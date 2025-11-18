iHerb破萬好評洗護產品64折起！
韓國女團私藏15款最愛美妝好物 NMIXX侖娥化妝袋大公開！7折起入手韓國大熱遮瑕/眼影/高光/粉底等
想入手韓星同款美妝好物？即看NMIXX侖娥同款美妝品清單：
NMIXX成員侖娥最近在直播上大方公開自己化妝包內的愛用美妝好物，引起粉絲熱烈討論，網民們甚至紛紛湧到Olive Young瘋搶同款美妝單品。原來她的水光肌妝感秘密全靠以下幾款CP值極高的韓國美妝單品，從提升膚色的底妝神器，到打造柔霧眼妝的亮片眼影，每一款都是她的愛用推薦！
NMIXX侖娥化妝袋大公開！
NMIXX成員侖娥（Sullyoon）在直播中大方公開自己的化妝包，瞬間掀起網民熱議。她所使用的韓國開架美妝品，更是引發粉絲爭相搶購。到底是哪些產品讓她的底妝如此透亮無瑕，以下即為大家揭開NMIXX侖娥的愛用美妝品清單！
NMIXX侖娥同款美妝好物1. Glow Not Dry Concealer
95折優惠價：$250.75｜
原價：$264.52
要打造乾淨無瑕的底妝，遮瑕膏絕對是關鍵。NMIXX侖娥愛用的Glow Not Dry Concealer採用雙效配方，不僅修飾細紋，同時具備提亮功能。它的質地柔滑，能隨體溫融化於肌膚上，輕盈貼服，不會出現厚重或乾裂感。塗抹後肌膚顯得光亮透嫩，像是自帶柔焦濾鏡一般，無論是鏡頭前還是日常，都能維持完美妝感。
NMIXX侖娥同款美妝好物2. TWO SLASH FOUR Priming Skin Glimmer
95折優惠價：$214.34｜
原價：$225.62
以檸檬米色為基底，融合藍紫與粉紅微閃粒子，能瞬間提亮膚色並提升光澤度。細緻的閃粉能與底妝自然融合，營造出如珍珠般的柔亮效果。質地流動輕盈，上臉後迅速吸收，保濕同時不油膩，長時間保持清爽感。
NMIXX侖娥同款美妝好物3. VDL Tone Stain Color Correcting Primer
75折特價：$163｜
價錢：$217.84
侖娥的「透亮肌」秘密之一就是這款妝前乳，它能同時修飾膚色與肌理，打造出宛如玻璃般通透的底妝質感。高保濕配方令肌膚緊緻水潤，不易脫妝。
NMIXX侖娥同款美妝好物4. fwee Cushion Glass Natural
75折特價：$204｜
價錢：$272.3
擁有半透光妝效，能自然貼合肌膚，呈現乾淨又帶微亮的底妝效果。即使多層疊擦，也不顯厚重或粉感。這款氣墊以「越輕薄越光亮」為理念，讓肌膚從內透出自然光澤，妝效持久。
NMIXX侖娥同款美妝好物5. rom&nd Dewyful Water Tint
8折特價：$93｜
價錢：$116.63
唇妝部分，侖娥偏好自然不造作的色澤。這款唇彩質地如水般清爽，沒有一般唇彩的黏膩感。它帶有柔和的玫瑰粉調，能讓雙唇看起來更明亮自然，就像「天生好唇色」。
NMIXX侖娥同款美妝好物6. too cool for school Eye Glits
7折優惠價：$65｜
原價：$93.36
柔軟筆芯與高閃亮片結合，呈現細膩卻存在感強烈的光澤。多色閃片隨角度反光，讓眼神更具立體感。小巧包裝方便隨身攜帶，不論旅行或日常補妝都非常方便。
NMIXX侖娥同款美妝好物7. ETUDE Reborn Maker Under-Eye
價錢：$148
這支雙頭臥蠶筆能同時打造陰影與下眼線光影，讓雙眼更顯明亮有神。輕輕一描，即能呈現自然的「微笑臥蠶」效果。
NMIXX侖娥同款美妝好物8. peripera Ink Pocket Shadow Palette
價錢：$140
無論暖調或冷調膚色都適用，粉質細膩，能輕鬆打造從日常柔霧到華麗晚妝的多種妝感。小巧外型可輕鬆放入口袋，是出門補妝的完美選擇。
NMIXX侖娥同款美妝好物9. CLIO Prism Highlighter
價錢：$210
多功能高光粉粒度極細，可大面積提亮頰骨、鼻樑、眉骨甚至鎖骨位置，為妝容增添通透感與立體度。透明光澤感塗抹後如天生好膚質，無論是日光或是舞台燈光下都能展現完美立體輪廓。
NMIXX侖娥同款美妝好物10. peripera V-Shading
8折優惠價：$118.26｜
原價：$147.82
提供3色漸層色，專為亞洲膚色量身打造，能依膚色自由調整深淺。粉質細膩不卡粉，還原自然輪廓，打造小臉效果。
NMIXX侖娥同款美妝好物11. Holika Holika My Fave Piece Eye Shadow
8折特價：$44｜
價錢：$54.46
這款眼影擁有奶油般的柔滑質地，從霧面到珠光質感一應俱全，顏色層次飽滿又服貼。無論單擦或疊色，都能營造高級細膩的眼妝效果。
NMIXX侖娥同款美妝好物12. CLIO Essential Blush Tap
價錢：$147.82
柔霧的質地能輕盈貼合肌膚，呈現自然血色感。其「空氣粉體」技術讓上妝更均勻，持色度極高，用在任何底妝上都能完美融合。
NMIXX侖娥同款美妝好物13. peripera Pure Blushed Sunshine Cheek
價錢：$70.02
靈感取自日出至日落的陽光色彩，粉質細緻輕盈，上臉後呈現自然透亮效果。細膩的粉質貼膚性強，不易飛粉，令妝感乾淨清新。
NMIXX侖娥同款美妝好物14. colorgram Tintin Dory Cotton Blusher
9折優惠價：$69｜
原價：$77.8
粉質如絲般柔滑，輕拍即融於肌膚，色調帶來溫柔暖意，呈現自然紅潤的健康氣色。可疊加打造不同層次的腮紅效果，妝感輕盈持久。
NMIXX侖娥同款美妝好物15. CODE GLOKOLOR Oil-Cut Pink Beam Pact
8折優惠價：$87.14｜
原價：$108.92
採用獨家Oil-Cut技術，有效控油卻不讓肌膚顯得乾燥。淡粉色粉體能提亮膚色，呈現自然粉嫩光澤。不僅適合油性肌，連想要自然光澤度的乾肌都能安心入手，上臉既顯氣色又不厚重，輕拍數下即完成韓國女團級的粉嫩裸妝。
