」遭到中國經理公司解約，佢曾表示如果喺中國活動要講「泡菜是中國料理」嘅話，佢就唔會再進行中國活動，因此而激怒唔少中國網友。
