韓國大熱男團SEVENTEEN個唱煙火意外致兩名粉絲受傷 公司承諾承擔後續醫療費

韓國大熱男團 SEVENTEEN 即將於本月27及28日於啟德主場館舉行第六次世界巡迴演唱會《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]》香港站。巡演由13日起在首爾仁川率先舉行，但首晚即發生意外，演出期間有煙火故障，導致兩名粉絲受傷。當時演出已接近尾聲，但舞台上的煙火竟爆出火花，方向更射向觀眾席。

韓國大熱男團SEVENTEEN個唱煙火意外致兩名粉絲受傷 公司承諾後續醫療費（網絡圖片）

事後大量觀眾將煙火故障的短片放上網，亦見到被煙火灼傷者的受傷相片。SEVENTEEN經理人公司Pledis娛樂，於9月14日發道歉聲明，並指兩名演唱會觀眾已接受治療，公司承諾承擔受影響人士任何後續醫療費用。而Pledis娛樂指問題來自產品缺陷，並確認承包商演出前已進行安全檢查。

SEVENTEEN

SEVENTEEN

韓國大熱男團SEVENTEEN個唱煙火意外致兩名粉絲受傷 公司承諾後續醫療費（網絡圖片）

韓國大熱男團SEVENTEEN個唱煙火意外致兩名粉絲受傷 公司承諾後續醫療費（網絡圖片）

韓國大熱男團SEVENTEEN個唱煙火意外致兩名粉絲受傷 公司承諾後續醫療費（網絡圖片）