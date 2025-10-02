韓國反華示威升溫 網傳3000萬內地旅客湧入、傳播基孔肯雅熱 官方澄清不實謠言｜Yahoo

馬斯克打造Grok版百科全書 以取代維基百科
【Yahoo 新聞報道】南韓本周一（29 日）起對中國團體遊客試行免簽入境，維持至明年六月。措施觸發韓國民間反華情緒升溫，網上仇恨言論湧現，包括「3000萬中國遊客到來」、「犯罪者大增」及「會帶來基孔肯雅熱病毒」等，有官員和專家批言論誇大、不實，首爾市警察局重申，須令外國遊客在韓國感到安全和受歡迎。
今年反華集會數量飆升至65宗
自免簽政策出台，過去幾個月首爾明洞購物區、華僑聚居地的反華示威越來越多，部分示威者會作出攻擊性行為，包括撕毀印有中國大使肖像的橫幅，高呼「中國滾出去」等口號，並粗言辱罵外國遊客。
據韓國重建黨議員鄭春生引述數據，於中國大使館所在的明洞地區，2022年的反華集會數量為20 宗，2023年為15 宗，2024年為13宗，至今年，包括截至 10 月向警方舉報的策劃集會，反華集會數量已飆升至65宗。
去年 12 月 3 日韓國前總統尹錫悅發布戒嚴令成為醜聞，尹錫悅曾與部分極右派支持者聲稱中國干預韓國選舉，自此反華情緒逐漸回升，至近日當局出台中國團體遊客免簽到達臨界點。
當局則補充，過去四年，相關地區警方限制或禁止的示威活動有 10 宗，其中 4 宗被歸類為「反華集會」，限制理由是「威脅公共秩序並阻礙交通」。
首爾警察局：嚴厲打擊仇恨言論和暴力
網上仇恨言論湧現，有人聲稱免簽政策或導致「3000萬中國遊客」湧入韓國，相關仇華貼文在極右翼平台流傳，伴隨犯罪、流行病甚至導致社會不穩的警告。有保守派議員甚至利用相關言論，聲稱中國遊客的湧入對國家安全構成威脅。專家批數字被嚴重誇大，目的是煽動公眾恐慌。
9 月 26 日時南韓國家資訊資源服務中心發生嚴重火災，導致600多項政府線上服務停擺，網上有言論聲稱事故導致當局無法篩選高風險旅客，導致「犯罪者大量湧入韓國」。法務部否認指控，澄清免簽團體入境者是透過名為「HiKorea」的獨立系統管理，該系統仍在全面運作。
韓疾控部門：基孔肯雅熱輸入個案非源自中國
另外又有網上言論指，中國遊客可能會將基孔肯雅熱病毒帶入韓國，觸發近5.9萬人聯署請願，要求取消免簽計畫。韓國疾病預防控制機構表示，2013年至今年7月，韓國確診71宗輸入性基孔肯雅熱病例，其中無病例源自中國，稱擔憂毫無根據，「不應引起過度恐慌」。
首爾市警察局長樸正甫周三（1 日）到明洞視察，表示警方在假期會「嚴厲」打擊針對遊客的仇恨言論或暴力行為，重申「外國遊客在韓國必須感到安全和受歡迎」。
來源：Koreatimes
