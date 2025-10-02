靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 黑猩猩研究震撼學術界
韓國反華示威升溫 網傳3000萬內地旅客湧入、傳播基孔肯雅熱 李在明：嚴打威脅遊客行為｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】南韓本周一（29 日）起對中國團體遊客試行免簽入境，維持至明年六月。措施觸發韓國民間反華情緒升溫，網上仇恨言論湧現，包括「3000萬中國遊客到來」、「犯罪者大增」及「會帶來基孔肯雅熱病毒」等，有官員和專家批言論誇大、不實，首爾市警察局重申，須令外國遊客在韓國感到安全和受歡迎。
今年反華集會數量飆升至65宗
自免簽政策出台，過去幾個月首爾明洞購物區、華僑聚居地的反華示威越來越多，部分示威者會作出攻擊性行為，包括撕毀印有中國大使肖像的橫幅，高呼「中國滾出去」等口號，並粗言辱罵外國遊客。
據韓國重建黨議員鄭春生引述數據，於中國大使館所在的明洞地區，2022年的反華集會數量為20 宗，2023年為15 宗，2024年為13宗，至今年，包括截至 10 月向警方舉報的策劃集會，反華集會數量已飆升至65宗。
去年 12 月 3 日韓國前總統尹錫悅發布戒嚴令成為醜聞，尹錫悅曾與部分極右派支持者聲稱中國干預韓國選舉，自此反華情緒逐漸回升，至近日當局出台中國團體遊客免簽到達臨界點。
當局則補充，過去四年，相關地區警方限制或禁止的示威活動有 10 宗，其中 4 宗被歸類為「反華集會」，限制理由是「威脅公共秩序並阻礙交通」。
首爾警察局：嚴厲打擊仇恨言論和暴力
網上仇恨言論湧現，有人聲稱免簽政策或導致「3000萬中國遊客」湧入韓國，相關仇華貼文在極右翼平台流傳，伴隨犯罪、流行病甚至導致社會不穩的警告。有保守派議員甚至利用相關言論，聲稱中國遊客的湧入對國家安全構成威脅。專家批數字被嚴重誇大，目的是煽動公眾恐慌。
9 月 26 日時南韓國家資訊資源服務中心發生嚴重火災，導致600多項政府線上服務停擺，網上有言論聲稱事故導致當局無法篩選高風險旅客，導致「犯罪者大量湧入韓國」。法務部否認指控，澄清免簽團體入境者是透過名為「HiKorea」的獨立系統管理，該系統仍在全面運作。
韓疾控部門：基孔肯雅熱輸入個案非源自中國
另外又有網上言論指，中國遊客可能會將基孔肯雅熱病毒帶入韓國，觸發近5.9萬人聯署請願，要求取消免簽計畫。韓國疾病預防控制機構表示，2013年至今年7月，韓國確診71宗輸入性基孔肯雅熱病例，其中無病例源自中國，稱擔憂毫無根據，「不應引起過度恐慌」。
首爾市警察局長樸正甫周三（1 日）到明洞視察，表示警方在假期會「嚴厲」打擊針對遊客的仇恨言論或暴力行為，重申「外國遊客在韓國必須感到安全和受歡迎」。
李在明：全面管控威脅遊客安全行為
南韓總統李在明在首爾龍山總統府主持會議時見記者，他表示，絕不能對那些不文明、有損國家形象和經濟的行為置之不理，指示有關部門全面管控威脅遊客安全的行為，嚴厲打擊反華和反外國人集會，盡快制定根除歧視行為的對策，杜絕損害國家利益、形象的自毀行為和毫無意義的行為，「如果在一個國家會無緣無故遭到民眾的辱罵，誰還會願意去那裡觀光、購物呢？」
李在明一直努力改善與亞洲鄰國的關係，中國國家主席習近平預計將於 10 月 31 日訪問韓國，出席亞太經合組織高峰會。
來源：Koreatimes
其他人也在看
羅冠聰入境新加坡被拒 原定出席美國智庫閉門會議 梁振英：擺明要害新加坡｜Yahoo
被港府懸紅通緝的前香港眾志主席羅冠聰，上周六（27 日）遭新加坡拒絕入境，之後被送回往出發點三藩市。行政長官李家超周二（30日）見記者時，未正面回應港府有否要求新加坡政府合作引渡羅冠聰回港。羅冠聰出發前約 3 周獲新加坡發出簽證，他原定出席美國卡內基國際和平基金會舉行的會議。基金會昨日（1日）的行程包括參觀新加坡南洋理工大學的拉惹勒南國際關係學院，活動只限受邀人士出席。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
南韓對中國旅行團試行免簽 享支付寶優惠 反華示威者遭禁足明洞商圈｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓周一（29 日）起對中國團體遊客試行免簽政策，容許 3 人或以上的中國團體旅客免簽入境，措施將維持至明年六月。惟韓國民間反華情緒日益高漲，當地不時有反對中國遊客的示威遊行，總統李在明早前公開批評示威「擾亂秩序」，警方加強巡邏，並禁止示威者進入明洞商圈。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 1 天前
容祖兒疑似被人輕掃玉背 楊受成「出手救駕」被讚 經理人霍汶希還原事發經過
日前喺澳門舉行嘅《2025灣區升明月》活動上，有網民拍攝台下情況時，片中穿著露背晚裝嘅容祖兒，被身旁一名穿米白色西裝嘅男子輕掃玉背Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
十一首日55.8萬人入境 較政府預期低10% 過夜客按年跌15%
【on.cc東網專訊】一連8日的內地十一長假期昨(1日)起展開，昨日入境人次約有55.8萬，較政府預期的約61萬人次，低近10%。昨日有23.3萬人次內地旅客訪港，較去年同期的22.2萬人次，微升約5%。若扣除昨日內地旅客出境人次的16.7萬，即昨日淨訪港內地旅on.cc 東網 ・ 4 小時前
愉景灣外賣員將800元外賣暫放長櫈上 疑遭的士司機偷走
【on.cc東網專訊】今晨（2日）7時19分，執法部門接獲一名外賣員報案，指他今早在愉景灣送外賣期間，將4盒價值約800港元的外賣，暫時擺放在愉景灣廣場徑8號一個巴士站的長櫈上，未幾發現4盒外賣不翼而飛。警員到場調查，列作「盜竊」案處理。據悉，事發時有人目睹一名on.cc 東網 ・ 5 小時前
以巴戰爭︱哈馬斯據報傾向接受停火方案 要求以方全面撤出加沙、保證無刺殺行動｜Yahoo
美國總統特朗普日前與以色列總理內塔尼亞胡會晤後，宣布就結束加沙衝突提出的「20點計劃」，要求哈馬斯在三至四日內回應。哈馬斯據報擬傾向接受停火方案，但要求修改部份條款，內容與解除武裝有關，並要求以色列撤離加沙。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露同阿蘇共事8年，曾經試過被人兜口兜面掟筆批評稿件Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
風林火山影評︳觀眾毀譽參半 網上影評人批「不如唔好上」 內地開畫票房僅過2千萬
由麥浚龍Juno執導、雲集金城武、劉青雲、梁家輝等巨星嘅電影《風林火山》，喺2018年煞科之後一直未有消息幾時上映，成為影迷口中嘅「都市傳說」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Nirvana專輯《Nevermind》封面涉兒童色情？相中人索償二度敗訴｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國搖滾樂隊 Nirvana在1991年推出專輯《Nevermind》，封面是一名在水裡追逐鈔票的嬰兒。事隔逾三十年 相中嬰兒 Spencer Elden 在 2021年入稟索償，指控 Nirvana 未經同意使用其肖像，導致他持續受到情緒困擾，及照片屬於兒童色情，敗訴後上訴得直，案件重審，本周二洛杉磯地區法院再度裁定敗訴。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
蔡少芬4400萬獨立屋豪宅曝光 北京上海重慶各持物業封娛圈樓后
蔡少芬參選1991年香港小姐競選勇奪季軍入行，曾拍攝《金牙大狀》、《天地豪情》、《異度凶情》及《壹號皇庭V》等多套劇集，直至2010年轉往內地發展。近日，蔡少芬正忙於拍攝新劇《風華背後》，亦於社交平台分享家中生活點滴。意外曝光其獨立屋豪宅。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
張與辰奪獎後快速爆紅 出道21年曾擊敗羅力威 坦承整容
《中年好聲音3》亞軍張與辰（Vic）獲獎後爆紅，不過其實佢早於2004年以原名張祖誠喺馬來西亞出道，獲得首屆《大馬偶像》季軍，又曾赴香港參加亞視《亞洲星光大道》踢館賽，擊敗當屆冠軍羅力威Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
打風麥德姆｜天文台考慮周五晚上發一號戒備信號 評估需否周六日間掛更高風球｜不斷更新｜Yahoo
天文台並且上調了周日（10 月 5 日）的本港風力預測，預計普遍地區吹清勁 5 級東至東南風，間中 6 級強風，風力相等於三號強風信號，初時高地達 8 級烈風，風力相等於八號風球。預計當日大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴。海有大浪及湧浪，氣溫 26 至 29 度。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
陳小春曬兒子Jasper、Hoho合照「父子3人神複製」！網笑翻：應采兒基因消失
港星陳小春和妻子應采兒結婚15年，育有2個兒子Jasper、Hoho。近日他在社群平台PO出照片，只見12歲的Jasper和5歲的Hoho一起對鏡頭露牙燦笑，模樣鬼靈精怪，兩人的長相都彷彿複製陳小春，讓不少網友驚呼「基因太強大」！姊妹淘 ・ 1 小時前
西貢區議員訪東壩考察遭的士拒載 促業界自律
【on.cc東網專訊】十一長假期昨日(10月1日)開始，不少旅客及市民到訪熱門景點西貢萬宜水庫東壩郊遊。西貢區議員方國珊今日(10月2日)出席電台節目時表示，昨日到東壩視察旅客到訪的情況，現場秩序大致良好，惟她提及打算離開東壩時遭的士司機拒載，指有的士司機「揀客on.cc 東網 ・ 4 小時前
美政府停運 反成特朗普黃金機會？
白宮似乎打算利用資金短缺來擴大特朗普的影響力。特朗普已表明或在停擺期間動用擴張權力來解僱聯邦僱員，甚至削減部分項目。不少評論認為，這初步的行動就像馬斯克曾主導的「政府效率部門」一樣，有人更戲稱這是「DOGE 2.0」。Yahoo財經 ・ 3 小時前
配合大坑舞火龍10.5起封路及改道 中秋節當日港鐵通宵行駛
【on.cc東網專訊】為配合大坑火龍盛會活動，大坑一帶於10月5日至7日期間會實施封路及交通改道措施。此外，港島區(包括銅鑼灣、山頂、香港仔、薄扶林、淺水灣及石澳)及新界區(包括屯門、荃灣及馬鞍山)多處地方於10月6日至7日亦會實施封路及交通改道措施。部分於上述on.cc 東網 ・ 5 小時前
十一國慶｜內地富裕客出遊逾半首選香港 人均預算達2.8萬人幣
內地為期八日的國慶黃金周假期明日(1日)展開。根據商業及消費者洞察顧問公司MDRi的調查顯示，高達98%內地富裕旅客計劃於今次假期出遊，其中過半數內地富裕旅客(55%)預計前往香港旅遊，訪港旅客人均預算為2.8萬元(人民幣，下同)，X世代在港消費預算最高，預算高達3.25萬元。am730 ・ 1 天前
結業潮｜銅鑼灣DONOVAN突宣佈結業！澳洲「三頂廚師帽」名廚坐鎮＋招牌朱古力梳乎厘成回憶
香港餐飲界再現結業潮 —— 位於銅鑼灣鬧市的現代歐洲料理餐廳 DONOVAN 宣佈將於 2025年10月1日正式結業。餐廳由澳洲名廚 Donovan Cooke 掌舵，他曾獲得澳洲餐飲界最高榮譽「三頂廚師帽」，多年來以精緻細膩的歐陸料理及星級甜品聞名，惜今次無奈結業，令不少食客感到惋惜。Yahoo Food ・ 4 小時前