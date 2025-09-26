韓國型男必備！「國民髮品」GRAFEN輕鬆變身韓劇歐巴

現代男性對於外在形象的重視程度與日俱增，髮型不再只是簡單的整理，而是展現個人風格與專業形象的重要元素。韓國男士護理品牌GRAFEN，憑藉其專業的髮品技術與貼心的產品設計，在韓國Olive Young藥妝店榮登男性髮類造型品「銷售冠軍」，被譽為「韓國國民髮品」，讓香港男士也能體驗韓國歐巴級的髮型魅力 。









超持久定型噴霧

GRAFEN超持久定型噴霧採用高定型力的水性配方和微粒噴霧技術，能有效均勻噴灑於頭髮而不結塊，快速固定並維持造型 。產品特別添加植物萃取成分和韓國濟州島海水，為每根髮絲注入營養並補充彈力，幫助造型持久不坍塌、維持自然蓬鬆感 。水性配方設計讓清潔變得輕鬆無負擔，洗髮後無黏膩感、不殘留，並已完成肌膚刺激測試，可安心使用 。

造型黏土特強髮蠟

專為粗硬髮質設計的造型黏土特強髮蠟，質地順滑且延展性佳，讓造型新手也能輕鬆駕馭 。其高強效定型力可維持長達12小時，全日不扁塌，同時保持清爽自然的無光感效果 。產品添加3種水解植物蛋白(水解玉米蛋白、水解小麥蛋白、水解大豆蛋白)，能在頭髮表層形成保濕防護膜，防止毛鱗片受損並提供滋養修護效果 。清爽的葡萄柚香氣更為整體造型增添完整度 。









一步啞光髮蠟

GRAFEN一步啞光髮蠟完美結合定型力、塗抹性、清潔力和香味等所有性能，特別適合毛躁髮質人士 。乳霜質地讓初學者也能輕鬆使用，柔滑地塗抹於頭髮上，提供自然靈活的定型效果 。產品加入9種蛋白質成分形成水分保護膜，防止頭髮受損並同步進行護髮；5種植物提取油為頭髮提供多元化營養，增加光澤 。濃郁的木質香調與柔和香草及深沉黑胡椒結合，營造更具吸引力的氛圍 。









兩款果凍護髮蠟

GRAFEN推出兩款果凍護髮蠟，分別針對一般髮質和細軟受損髮質設計 。兩款產品都採用滑順易推的乳霜型配方，質地較輕盈不負擔，適合新手用家和日常自然髮型 。超強定型力版本添加濟州深層海水10,000PPM，帶來清爽宜人的海洋香氣；而細軟受損髮款則專為細軟髮用家設計，使用延展性高的質地減輕髮絲負擔，搭配清新的橙薄荷香氣 。







