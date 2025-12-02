宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
韓國戒嚴事件滿1年 3人回憶挺身捍衛民主
（法新社首爾2日電） 韓國緊急戒嚴事件已滿1週年，國會議員金相旭、時任法務部監察官柳爀、以及當時試圖擋住坦克的女子金多仁，在去年挺身而出捍衛民主，並告訴法新社他們當時的經歷。
時任韓國總統尹錫悅在去年12月3日寒冬夜晚宣布戒嚴，並於首爾市中心部署士兵與坦克。當時，部隊搭乘直升機降落，砸破玻璃並突襲國會，不過議員們奮力推翻戒嚴命令，街道上也擠滿了數千名示威者。
過了1年之後，法新社訪問到3名當晚為了捍衛民主挺身而出的人們，他們的人生也從此改變。
當時的國民力量議員金相旭雖然與尹錫悅是同一陣營，不過他認為戒嚴應該解除，他在戒嚴當下直奔國會、面對全副武裝的士兵，並大喊：「國會不是你們能進來的地方！」
在解除戒嚴之後，金相旭開始與當時的在野黨合作推動總統彈劾，也說服其他黨員，最後彈劾結果有10多名國民力量的議員倒戈，順利通過彈劾案。金相旭表示，「當時第一個想法是鬆了一口氣，我們阻止了他」。
不過金相旭接著想到，「那現在我要怎麼辦？接下來會發生什麼」，他形容自己「無處可去」，在野黨歡呼的同時也感到自己「被全世界完全拋下」，當時金相旭曾獨自坐在議場內哭泣。
經過考慮後，金相旭轉而支持李在明，也加入了他曾反對的共同民主黨，他說：「去年12月3日之後發生的一切，為我的人生與政治指引了方向，我現在清楚知道自己該往哪裡走，為此我心存感激。」
另外，當時擔任法務部監察官的柳爀，在得知戒嚴消息後馬上衝向辦公室，他向法新社表示，「執行與戒嚴宣言相關的任何工作都是不恰當的」。
柳爀當時馬上決定辭職，寫下辭職信後怒氣沖沖地跑回會議室大喊，「不論你的政治立場是什麼，戒嚴都是不能接受的」。接著柳爀轉身離開，成為這次戒嚴事件中第一個、也是唯一一個辭職的公務員。
而當時以「擋住坦克的女子」影片爆紅的大學生金多仁（音譯）表示，「我站到坦克前時，並沒有想到性別，我不害怕，我想說的很簡單，我會繼續站在我的位置上」。
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宏福苑大火後 買樓信仰遇上重大考驗
宏福苑大火震撼全球，火災背後一連串物業管理、維修問題，成為連日來的港人關注點，更令多年來支撐港樓的「買樓信仰」遇上重大考驗，甚至有機會「質變」為「租樓信仰」。Yahoo 地產 ・ 57 分鐘前
芷珊再約王嘉爾 ｜王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
《芷珊再約黃嘉爾》來到第二站澳門，芷珊繼續帶觀眾感受舞台以外的Jackson。一連三日的演唱會門票火速售罄、全場座無虛席Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
廣東模特兒大賽大媽冠軍 拍片澄清冇俾幾十萬換獎 一口廣式普通話好搶耳
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬由樣貌到身材都同「模特兒」三個字有好大落差，紛紛O咀兼且負評毒舌出晒嚟Yahoo 娛樂圈 ・ 34 分鐘前
投資者棄虛幣轉金銀 金價年內升六成
周一黃金與白銀價格顯著上升，金價年內累計升逾六成，銀價翻倍，而比特幣較年初下跌約9%。投資者因聯儲局可能減息、美元走弱及日元波動，轉向貴金屬避險，加密貨幣拋售亦進一步推動金銀反彈。高盛及瑞銀均對金價前景持樂觀態度，認為其避險及投資組合多元化功能仍具吸引力，分別預計明年底金價可升至4,900美元及4,500美元。Yahoo財經 ・ 1 小時前
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
世紀大火奪去最少百多人生命，除了香港人，也有大量外籍家庭傭工。根據菲律賓及印尼駐港領事館數字，至今有一名菲傭及最少九名印傭喪生，仍有 30 名印傭下落不明。工業傷亡權益會聯同三外傭組織發出聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭家屬，以免令家屬誤墮法網或被騙徒有機可乘。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
濱崎步演唱會遭取消 恩師嘆：像在殺雞儆猴
[NOWnews今日新聞]日本天后濱崎步原訂上個月在上海舉行演唱會，怎料演出前一天臨時遭取消，但她仍敬業完成「無人演唱會」，消息一出引發國際娛樂圈關注。濱崎步的恩師、愛貝克思唱片公司會長松浦勝人，昨（...今日新聞 娛樂 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌 今早拆網 居民憂工程爆尾︱Yahoo．睇片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火奪取過百人性命，正進行大維修工程的牛頭角居屋安基苑，與宏福苑同樣聘用鴻毅建築師有限公司為工程顧問。工程承建商偉利建築工程周一（1日）在安基苑示範燒棚網，向住戶證明棚網符合安全標準。惟有住戶家屬向《Yahoo新聞》提供片段所見，其中取自屋苑C座的棚網樣本，地盤工燃點了 20 多秒起火，其後燒近兩分鐘才熄滅，過程中有火舌掉下。有觀看測試的居民稱：「着咗好耐，乜都燒咗啦！」由於鴻毅建築師兩名董事涉貪污被捕，住戶家屬亦擔心出現「監督真空」， 憂工程變「爛尾」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
一路繁花2︳劉嘉玲同內地相親父母舌戰 堅持唔生育「再讓我選擇還是不生」
早前劉嘉玲參加嘅內地綜藝節目《一路繁花2》釋出預告片，嘉玲姐被當面問「不生孩子如何延續生命」時，直言「像我就是不想生」Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「芭蕾舞」成為塑身明星運動新潮流？秀智、朴珪瑛也在練習的「芭蕾把杆運動」風靡韓國
「國民初戀」秀智、《魷魚遊戲3》朴珪瑛也在練的「芭蕾把杆運動」大爆紅！近年流行普拉提 (Pilates)、健身等訓練運動，韓國更流行起優雅又治癒的「芭蕾把杆運動」（Barre Sculpt)，低強度配合開肩、提腿、拉筋等，練出緊實的身體曲線，而且穿搭更非常漂亮，讓人心情都變好！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
拖肥簽水貨？查路巴利框都未中過
【Now Sports】從維拉利爾加盟愛華頓後，查路巴利迄今1球未入，甚至未能射中門框。英超已踢了13輪，查路巴利（Thierno Barry）在13場英超都有份上陣，當中6次正選，總共起腳11次，竟然1球都無法射中框，預期入球（xG）僅為1.63。上周1:4大敗紐卡素，這名據報花了球隊2700萬鎊的前鋒，曾在下半場將球抽入網窩，以為可以結束入球荒，怎料因犯手球在先，變成「詐糊」，令莫耶斯也替他感到可惜：「我知道球迷對他很支持，因為他在比賽中經常無私奉獻，以讓隊友獲得更好的射門空間。」「我們選擇給他上陣比賽的機會，就是想讓他展現自己的能力。」這名愛華頓主帥續謂：「我們需要他入球。作為一名9號球員，入球是職責所在，但我們對他目前的表現還是感到滿意。他顯然已經開始適應英超和愛華頓的生活了。」愛華頓目前最多入球的球員是安戴耶，共入4球，而對曼聯奠勝的迪斯貝利賀爾，在對紐卡素時替球隊「破蛋」，目前也累積3個入球。英超 般尼茅夫VS愛華頓Now TV 624台 03/12 03:30直播now.com 體育 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱國安拘捕多人 鄧炳強指有人散播假消息煽動不滿政府 例如批評消防救援方法︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災後，連日來先後有多名人士被國安處拘補。保安局局長鄧炳強今日（1 日）回應稱，有別有用心想危害香港及國家安全的人士，「利用大家咁傷痛嘅時刻，突登用假消息企圖煽動對政府的不滿。」他舉例，有人批評消防救災的方法不合適、政府不提供免費住宿須付費八千元一晚等。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前