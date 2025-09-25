韓國影帝李炳憲自爆曾同時養27隻狗惹爭議 網民：動物囤積症？（YouTube頻道《DdeunDdeun》節目《藉口GO》截圖）

超級颶風樺加沙日前襲港，廣泛地區都受暴雨影響甚至出現水浸，不少網民藝人都紛紛自發到狗場暫托狗狗，或暫時收流浪浪回家暫住，更有網民透露「暫托失敗」，將狗狗收編成為家中一份子。養寵物本應是一件幸福的事，領養更是一件美談，不過日前韓國影帝李炳憲自爆曾同時養27隻狗狗卻引起爭議。

日前，李炳憲現身YouTube節目《藉口GO》談到養寵物話題，透露結婚前與母親同住，曾同時養27隻狗狗，更有一半以上是中大型犬，因此情況相當混亂，李炳憲更指母子兩人根本無法妥善照顧所有狗狗：「不指食量相當驚人，最辛苦的是要清理排泄物。」最後不得以要詢問親友是否能幫忙收養，如今母親家中僅剩 4 隻狗狗。

節目一出街隨即引起爭議，更狠批李炳憲的行為形同虐待「養不起就別養這麼多」、「這是囤積」、「這不是動物囤積症（Animal Hoarding）嗎？」，更有網民不滿李炳憲仍能輕描淡寫分享事情「不負責任地收養又全都送人，還能若無其事地講出來，真讓人傻眼」。不過仍有支持者指李炳憲願意公開坦白分享，說明他並非刻意隱瞞。

