韓國工人遭拘留後 川普警告外國公司

（法新社華盛頓7日電） 美國政府日前突襲現代汽車（Hyundai）位於喬治亞州的電池工廠，逮捕約475名工人。美國總統川普今天警告在美國投資的外國公司「須遵守美國法律」。

美國當局4日突襲了這些工人，這是川普在全國推行反移民運動中，迄今為止規模最大的單一地點行動。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「請遵守我國的移民法。」

川普表示，「歡迎你們的投資，鼓勵你們合法引進聰明且擁有卓越技術的人才，打造世界一流產品，我們將迅速且合法地讓你們實現此一目標。作為回報，也要求你們雇用與訓練美國工人。」

川普也表示，「美國移民暨海關執法局（ICE）突襲執法的行動是正確的，因為這些人是非法入境。」