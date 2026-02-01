恒指午後跌幅曾擴至逾 800 點 新世界跌逾一成
韓國女生最愛8大心動男神類型：霸道總裁、病弱男、大叔型等，竟連Nerd男都上榜？
韓國女生對理想型的討論早已超越單一審美，不是單靠外表就能定義的存在。有人沉迷於看似花心卻極度專情的痞帥型，有人偏愛充滿成熟男人味的大叔型，甚至有人無法抵抗安靜內向的Nerd男魅力。即看以下8大韓妹最愛男神類型，總有一款令你心動！
韓國女生最愛男神類型1. 霸道總裁型（북부대공상）
霸道總裁型絕對是很多女生的理想型，是言情小說、少女漫畫或偶像劇中極為經典的人物設定。這類型的男生表面強勢且高冷，偏偏對喜歡的人展現出極強的佔有慾，一靠近喜歡的人就慌張到頻頻失誤，笨拙得可愛。他的愛不輕易說出口，而是默默地用金錢解決所有問題。
韓國女生最愛男神類型2. 痞帥型（날티상）
「痞帥」用來形容男生兼具「痞氣」與「帥氣」的獨特魅力，這類型乍看之下氣場凌厲，外表英俊但帶點玩世不恭、挑釁邪氣或不羈狂野的氣質，擁有危險又致命的魅力。然而，他們一旦站在喜歡的人面前，所有強勢瞬間瓦解，瞬間由難控的野狼變成乖巧的小狗。
韓國女生最愛男神類型3. 病弱系美男（병약미남상）
「病弱系」指看起來身體嬌弱、體質虛弱的男生，他們大多擁有白皙膚色與柔和氣質，彷彿一陣風就能把他吹倒。他們擅長示弱，懂得撒嬌，能激起姐姐們的保護欲和憐愛感。
韓國女生最愛男神類型4. 標準美男型（정석미남상）
標準美男型指五官精緻且符合大眾主流審美的男子，通常擁有線條分明的五官、如雕塑般的輪廓、清晰的下顎線以及挺拔身形與細膩氣質。
韓國女生最愛男神類型5. 陽光暖男型（과대상）
他們總是笑容燦爛，待人體貼溫柔，對誰都非常友善，卻能在關鍵時刻把所有注意力留給你。這類男生的魅力來自滿滿的情緒價值，能給予你如太陽般的溫暖。不論他有多忙，只要你一句話就會立刻出現。
韓國女生最愛男神類型6. 大叔系（오지콤）
這裡的大叔系不是指隨便在街上看到的大叔，而是自律帥氣的成熟男性。大叔系的外貌成熟穩重，富有男人味，溫柔可靠又知性。他們清楚知道甚麼不能跨越，反而讓情感停留在曖昧邊緣，產生微妙張力。
韓國女生最愛男神類型7. 中國系男生（중남）
近年，中國系美男在韓國大愛歡迎，大多形容面部線條較為清秀儒雅的男生，或是具有劍眉、丹鳳眼等符合東方審美特徵的形象。
韓國女生最愛男神類型8. Nerd男（너드남）
專注於學習或自身興趣的Nerd男，話不多卻極度真誠。長得帥又溫暖靦腆，具備知性氣質與細膩魅力。因為戀愛經驗稀少，每一次靠近都顯得格外珍貴。當你需要幫助時，他或會短暫愣住、耳朵泛紅，然後細心地幫你解決問題，這份青澀反而成為最難防禦的吸引力。
